Palpite Internacional x RB Bragantino - Brasileirão Série A - 07/12/2025

O Internacional precisa da vitória para escapar da degola. Já os paulistas miram o oitavo lugar por vaga na Libertadores.

Melhores palpites para Internacional x RB Bragantino:

Dupla hipótese - Empate ou RB Bragantino, com odds de 2.05 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365;

Mais de 10.5 escanteios, com odds de 2.20 na bet365.

Em jogo tenso, Internacional e RB Bragantino devem empatar em 1 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Vale como uma final. O duelo pode marcar o rebaixamento do Internacional para a Série B ou salvar o time da degola. Já para o RB Bragantino ainda há esperança de conquistar uma vaga na Libertadores, caso o time vença.

O Inter chega desesperado para o duelo, uma vez que está na zona de rebaixamento e precisa da vitória para escapar do descenso.

Com 41 pontos e vindo de derrota por 3 a 0 para o São Paulo, o Colorado faz o jogo do ano neste domingo. A torcida deve comparecer em peso no Beira-Rio para apoiar a equipe neste momento difícil.

O RB Bragantino é o 9º colocado com 48 pontos e ainda sonha com uma vaga na Libertadores do próximo ano.

Para isso, o time tem de vencer, terminar o Brasileirão em oitavo e torcer para que Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil.

Prováveis escalações de Internacional x RB Bragantino

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez (Carbonero) e Alan Patrick; Vitinho e Borré;

RB Bragantino: Cleiton, Nathan Mendes, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba, Gabriel, Jhon Jhon e Gustavinho, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta.

Tensão à flor da pele pode atrapalhar o Internacional

O último jogo do campeonato para o Internacional será também o mais tenso. A equipe sabe que não pode cometer novos erros, o que deixa as coisas muito complicadas.

Com tanta coisa para corrigir e pouca confiança, o time pode se atrapalhar com o clima criado no Beira-Rio. Os visitantes, porém, podem se aproveitar deste cenário para sair com a vitória.

Em jogos como esse, o mais provável é que vejamos uma partida truncada, nervosa, com muitos erros no ataque. Os times não devem se expor muito, evitando ceder espaços desnecessários para contra-ataques.

Com muita coisa em jogo e a tensão à flor da pele, Inter e RB Bragantino devem fazer um jogo equilibrado, muito estudado e com cara de empate.

Palpite 1 para Internacional x RB Bragantino: Dupla hipótese - Empate ou RB Bragantino com odds de 2.05 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Internacional x RB Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesas chegam em baixa para o duelo

Internacional e RB Bragantino vêm apresentando algo em comum: muita fragilidade defensiva. As defesas chegam em baixa para este duelo, o que favorece apostas em ambos marcam.

O Inter já sofreu 56 gols na competição, enquanto o RB Bragantino foi vazado 54 vezes. Tais números evidenciam a debilidade das defesas.

O Inter conviveu com trocas de goleiros ao longo da competição, e Rochet voltou ao time há pouco tempo, ainda sem confiança, após se recuperar de lesão.

O RB Bragantino tem uma campanha interessante como visitante, com cinco vitórias e 17 gols marcados fora de casa. Indício de que o time pode, sim, marcar no Beira-Rio.

Palpite 2 para Internacional x RB Bragantino: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.90 na bet365.

Jogo do tudo ou nada e muitos escanteios

É natural que vejamos o Inter apostar muito em escanteios neste jogo. A pressão pela vitória deve fazer o Colorado pressionar nas bolas aéreas, e os cantos são sempre boas opções para furar o bloqueio defensivo adversário.

O Internacional vem sofrendo com falta de criatividade nas jogadas ofensivas, e resta investir em jogadas aéreas para se aproximar do gol adversário.

Além disso, o time gaúcho conta com Alan Patrick, um especialista em bolas paradas.

Esse é um bom motivo para forçar escanteios, já que o camisa 10 não foge da responsabilidade e costuma contribuir com assistências neste tipo de jogada. Novamente, ele deve ser muito acionado pelos companheiros.