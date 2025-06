Palpite Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - Mundial de Clubes - 21/06/2025

Confira três previsões para Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund no encontro do Mundial de Clubes em 21 de junho de 2025, incluindo odds artilheiros.

Nosso especialista em apostas sugere que o Dortmund pode sair vitorioso por uma margem estreita após um jogo difícil.

Melhores apostas para Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

Mercado Palpite Odds na KTO Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1.90 Tempo mais produtivo do Dortmund Segundo tempo será o mais produtivo 2.24 Artilheiro a qualquer momento Lucas Ribeiro Costa 4.80

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 20/06, às 10h50.

Esperamos uma vitória de 2-1 para o Borussia Dortmund.

Veja como se cadastrar com o cupom KTO

Conheça os 10 melhores apps de apostas

Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil

Nossa análise: Forma de ambas as equipes

Poucos acreditavam que o Mamelodi Sundowns venceria um jogo no Mundial de Clubes deste ano, especialmente na África do Sul. No entanto, os campeões da Premier Soccer League ignoraram as críticas em casa, vencendo por 1-0 contra o Ulsan e garantindo sua primeira vitória no CWC na quarta-feira.

Surpreendentemente, os sul-africanos agora lideram o Grupo F após o empate sem gols entre Fluminense e Borussia Dortmund. Uma vitória no sábado à noite contra o BVB será suficiente para avançar para a fase eliminatória da competição.

No entanto, isso é mais fácil falar do que fazer. A performance medíocre do Dortmund em seu jogo de estreia provou que eles estão longe do ritmo ideal. Niko Kovac provavelmente deu algumas palavras duras à sua equipe após a noite de terça-feira e, com sorte, motivou-os.

Com um ponto em seu nome, os favoritos para vencer o grupo ainda podem cumprir essa previsão. No entanto, devem vencer os sul-africanos. Pode ser difícil, já que o Sundowns pode ter ganhado confiança com sua primeira vitória e ao ver o Dortmund lutar.

O BVB provavelmente descobrirá sua melhor forma quando entrar no TQL Stadium em Cincinnati no sábado.

Escalações prováveis para Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

Escalação esperada do Mamelodi Sundowns: Williams; Mudau, Kekana, Cupido, Lunga; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro, Arthur Sales, Zwane; Rayners

Escalação esperada do Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Brandt, Adeyemi, Guirassey

Defesas penetráveis

O Mamelodi Sundowns provavelmente está satisfeito com seu desempenho ofensivo contra o Ulsan em seu jogo de estreia. Eles terminaram o jogo com um xG de 1,29 em um total de 14 chutes. Iqraam Rayners teria feito um hat-trick, mas viu seus dois gols anulados.

Isso mostra que os homens de Miguel Cardoso estão ansiosos para dar tudo no Mundial de Clubes, que é o que os fãs em casa estão pedindo. Não há dúvida de que o Kabo Yellow tentará empurrar o Dortmund ao limite no sábado, especialmente porque o Fluminense fez isso.

O Dortmund simplesmente não está na mesma forma que estava quando chegou à final da Liga dos Campeões da UEFA de 2024, o que, por sua vez, garantiu sua vaga nesta competição. Eles tiveram um xG de apenas 0,24 contra o time brasileiro na terça-feira.

No entanto, após examinar as estatísticas da Bundesliga, ambas as equipes marcaram em 68% de seus jogos, e essa porcentagem aumentou para 71% quando jogaram fora de casa.

Nos dois jogos do Sundowns antes da estreia no Mundial de Clubes, ambas as equipes conseguiram marcar. Portanto, espera-se que isso aconteça novamente no sábado.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Forte impulso no segundo tempo

Dado o jogo de estreia, se os alemães marcarem no sábado, provavelmente o farão no segundo tempo. O BVB não testou o goleiro no primeiro tempo, mas conseguiu três chutes a gol na segunda etapa.

Cinco dos últimos sete jogos da Bundesliga viram as tropas de Kovac marcarem após o intervalo. Além disso, o Sundowns provou ser difícil de marcar nos primeiros 45 minutos.

Masandawana manteve um clean sheet no primeiro tempo em quatro de suas últimas cinco partidas. Tendo isso e o fraco desempenho do Dortmund no primeiro tempo na terça-feira em mente, os favoritos podem vir fortes na segunda metade.

Pronto para marcar

Apesar de ser o favorito para marcar contra o Ulsan, Lucas Ribeiro não conseguiu balançar as redes. No entanto, ele ainda está em forma, pois forneceu o passe crucial para Rayners marcar o gol da vitória.

O brasileiro foi nomeado o melhor em campo graças àquela assistência e sua taxa de sucesso em dribles de 67%. Ribeiro teve o maior número de toques na área do Ulsan com cinco e também fez dois chutes.

Vale destacar que o artilheiro da PSL marcou três gols em suas últimas quatro aparições pelo clube. Ele é capaz de criar chances inesperadamente e é nosso candidato mais provável para incomodar Gregor Kobel no gol do Dortmund.