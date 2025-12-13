Palpite Liverpool x Brighton - Premier League - 13/12/2025

O Liverpool superou o medo da crise com uma vitória sobre o Inter na Champions League. Eles perderam apenas uma vez em casa para o Brighton desde que estão na Premier League.

Dicas de apostas para Liverpool x Brighton:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2-1 Brighton;

O Liverpool retorna à Premier League na tarde de sábado para receber o Brighton em Anfield após a vitória por 1-0 na Champions League contra o Inter.

Ainda não se pode descartar o Liverpool. Mesmo tendo sofrido um gol tardio que empatou o jogo contra o Leeds no último fim de semana e apesar do desabafo público de Mo Salah, os Reds têm motivos para permanecerem positivos.

Isso porque eles continuam superando a maioria dos times nas estatísticas de xG. Além disso, eles têm uma média de 1,71 xG, apenas 0,01 xG abaixo do líder da liga, Arsenal. Sua defesa atualmente está abaixo do esperado, 1,30 xGA, tendo sofrido uma média de 1,60 gols por jogo. Arne Slot espera que esse desempenho melhore nos próximos jogos.

O Brighton merece sua posição em oitavo lugar. Na verdade, os dados de xG dos Seagulls sugerem que eles poderiam estar ainda mais acima. O Albion está atualmente em sexto na tabela de xG (1,58) e está superando essa métrica em +0,09 xG por jogo.

O Albion tem sido um adversário formidável para o Liverpool em Anfield nas últimas temporadas. Os Reds nunca venceram o Brighton por mais de um gol de diferença desde a chegada do Albion à Premier League em 2017.

No entanto, o Brighton venceu apenas um dos seus oito jogos fora de casa contra a metade vermelha de Merseyside na Premier League.

Escalações esperadas para Liverpool x Brighton

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Kerkez, Jones, Konate, van Dijk, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike, Isak;

Escalação esperada do Brighton: Verbruggen, Wieffer, De Cuyper, Dunk, van Hecke, Baleba, Gomez, Minteh, Kadıoğlu, Rutter, Welbeck.

O tempo de descanso como uma vantagem

O Brighton sofreu cinco dos seus dez gols fora de casa entre os 15 e 30 minutos até agora nesta temporada. Com os homens de Arne Slot ansiosos para voltar à disputa pela classificação na Champions League, eles precisarão começar fortes.

Os Reds jogaram na Champions League na terça-feira à noite, então têm um dia extra de descanso em comparação com os times que jogaram na quarta-feira.

O Liverpool jogou bem mesmo sem Salah. Na verdade, muitos argumentariam que eles pareciam mais unidos e fortes. Não há valor em apostar nos Reds para vencer diretamente.

No entanto, apostar que eles liderem no primeiro tempo e mantenham essa liderança para vencer a partida é uma escolha inteligente com uma modesta probabilidade de 40%.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Brighton: Liverpool/Liverpool: intervalo/final, com odds de 2.50 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Brighton nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de dois gols ou mais no segundo tempo

Embora apostar em dois ou mais gols no segundo tempo tenha um preço um pouco abaixo do preferido, as estatísticas são muito fortes. O Brighton marcou apenas nove gols fora de casa no primeiro tempo.

Enquanto isso, o Liverpool marcou sete dos seus 11 gols em casa no segundo período das partidas. Além disso, sete dos seus nove gols sofridos em casa também ocorreram após o intervalo.

Os mercados de apostas indicam uma probabilidade de 58,14% de dois ou mais gols no segundo tempo. No entanto, essa porcentagem deveria ser maior, entre 63% e 65%.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Brighton: Mais de 1,5 gols no segundo tempo, com odds de 1.72 na Betano.

Valor em Welbeck marcando para o Brighton

O centroavente Danny Welbeck deve marcar em Anfield neste fim de semana. Seu preço para marcar a qualquer momento é de 3.00. Sua taxa de gols tem sido de 46,67% até agora nesta temporada.

O jogador de 35 anos tem estado em forma clínica para os Seagulls. Dado que o Brighton marcou em cada uma das suas últimas seis visitas a Anfield, apostar em Welbeck para marcar é uma jogada inteligente.

A defesa do Liverpool tem sido instável durante 25/26, já que eles sofreram mais gols do que qualquer time dentro do top 12 da Premier League. Portanto, é improvável que impeçam o Brighton de marcar.