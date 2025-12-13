Palpite Metz x PSG - Ligue 1 - 13/12/2025

Espera-se que o PSG retome as vitórias derrotando o Metz, que está na lanterna, nessa partida no sábado, às 15h.

Dicas de apostas para Metz x PSG:

Ambas as equipes marcam: não , com odds de 2.05 na Betano;

, com odds de Mais de 3,5 gols , com odds de 1.87 na Betano;

, com odds de Khvicha Kvaratskhelia marca ou assiste, com odds de 1.57 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Metz 0-4 PSG;

O Metz está passando por um momento difícil na Ligue 1. Um breve período de sucesso no final de outubro/novembro deu esperança à equipe. No entanto, a normalidade voltou, já que perderam os últimos três jogos. Com 34 gols sofridos até agora, eles têm, de longe, o pior recorde defensivo da divisão.

O Paris Saint-Germain não tem sido tão dominante como de costume nesta temporada. Um empate contra o Athletic Club no meio da semana foi seu último deslize. Eles perderam pontos seis vezes desde o início de outubro.

As lesões têm sido um problema, mas como a goleada de 5-0 sobre o Rennes mostrou, eles ainda podem ser uma verdadeira dor de cabeça.

Escalações esperadas para Metz x PSG

Escalação esperada do Metz: Fischer, Colin, Gbamin, Sané, F. Touré, Traoré, Deminguet, Sabaly, Hein, Tsitaishvili, Diallo;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Mayulu, Vitinha, Neves, Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

Em busca de um jogo sem sofrer gols

A campanha de 2025/26 não saiu totalmente como planejado para o PSG. Os atuais campeões da Champions League se encontram em segundo lugar na Ligue 1. Eles perderam muitos mais pontos do que o esperado.

Defensivamente, não têm sido tão sólidos como na temporada passada. As lesões contribuíram, com alguns jogadores importantes fora em diferentes momentos. Eles vão para Metz com Lucas Chevalier, Lucas Beraldo e possivelmente Marquinhos se juntando à lista de ausentes. Outros, como Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, também estiveram ausentes, embora Doué tenha retornado ao banco no meio da semana.

Os anfitriões estarão sem Pape Sy. Restam dúvidas sobre Urie-Michel Mboula e Joseph Mangondo. Stéphane Le Mignan e sua equipe enfrentarão uma tarefa difícil contra os parisienses, dado o histórico desfavorável de confrontos diretos.

Após dois jogos seguidos sem sofrer gols, o PSG deve conseguir outro neste e alcançar 16 vitórias consecutivas neste confronto.

O PSG deve passar pela defesa vazada do Metz

O PSG não tem problemas em encontrar o fundo das redes. Mesmo com jogadores como Dembélé e Doué fora, eles conseguiram fazê-lo — apenas não com tanta regularidade. Resta ver quem será escolhido no Stade Saint-Symphorien. Cada jogador estará confiante em suas habilidades.

Em contraste, o Metz tem um recorde defensivo horrível e sofreu sete gols nos últimos três jogos.

Se Auxerre e Brest conseguiram marcar três contra Les Grenats, os homens de Luis Enrique devem ser capazes de fazer o mesmo. Dembélé ficou de fora na Champions League devido a uma doença, mas ele pode retornar.

Jogadores como Doué e Bradley Barcola também podem aparecer. Depois que Les Rouge-et-Bleu venceram o Rennes por 5-0 na semana passada, o Metz pode sofrer um destino semelhante.

Da Geórgia, com amor

Khvicha Kvaratskhelia mais uma vez se destacou quando necessário nesta temporada. O georgiano marcou seis gols e assistências nos últimos sete jogos da Ligue 1. Ele também conseguiu quatro em cinco partidas da Champions League.

Como uma grande parte do time de Enrique, o Metz terá dificuldades para contê-lo no sábado.

Incluindo o Mundial de Clubes, Kvaratskhelia tem uma média de um gol ou assistência a cada dois jogos em 2025/26. Ele tem sido particularmente letal recentemente. Grande parte do jogo ofensivo do PSG gira em torno dele.

Embora ele não seja a única ameaça de gol para os gigantes franceses, certamente é o jogador ofensivo mais em forma que eles têm agora.

Estamos apostando que ele fará impacto novamente em Lorraine. Ele estará ansioso para enfrentar uma defesa tão vulnerável.