Palpite Inter x Barcelona - Champions League - 06/05/2025

Veja as apostas para Inter x Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões. Nosso especialista acredita que o Barça vencerá em um duelo equilibrado.

Veja as melhores apostas para Inter de Milão x Barcelona

Mercado Palpite Odds Resultado Final Vitória do Barcelona 2.20 Ambas Equipes Marcam e Total de Gols Sim e mais de 2.5 gols 1.61 Marcador Raphinha a qualquer momento 2.62

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 05/05/2025 às 16h45

Nossa Análise: Forma de Ambas as Equipes

Inter de Milão e Barcelona pausaram suas respectivas campanhas pelo título para focar nesta semifinal da Liga dos Campeões. O primeiro jogo terminou em um empate de 3-3. Nerazzurri estão tentando alcançar o Napoli na Série A, enquanto o Barcelona está no topo da La Liga. O Inter finalmente encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória ao derrotar o Verona por 1-0. Eles também quebraram uma sequência de três jogos sem vencer no San Siro. Agora, eles buscam chegar à final da Liga dos Campeões pela segunda vez em três temporadas. O Barcelona teve que se recuperar de uma desvantagem de 1-0 para vencer o já rebaixado Real Valladolid por 2-1 no último fim de semana. A maioria de seus principais jogadores veio descansada para este confronto. Eles perderam apenas um jogo em 2025.

Escalações Prováveis para Inter vs Barcelona:

Escalação esperada do Inter de Milão: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Escalação esperada do Barcelona: Szczęsny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, Pedri, De Jong, Olmo, Yamal, Torres, Raphinha

Barça Rumo à Final

Embora o primeiro confronto tenha terminado em um empate de 3-3 e seja um dos melhores jogos da história da Liga dos Campeões, terá que haver um vencedor.

É difícil ignorar uma vitória do Barcelona. Até agora, eles venceram 24 dos 30 jogos em 2025. Além disso, eles venceram quatro dos seus últimos cinco jogos fora de casa na Liga dos Campeões, perdendo apenas para o Dortmund na última fase, após a classificação já estar assegurada.

Eles devem estar descansados já que o técnico Hansi Flick poupou quase todo o seu XI no fim de semana.

Além disso, o Barça tem a vantagem no confronto direto, com seis vitórias em 13 encontros, enquanto o Inter tem apenas duas.

Além disso, o clube catalão venceu três dos seus últimos seis jogos na Itália e perdeu apenas um. A forma do Inter tem sido inconsistente recentemente, vencendo o Verona por pouco.

Flick também tem um recorde positivo de W2, D1 contra o técnico do Inter, Simone Inzaghi.

Palpite 1 - Vitória do Barcelona a odds de 2.20 na bet365

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Inter x Barcelona nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de Gols Novamente

O Barcelona é um dos times mais prolíficos da história da Liga dos Campeões, então espere que eles marquem com frequência. No entanto, o primeiro jogo é a prova de que eles também costumam sofrer muitos gols. Impressionantes 15 dos últimos 16 jogos do Barça na Liga dos Campeões tiveram mais de 2.5 gols.

Além disso, ambas equipes marcaram em 13 desses jogos. Há pouco valor em apoiar apenas uma das equipes, mas as duas geralmente vêm juntas. O Barça é vulnerável fora de casa. Eles sofreram mais de 2 gols em seis dos seus últimos sete jogos fora de casa na Liga dos Campeões. No entanto, também marcaram 19 gols nesses jogos.

Os últimos três jogos em casa do Inter nesta competição também tiveram mais de 2.5 gols. Nos últimos dois, ambas equipes marcaram. A defesa deles foi sólida no início da competição, mas eles se tornaram mais vulneráveis recentemente. Isso pode significar que este será mais um jogo com muitos gols. Os últimos quatro jogos do Nerazzurri na competição tiveram ambas as equipes marcando e mais de 2.5 gols.

Palpite 2 - Ambas as equipes marcam e mais de 2.5 gols a odds de 1.61 na bet365

Raphinha brilha nas semifinais

Raphinha foi uma das estrelas do primeiro jogo. Seu desempenho reforçou a campanha do brasileiro como um futuro candidato à Bola de Ouro.

Sua contribuição ofensiva é evidente, com participação direta em momentos decisivos. Nas últimas partidas europeias, Raphinha mostrou habilidade tanto em finalizar quanto em criar jogadas para seus companheiros, destacando-se em uma equipe repleta de talentos.

Durante a primeira mão da semifinal contra o Inter, Raphinha foi fundamental ao influenciar o gol de falta que gerou o empate. Sua capacidade de atuar em grandes jogos faz dele uma aposta atraente no mercado "marcar ou assistir a qualquer momento".

Dada sua forma atual e importância tática, ele tem boas chances de contribuir diretamente para o placar, seja finalizando ele mesmo ou servindo um passe decisivo.

Palpite 3 - Raphinha para marcar qualquer momento a odds de 2.62 na bet365

Onde assistir à Inter de Milão x Barcelona?

A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).