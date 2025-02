Palpite Manchester City x Liverpool - Premier League - 23/02/2025

O Liverpool tenta aumentar sua vantagem na liderança da Premier League contra o Manchester City neste fim de semana.

Manchester City e Liverpool entram em campo para um clássico da Premier League com grandes expectativas.

Mercado Palpite Odds Resultado final City para Vencer ou Empatar & Ambas Marcam 2.15 na bet365 Jogador Omar Marmoush para marcar 3.40 na bet365 Resultado Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo 2.10 na bet365

Contexto do Confronto

O City, jogando em casa, quer solidificar seu lugar no topo, enquanto o Liverpool almeja manter sua sequência vitoriosa desde setembro.

Campanha Atual

O Manchester City tem mostrado força após o Natal, com cinco vitórias nos últimos oito jogos. No entanto, oscilações persistem, como a goleada sofrida diante do Arsenal. Já o Liverpool segue invicto há meses, confirmando seu status de candidato ao título.

Escalações Prováveis

Manchester City: Ederson; Lewis, Gvardiol, Dias, Stones, Gonzalez, Gundogan, Savio, Foden, Marmoush, Haaland.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Robertson, Konate, van Dijk, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Diaz, Jota.

City para Vencer ou Empatar & Ambas Marcam

O Manchester City busca uma performance sólida em um competitivo jogo contra o Liverpool. Historicamente, ambos times costumam oferecer um espetáculo ofensivo, resultando em gols para ambos os lados.

Palpite 1 - City para Vencer ou Empatar & Ambas Marcam com odds 2.15 na bet365

Omar Marmoush para Marcar

O atacante Omar Marmoush, recentemente contratado, estreou com estilo marcando um hat-trick. Em alta, ele é uma aposta confiável para balançar as redes novamente.

Palpite 2 - Omar Marmoush para Marcar com odds 3.40 na bet365

Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo

Com ataques prolíficos dos dois lados, esperamos um início de jogo frenético e cheio de emoções, com a tendência de ver dois ou mais gols logo na primeira metade.

Palpite 3 - Mais de 1.5 Gols no 1º Tempo com odds 2.10 na bet365