Palpite Juventus x Manchester City - Mundial de Clubes - 26/06/2025

Chegou a hora da decisão do Grupo G e temos três palpites para Juventus x Manchester City no encontro da Copa do Mundo de Clubes na quinta-feira, 26 de junho.

Nosso especialista em apostas prevê que o City de Pep Guardiola vencerá a Juventus em Orlando em um jogo que promete muitos gols. Dicas de apostas para Juventus x Manchester City Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado 1x2 Manchester City para vencer 1.66 Total de Gols Mais de 3,5 gols 2.85 Artilheiro a qualquer momento Erling Haaland para marcar 1.95 As odds estão sujeitas a atualizações. Última atualização feita dia 25/06, às 14h15 O Manchester City deve vencer a Juventus por 3-2 na Flórida.

Saiba mais sobre os melhores sites de apostas do Brasil Nossa análise: forma de ambas as equipes Tanto Juventus quanto Manchester City já estão classificados para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes, mas a disputa pela primeira posição ainda está aberta. Os italianos chegam a este jogo em boa forma, tendo vencido os últimos quatro jogos. Permanecem invictos em sete e têm brilhado nos EUA. Com nove gols em dois jogos, são uma força a ser reconhecida. O City também está em excelente forma. Eles venceram quatro seguidos antes deste jogo, sofrendo apenas uma derrota nos últimos 15. Atropelaram o Al Ain por 6-0 no último jogo e estarão cheios de confiança no Camping World Stadium. Escalações esperadas para Juventus x Manchester City Escalação esperada do Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Savona, Kelly, Cambiaso, Thuram, McKennie, Costa, Yildiz, Kolo Muani, Conceição; Escalação esperada do Manchester City: Ederson, Khusanov, Akanji, Gvardiol, Savinho, Foden, Reijnders, Gundogan, Marmoush, Cherki, Haaland. Pep deve sair por cima Quem terminar no topo do Grupo G provavelmente evitará enfrentar o Real Madrid na próxima fase, o que é uma grande vantagem. O City tem um elenco mais forte no papel, além de maior profundidade, então não é surpreendente vê-los como favoritos para este jogo. Guardiola está sem Mateo Kovacic devido a lesão, e Claudio Echeverri pode ser dúvida após ter saído mancando recentemente. Além disso, com a suspensão de Rico Lewis, estão em plena força. Isso certamente dará ao técnico uma bem-vinda dor de cabeça na seleção, e ele já usou dois XIs completamente diferentes nos dois jogos da Copa do Mundo de Clubes até agora. Essa capacidade de rodar jogadores é o que pode fazer o time inglês sair por cima, mas certamente não será fácil contra a Juve. Eles venceram nove dos últimos 11 jogos antes deste confronto, então estarão confiantes - mas não vencem o City desde os anos 70. Palpite 1 - Manchester City para vencer, com odds de 1.66 na Betsul Veja as odds para Resultado da Partida Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Juventus x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2. Gols em abundância em Orlando O fato de que ambos os lados já estão classificados, e não há garantia de quem enfrentarão na fase de mata-mata, pode tornar este jogo mais aberto. Nenhum dos lados tem muito a perder e, tendo marcado 17 gols entre eles na Copa do Mundo de Clubes até agora, não têm vergonha de atacar. O City ainda não sofreu gols, mas o time de Igor Tudor tem sido uma verdadeira ameaça. Kenan Yıldız tem sido o jogador mais prolífico da Juve até agora, com três gols em dois jogos, mas Randal Kolo Muani também impressionou. Enquanto isso, o City já teve sete diferentes artilheiros - então são perigosos de várias maneiras. Dois dos últimos quatro jogos dos Cityzens terminaram com mais de 3.5 gols marcados, e o mesmo aconteceu em todos os três últimos jogos da Juve. Palpite 2 - Mais de 3,5 gols, com odds de 2.85 na Betsul Haaland entra em ação Erling Haaland marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo de Clubes de 2025 durante a goleada sobre o Al Ain, e é difícil imaginar que será o último nos Estados Unidos. Ele tem 32 gols na temporada em 46 jogos, sem contar os que marcou pela Noruega. O jovem de 24 anos é sempre uma ameaça para o City. Se o time de Guardiola sair por cima na Flórida, há uma grande chance de que o norueguês faça parte disso. Ele não conseguiu impactar as coisas em novembro passado, quando os italianos garantiram uma vitória por 2-0 sobre o City. Por isso, ele estará ansioso para corrigir isso aqui. Tudor está bem ciente dos problemas que Haaland pode causar, mas é cauteloso em focar toda a defesa nele. Seja como for, ele provavelmente será difícil de conter. Com três gols em quatro jogos em junho, estará faminto por mais. Palpite 3 - Erling Haaland para marcar, com odds de 1.95 na Betsul