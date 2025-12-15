Palpite Manchester United x Bournemouth - Premier League - 15/12/2025

O Bournemouth tem uma média de apenas 0,71 gols por jogo fora de casa até agora nesta temporada. O United pode garantir uma vaga entre os quatro primeiros da Premier League se vencer.

Dicas de apostas para Manchester United x Bournemouth:

Manchester United vence, com odds de 1.83 na Betano;

Mais de 3,5 gols, com odds de 2.35 na Betano;

Antoine Semenyo marca ou assiste, com odds de 2.15 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester United 3-1 Bournemouth;

Manchester United 3-1 Bournemouth; Palpite de artilheiros: Manchester United - Mbeumo, Mount, Fernandes; Bournemouth - Semenyo.

O Manchester United retorna a Old Trafford na tarde de segunda-feira para enfrentar um AFC Bournemouth que está com dificuldades fora de casa.

Os homens de Ruben Amorim ficaram frustrados em seus últimos dois jogos em casa pela liga. Os Red Devils perderam por 1-0 para o Everton, que jogava com dez homens, seguido de um empate em 1-1 com o West Ham United, com os Hammers marcando um gol tardio para igualar o placar.

No entanto, o United tem uma média de 1,86 gols por jogo em casa nesta temporada. Old Trafford está mostrando sinais de sua antiga glória novamente. Curiosamente, o United marcou primeiro em apenas 29% dos jogos em casa, então muitas vezes teve que mostrar garra para virar o jogo e vencer.

O AFC Bournemouth sofreu derrotas pesadas em seus últimos três jogos fora de casa. Sua derrota mais recente foi para o recém-promovido Sunderland.

Antes disso, eles foram dominados por 4-0 no Aston Villa e 3-1 no Manchester City. Os homens de Andoni Iraola têm uma média de apenas 0,71 pontos por jogo fora de casa até agora nesta temporada.

No entanto, seus jogos têm sido muito emocionantes. Os jogos fora de casa dos Cherries apresentaram uma média de 4,29 gols por jogo até agora nesta campanha.

Escalações esperadas para Manchester United x Bournemouth

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Mazraoui, Shaw, de Ligt, Dalot, Diallo, Casemiro, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Zirkzee;

Escalação esperada do Bournemouth: Petrovic, Truffert, Smith, Diakite, Senesi, Adams, Scott, Jimenez, Semenyo, Tavernier, Evanilson.

Apostamos que o United leva essa

Dadas as recentes dificuldades do Bournemouth fora de casa e o recorde em casa em melhoria do Manchester United, uma vitória em casa é o resultado mais provável. O United perdeu seus últimos dois jogos em casa contra o Bournemouth por uma margem de 3-0.

No entanto, eles são mais formidáveis no terço final nesta temporada. Com jogadores como Mbeumo e Cunha, que está em forma novamente, eles poderão machucar os Cherries nas transições.

Apostar no United com odds favoráveis é algo que muitos evitaram nos últimos anos. No entanto, sua forma em casa e a fragilidade do Bournemouth longe de Dorset sugerem que vale a pena apostar.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Bournemouth: Manchester United vence, com odds de 1.83 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester United x Bournemouth nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Esperamos quatro ou mais gols

Seis dos últimos sete jogos fora de casa do AFC Bournemouth tiveram quatro ou mais gols. Atualmente, eles sofrem uma média de 2,71 gols por jogo fora de casa e marcam 1,57 gols por jogo fora de casa.

A média atual de gols do Manchester United por jogo em casa é de 1,71. Enquanto isso, eles estão abaixo do esperado em seu xG de 2,02 por jogo em casa.

Portanto, pode ser uma boa pedida apostar em quatro ou mais gols com uma probabilidade de apenas 42,19%. Essa porcentagem deveria estar muito mais próxima de um cara ou coroa.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Bournemouth: Mais de 3,5 gols, com odds de 2.35 na Betano.

Semenyo será o atacante sob os holofotes em Old Trafford

Antoine Semenyo é, atualmente, um dos atacantes mais comentados na Premier League. O atacante de 25 anos do Bournemouth tem nove contribuições para gols em 14 aparições na EPL até agora nesta temporada. Semenyo tem uma taxa de acerto de 64,28% para contribuições de gols por jogo nesta temporada.

No entanto, os mercados de apostas indicam que ele tem apenas 46,51% de chance de marcar ou assistir na tarde de segunda-feira. Se o Bournemouth for marcar, é altamente provável que Semenyo esteja envolvido de alguma forma.