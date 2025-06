Palpite Manchester City x Al Ain - Mundial de Clubes - 22/06/2025

Aqui, temos três palpites para o confronto Manchester City x Al Ain no Mundial de Clubes no domingo, 22 de junho.

Não há muito valor em uma vitória do City, mas eles podem aumentar a pressão sobre o Al Ain. Esperamos uma vitória expressiva para o time de Pep Guardiola.

Dicas de apostas para Manchester City x Al Ain

Mercado Palpite Odds na Betsul Total de Gols Mais de 3,5 gols 1.94 Período do Gol Gol marcado entre 31 e 45 minutos 2.00 Goleador - Múltiplos Gols Erling Haaland para marcar dois ou mais gols 2.50

As odds estão sujeitas a mudança. Última altualização feita dia dia 20/06, às 14h12.

Estamos apostando em uma vitória de 4-0 do City sobre o Al Ain em Atlanta.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A temporada 2024/25 do Manchester City tem sido em grande parte decepcionante, mas eles têm aqui uma última chance de conquistar um troféu com seu elenco renovado. A vitória por 2-0 sobre o Wydad Casablanca marcou 10 vitórias em 13 jogos, e eles têm uma chance real de ir até o final. O City venceu por 3-0 quando se enfrentaram há mais de uma década, e embora muita coisa tenha mudado desde então, o resultado final não deve mudar.

O Al Ain tem sido bastante inconsistente ultimamente. Enquanto a derrota para a Juventus era esperada, uma goleada de 5-0 provavelmente abalou sua confiança, encerrando uma sequência de sete jogos invictos. Eles venceram quatro dos seus 10 jogos na Liga Pro dos Emirados Árabes antes de partir para os EUA, e não se espera que cheguem às fases eliminatórias.

Escalações esperadas para Manchester City x Al Ain

Escalação esperada do Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Aké, Gvardiol, Reijnders, Savio, Foden, Cherki, Doku, Haaland;

Escalação esperada do Al Ain: Patricio, Traore, Ratnik, Rabia, Kouadio, Zabala, Kaku, Park, Palacios, Kodjo Laba, Rahimi.

City para testar a defesa do Al Ain

É um time do Al Ain relativamente novo, com várias contratações feitas durante a preparação para este torneio. Portanto, certamente não estão no seu nível mais organizado. A Juventus aproveitou totalmente isso no último jogo, marcando cinco, e o City pode fazer o mesmo.

Guardiola provavelmente fará algumas rotações para manter seus jogadores descansados, mas profundidade não é um problema para o City. Se a Juve conseguiu marcar cinco contra o Al Zaeem, os Cityzens estarão confiantes em fazer o mesmo - ou mais. Eles marcaram duas vezes contra um time forte do Wydad, e o time dos Emirados Árabes deve ser mais fácil de quebrar.

O time de Vladimir Ivić teve seis jogos sem sofrer gols em sete antes de entrar no Mundial de Clubes, mas o salto na qualidade dos adversários é enorme. Com as opções ofensivas disponíveis para o time da Premier League, pode ser uma noite movimentada para Rui Patricio na frente do gol.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Al Ain nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Período mais letal do City

O período mais produtivo dos jogos do City é, categoricamente, os 15 minutos antes do intervalo. Apenas dois times da Premier League marcaram mais do que eles (15) nesse período, e nenhum sofreu menos. O gol de Jeremy Doku, que foi o segundo na vitória sobre o Wydad, caiu na mesma categoria, assim como os gols nos dois últimos jogos em casa.

Além disso, seus adversários sofreram dois gols nesse período contra a Juventus, e o último gol sofrido na liga também ocorreu então. Espera-se que o time inglês marque alguns na Geórgia, e os minutos que antecedem o intervalo provavelmente verão um deles.

O City tem uma infinidade de maneiras de incomodar o Al Ain, e seria uma surpresa se eles não marcassem em ambos os lados do intervalo. No entanto, eles vão querer resolver o jogo cedo para descansar para o provável jogo decisivo do grupo contra I Bianconeri.

Haaland de volta à ação

Erling Haaland ficou no banco no jogo de estreia, mas entrou como substituto no segundo tempo. Com Guardiola buscando renovar a equipe, não seria surpresa vê-lo liderando a linha no Mercedes-Benz Stadium.

O norueguês tem estado em boa forma pelo clube e pela seleção, e será uma ameaça real para o Al Ain se começar jogando. Ele ainda está entre os favoritos para a Chuteira de Ouro do torneio, e poderia facilmente ter uma atuação de destaque neste jogo. Dois jogadores marcaram dois gols para a Juventus contra o time de Ivić no último jogo, e você não apostaria contra Haaland fazendo o mesmo.