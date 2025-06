Palpite Manchester City x Wydad AC - Mundial de Clubes - 18/06/2025

Confira nossos palpites para Manchester City x Wydad AC: as duas equipes se enfrentam na Copa do Mundo de Clubes na quarta-feira, 18 de junho.

O City tem a chance de se redimir após uma temporada decepcionante e deve superar confortavelmente o Wydad na Filadélfia.

Dicas de apostas para Manchester City x Wydad AC - alternativas se apostas combinadas não estiverem disponíveis

Mercado Palpite Odds na KTO Total de Gols Mais de 3.5 gols 1.90 Tempo com Mais Gols Primeiro tempo 2.75 Goleador - Múltiplos Gols Erling Haaland para marcar 2+ gols 2.50

As odds estão sujeitas a mudanças. A última atualização foi feita dia 16/06, às 16h07.

Esperamos que o Manchester City passe facilmente pelo Wydad com um placar de 3-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O City teve uma temporada 2024/25 amplamente decepcionante, mas já fez algumas movimentações importantes no mercado de transferências. Eles chegam à Copa do Mundo de Clubes tendo vencido nove dos seus últimos 12 jogos em todas as competições, e têm Erling Haaland de volta à forma. Como campeões em título, eles estarão determinados a manter o troféu e têm qualidade para isso.

O Wydad teve um desempenho irregular. Eles venceram seus últimos três jogos da Botola Pro, mas terminaram 16 pontos atrás dos vencedores, RS Berkane. Uma sequência de uma vitória em oito jogos recentemente foi motivo de preocupação, e derrotas em amistosos para Sevilla e Porto certamente não ajudaram. Eles mantiveram apenas três jogos sem sofrer gols desde o início de março.

Escalações esperadas para Manchester City x Wydad AC

Escalação esperada do Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri, Reijnders, Rodri, Foden, Cherki, Marmoush, Haaland;

Escalação esperada do Wydad AC: Benabid, Moufi, Harkass, Boutouil, Boucheta, Zemraoui, Moubarik, Lorch, Mailula, Rayhi, Obeng.

Wydad na linha de fogo

O City de Pep Guardiola raramente passa uma temporada inteira sem conquistar um troféu. O desempenho ruim na Premier League os fez entregar o título ao Liverpool, e eles também perderam a Liga dos Campeões. Embora a Copa do Mundo de Clubes possa não ter sido uma prioridade anteriormente, agora apresenta uma oportunidade valiosa.

Com isso em mente, e considerando os bônus financeiros, eles estarão motivados para o encontro com o Wydad. Com a Juventus em seu grupo, os Cityzens estarão ansiosos para começar bem em busca do primeiro lugar. Haaland, Omar Marmoush e o novo contratado, Rayan Cherki, podem se destacar na Filadélfia.

Os marroquinos não serão adversários fáceis - isso não será uma repetição da vitória fácil do Bayern de Munique sobre o Auckland City, mas a ameaça ofensiva do City deve ser demais. Não há valor em uma vitória para o lado de Guardiola, então os gols provavelmente são o caminho a seguir. Além disso, os homens de Mohamed Amine Benhachem não têm mantido muitos jogos sem sofrer gols recentemente.

Palpite 1 - Mais de 3.5 gols, com odds de 1.90 na KTO

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Wydad AC nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um forte início do City

Nenhum time da Premier League marcou mais gols no primeiro tempo do que o Manchester City ao longo da temporada 2024/25. Eles marcaram 41 nos primeiros 45 minutos de seus jogos na liga, sofrendo 22 no caminho. Para estreitar ainda mais, os 15 minutos antes do intervalo são quando eles são mais letais.

O Wydad também marcou mais gols no primeiro tempo do que no segundo - embora não por muito. Sua dificuldade veio nas etapas finais das partidas, onde sofrer muitos gols prejudicou suas chances de título. No entanto, o City buscará resolver o jogo cedo para poder focar no segundo jogo.

Dado o talentoso elenco à disposição de Guardiola, espera-se que ele comece forte, mas depois faça algumas mudanças na escalação. Não seria surpresa vê-los começar com tudo e colocar seus oponentes sob pressão.

Palpite 2 - Primeiro tempo com mais gols, com odds de 2.75 na KTO

A boa forma de Haaland

Pode não ter sido a melhor temporada do ponto de vista do clube, mas Haaland ainda conseguiu marcar 31 gols pelo City em 2024/25. Ele também marcou oito nos últimos seis jogos pela Noruega, incluindo dois em duas Eliminatórias da Copa do Mundo este mês. A defesa do Wydad terá trabalho para contê-lo.

O norueguês estará confiante em suas chances de conquistar a Chuteira de Ouro nos EUA, e ele pode dominar durante a fase de grupos. Ele não é a única ameaça do City, mas é quem estará na linha de frente. Um par de gols é definitivamente uma possibilidade para ele.