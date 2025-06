Palpite Manchester City x Al-Hilal - Mundial de Clubes - 30/06/2025

Temos três palpites para Manchester City x Al-Hilal no jogo das oitavas de final do Mundial de Clubes em 30 de junho, incluindo ótimas oportunidades no saldo de gols.

Nosso especialista em apostas espera uma vitória do Manchester City, dado o recente domínio sobre a Juventus.

Dicas de apostas para Manchester City x Al-Hilal

Mercado Palpite Odds na F12 Bet 1x2 & Total de Gols Manchester City & mais de 2,5 gols 1.74 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 2.02 Margem de Vitória Manchester City para vencer por dois gols 3.95

As odds estão sujeitas a atualizações. Última alteração feita dia 27/06, às 16h20.

Esperamos que o Manchester City vença por 3-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Apesar da rotação frequente de jogadores por Pep Guardiola no Mundial de Clubes de 2025, o time não mostrou sinais de falta de entrosamento no último jogo. O City foi implacável contra a Juventus, vencendo por 5-2, sua primeira vitória sobre a Velha Senhora desde 1976.

Como atuais campeões do Mundial de Clubes e tendo terminado a última temporada sem troféus, manter este título ajudaria a compensar as decepções da temporada passada.

Para manter a corrida pelo título do Mundial de Clubes, eles devem derrotar o Al-Hilal, uma equipe cheia de estrelas, no Camping World Stadium em Orlando. O time da Saudi Pro League foi vice-campeão na edição de 2022 do Mundial de Clubes e pretende vencer a competição este ano.

Eles mostraram que são capazes de competir com algumas das melhores equipes do futebol mundial. Além disso, o empate por 1-1 com os gigantes espanhóis do Real Madrid provavelmente aumentou sua confiança. Como resultado, o confronto de segunda-feira de manhã com o City será emocionante.

Escalações esperadas para Manchester City x Al-Hilal

Escalação esperada do Manchester City: Ederson; Nunes, Diaz, Akanji, O’Reilly; Rodri; Silva, Cherki; Marmoush, Doku, Haaland;

Escalação esperada do Al-Hilal: Bono; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Neves, Milinkovic-Savic, Al-Dawsari; Malcom, Al-Dawsari, Marcos Leonardo.

Forma dominante do City

O Manchester City venceu todos os três jogos no Mundial de Clubes deste ano. Seus novos reforços parecem ter se adaptado rapidamente, fazendo com que o time se pareça com o City que recentemente conquistou a famosa tríplice coroa.

O City perdeu apenas uma vez nos últimos 10 jogos, que foi na final da FA Cup contra o Crystal Palace. Durante esse período, também teve um empate e oito vitórias. O Al-Hilal também desfrutou de um recorde semelhante, perdendo apenas uma vez nos últimos 10 jogos. No entanto, eles conseguiram vencer apenas seis vezes nessa sequência de jogos.

Esses dois times não se enfrentaram muitas vezes antes, com o Al-Hilal vencendo um amistoso de clube por 1-0 em 2012. No entanto, este jogo provavelmente verá muitos gols, especialmente considerando a forma do City.

Tendo marcado 13 gols em três jogos, o City é o time mais prolífico no Mundial de Clubes, com uma média de pouco mais de quatro gols por jogo. Três dos seus últimos cinco jogos produziram mais de dois gols, e eles venceram todos esses jogos. Este é um resultado provável para o jogo de segunda-feira.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Al-Hilal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols esperados em ambos os lados

Apesar do poder ofensivo do City, eles tendem a sofrer gols. Na verdade, ambas as equipes marcaram em seus últimos seis jogos. Isso coincide com sua forma doméstica, já que 55% dos jogos da Premier League tiveram gols em ambos os lados.

Isso encorajará os homens de Simone Inzaghi, especialmente porque eles marcaram em todos os jogos em casa na liga na última temporada. Ambas as equipes encontraram a rede em 65% dos jogos da Saudi Pro League.

Os Blue Waves demonstraram sua forma ofensiva nesta competição. Eles tiveram um xG de 1.84 em oito chutes e quatro grandes chances no último jogo. Junto com os números do City de um xG de 3.81 em 24 chutes e quatro grandes chances, este confronto das oitavas de final está destinado a ver gols em ambos os lados.

Margem de vitória de dois gols

Os homens de Pep são favoritos para garantir uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes, e julgando pelo desempenho passado, eles podem estar bem à frente do Al-Hilal. Eles venceram os últimos cinco consecutivos por uma margem de pelo menos dois gols.

Dois desses jogos foram vencidos exatamente por dois gols, o que é um resultado mais realista contra adversários decentes. O City venceu 21 jogos na Premier League na última temporada. Oito desses foram por dois gols, o que equivale a 38% e tem sido a margem de vitória mais popular em toda a temporada.

Curiosamente, a derrota do Al-Hilal para o Al Ahli nos últimos 10 jogos foi por uma margem de dois gols na semifinal da Liga dos Campeões da AFC. A equipe saudita apresentará um desafio, mas o City pode se mostrar forte demais.