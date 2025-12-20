Palpite Manchester City x West Ham - Premier League - 20/12/2025

O West Ham está em sério risco de afundar ainda mais na zona de rebaixamento. Seu recente histórico de confrontos diretos com o City também não é promissor.

Melhores palpites para Manchester City x West Ham:

Nossa análise: momento das equipes

Na tarde de sábado, o time em segundo lugar enfrenta o time em 18º no Etihad Stadium. O Manchester City está ansioso para subir ao topo da tabela da Premier League.

Os homens de Pep Guardiola podem garantir o primeiro lugar na Premier League vencendo este jogo, pelo menos por algumas horas, já que o Arsenal não joga contra o Everton até a noite de sábado.

Outra vitória do City é provável, já que venceram seus últimos cinco jogos em casa contra o West Ham.

Eles têm um recorde dominante em casa até agora nesta temporada, e seu ataque está performando bem, com uma média de 2,6 gols marcados por jogo.

Jogadores-chave como Marmoush, Doku, Stones, Kovacic e Ait-Nouri estão fora. No entanto, o City se estabeleceu como o principal rival do Arsenal pelo título de 2025/26.

Enquanto isso, os torcedores do West Ham provavelmente estão preocupados, já que os Hammers estão agora a três pontos de distância da segurança e um mau resultado no sábado pode piorar a situação.

Depois de empatar contra o Manchester United e o Brighton, eles falharam em vencer em casa contra o Aston Villa.

Na verdade, os Hammers garantiram apenas três vitórias em 16 partidas, com apenas uma delas fora do leste de Londres.

O United viajará sem El Hadji Malick Diouf e Aaron Wan-Bissaka, pois estão lesionados.

Prováveis escalações para Manchester City x West Ham

Manchester City: Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Dias, Gvardiol, Gonzalez, Reijnders, Silva, Cherki, Foden, Haaland;

West Ham: Areola, Walker-Peters, Scarles, Todibo, Mavropanos, Potts, Magassa, Fernandes, Paquetá, Summerville, Bowen.

Uma tarde longa para os Hammers

O Manchester City venceu o West Ham por uma margem de três gols em dois dos seus últimos três jogos em casa na Premier League.

O último encontro em janeiro terminou em uma vitória por 4-1, com a ajuda de dois gols de Erling Haaland.

É claro que o Manchester City está começando a ganhar embalo. Eles marcaram 14 gols nos seus últimos quatro jogos da Premier League, com uma média de 3,5 gols por jogo.

Enquanto isso, o West Ham está atualmente em uma situação muito pior do que no Ano Novo, apesar da mudança de gestão.

Os mercados de apostas indicam que há apenas 43,48% de chance do City manter essa recente forma de pontuação para vencer por uma margem de três gols.

Com o West Ham sofrendo uma média de dois gols por jogo nesta temporada, é muito provável que o City marque várias vezes.

Palpite 1 para Manchester City x West Ham: Manchester City -2 (Handicap 3-Vias), com odds de 2.30 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x West Ham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Sem espaço para os visitantes

O City sofreu uma média de um gol por jogo nesta temporada, enquanto o West Ham marcou em média 1,19 gols por jogo em 25/26. Ainda assim, apostar que ambos os times marcarão neste fim de semana não seria inteligente.

A média de xG dos Hammers por jogo é de 1,20 gols, mas eles estão atualmente um pouco abaixo do esperado (1,19).

Gianluigi Donnarumma já manteve quatro jogos sem sofrer gols em casa nesta temporada. Seu percentual de 46% de jogos sem sofrer gols na temporada só é superado por Robert Sánchez e David Raya.

O United claramente está lutando para encontrar o equilíbrio certo no terço final, muitas vezes jogando sem um atacante tradicional como Niclas Füllkrug.

É por isso que apostar em um jogo sem sofrer gols para o City, pegando a linha BTTS (Não), é uma boa opção.

Palpite 2 para Manchester City x West Ham: Ambos os times marcam: não, com odds de 1.95 na Betano.

Haaland manterá seu bom histórico

Erling Haaland marcou nove gols em seis aparições na Premier League contra o West Ham. Isso dá uma média de 1,5 gols por jogo. Ele marcou 17 gols em 16 aparições na Premier League 2025/26.

O jogador marcou primeiro em nove jogos até agora nesta temporada, dando-lhe uma taxa de sucesso de 56% para ser o primeiro goleador.

Com Haaland quase certo de começar no ataque devido a lesões de outros atacantes, ele é a escolha óbvia para marcar primeiro.

Os mercados de apostas subestimaram seriamente suas chances, sugerindo que ele tem apenas 37,04% de chance de marcar primeiro.

Portanto, esta é a melhor aposta de valor do nosso trio de previsões para Manchester City x West Ham.