Palpite Inter Miami x Porto - Mundial de Clubes - 19/06/2025

Temos três previsões para Inter Miami x Porto neste jogo do Mundial de Clubes na quinta-feira, 19 de junho.

Ambas as equipes empataram em seus jogos de estreia, preparando o terreno para um confronto crucial na segunda rodada. Nosso especialista sugere que o jejum de gols do Grupo A será quebrado.

Dicas de apostas para Inter Miami x Porto

Mercado Palpite Odds na Betboom Resultado e Total de Gols Vitória do Porto e mais de 2,5 gols 2.30 Total de Gols no Primeiro Tempo Mais de 1,5 gols no primeiro tempo 2.40 Artilheiro a qualquer momento Lionel Messi marcando a qualquer momento 2.62

As odds estão sujeitas a mudanças. A última atualização foi feita dia 18/06, às 11h25

Espera-se que o Porto vença o Inter Miami por 2-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Mundial de Clubes está agora na segunda rodada. Enquanto isso, o Grupo A está completamente empatado, já que todas as quatro equipes garantiram um ponto em seus jogos de estreia.

Nenhum gol foi marcado no Grupo A na primeira rodada. No entanto, como as apostas agora são mais altas, podemos esperar uma abordagem mais aberta em todo o grupo.

O Inter Miami está jogando em casa neste torneio, com o Mundial de Clubes sendo realizado na América. Embora tenham jogado seu primeiro jogo em Miami, ainda assim empataram em 0-0 com o Al Ahly. Eles estão invictos há quatro jogos, mas podem ter dificuldades contra adversários superiores, com base em seu jogo de abertura do grupo.

O Porto participou de um empate sem gols com o Palmeiras no primeiro dia, e eles são a equipe mais bem classificada do Grupo A, segundo a Opta. Cumprir as expectativas pode ser problemático para eles. No entanto, eles mostraram que tendem a se destacar contra adversários inferiores.

Escalações esperadas para Inter Miami x Porto

Escalação esperada do Inter Miami: Ustari, Fray, Weigandt, Falcon, Allen, Busquets, Redondo Solari, Elonode, Segovia, Messi, Suarez;

Escalação esperada do Porto: Ramos, Fernandes, Pedro, Marcano, João Mário, Varela, Veiga, Moura, Vieira, Mora, Samu.

Porto para se destacar em um confronto histórico

Pela primeira vez na história do Mundial de Clubes, uma equipe da MLS enfrenta uma equipe da Europa continental. Eles esperam se sair melhor do que seus colegas da MLS, o LAFC, que perdeu por 2-0 contra o Chelsea na noite de segunda-feira.

O empate de 0-0 do Inter Miami com o Al Ahly, considerado o time mais fraco do Grupo A, foi difícil de assistir. Agora, suas deficiências provavelmente serão expostas contra adversários superiores.

Este jogo será realizado no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, o que certamente não favorecerá o Inter Miami. Eles não vencem um jogo fora de casa desde uma vitória por 1-0 sobre o Columbus Crew em 19 de abril. Apenas três vitórias nos últimos 11 jogos não é um bom histórico para os americanos fora de forma.

Pelo menos eles tendem a participar de jogos emocionantes, já que seus nove jogos antes do empate de 0-0 no domingo tiveram mais de 2,5 gols. O Porto nem sempre participa de jogos com muitos gols. No entanto, dada a forma do Inter Miami e o que está em jogo, esperamos que seja um jogo relativamente aberto.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter Miami x Porto nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espere entretenimento no primeiro tempo

Ambos os times sabem que uma vitória seria enorme para sua progressão. Isso sugere que eles começarão de forma agressiva para ganhar uma vantagem inicial.

Na primeira rodada, os jogos de ambas as equipes seguiram um padrão semelhante. O confronto do Porto contra o Palmeiras acumulou mais de 1.8 xG no primeiro tempo, enquanto o jogo do Inter Miami teve uma contagem de xG ainda maior de 2.05 no primeiro tempo. Portanto, ambas as equipes mostraram que há potencial para um primeiro tempo com muitos gols na primeira rodada.

Antes do empate de estreia com o Al Ahly, cinco dos últimos sete jogos do Inter Miami tiveram pelo menos dois gols no primeiro tempo. De fato, nenhuma equipe marcou mais gols no primeiro tempo do que eles na MLS nesta temporada. Enquanto isso, apenas um punhado de equipes sofreu mais do que eles no mesmo período.

Como ambas as equipes criaram muitas oportunidades de gol cedo nos jogos recentes, Mais de 1,5 gols no primeiro tempo parece estar generosamente cotado.

Messi para deixar sua marca

Parece certo que Lionel Messi em breve fará algo emocionante que tornará o torneio mais animado. Enfrentar adversários europeus é o que ele faz de melhor e é como ele se destacou. Enquanto isso, é uma nova experiência para a maioria dos jogadores do Inter Miami.

Ele enfrentou o Porto uma vez em sua carreira, tendo marcado e dado assistência contra eles enquanto jogava pelo Barcelona em agosto de 2011. O argentino teve um máximo de cinco chutes contra o Al Ahly, então pode-se argumentar que ele está chegando mais perto e provavelmente marcará em breve.

Após o jogo, o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, admitiu que seu time estava nervoso. Como seus nervos provavelmente se acalmaram, podemos ver uma abordagem diferente dos americanos. Isso deve tirar um pouco da pressão de Messi. Ele está generosamente cotado para marcar, dado o quão curtos estão alguns jogadores do Porto.