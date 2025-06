Palpite Inter Miami x Palmeiras - Mundial de Clubes - 23/06/2025

Nossos especialistas trazem os melhores palpites de apostas para Inter Miami x Palmeiras pelo Mundial de Clubes em 23/06/2025.

Dicas de apostas para Inter Miami x Palmeiras

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado Final Palmeiras vence 2.22 Total de Gols do Inter Miami Menos de 0,5 gols 2.10 Placar Exato no Primeiro Tempo 0-0 2.22

Esperamos uma vitória do Palmeiras por 1-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Inter Miami chega à última rodada da fase de grupos após conquistar uma vitória importante e inesperada contra o Porto de Portugal, mantendo-se em segundo lugar no grupo A com 4 pontos.

Após um início difícil com o placar desfavorável desde muito cedo, o Inter Miami foi superado ao longo do primeiro tempo pelo Porto, que não aproveitou suas chances para aumentar a vantagem. No segundo tempo, o Inter reagiu e empatou cedo, deixando o jogo aberto para que finalmente Lionel Messi desse a vitória ao seu time com um golaço de falta.

Após a tensão causada pela tempestade elétrica, o Palmeiras conseguiu vencer por 2-0 contra o Al Ahly e subir para a liderança do grupo A. Depois de um primeiro tempo apagado, o técnico Abel Ferreira ajustou a equipe para o segundo tempo e o efeito foi imediato. O Palmeiras marcou os dois gols nos primeiros 15 minutos e selou sua vitória, ficando muito perto da classificação.

Com os dois times nas duas primeiras posições com 4 pontos, um empate bastaria para ambos se classificarem, já que seus rivais têm apenas 1 ponto. Com a possibilidade de que algum dos times abaixo alcance 4 pontos, o segundo lugar seria definido pela diferença de gols. Haverá algum acordo pelo continente americano?

Escalações esperadas para Inter Miami x Palmeiras

Escalação esperada do Inter Miami: Ustari; Weigandt, Fray, Falcon, Allen; Allede, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suárez;

Escalação esperada do Palmeiras: Weverton; Giay, Gómez, Murilo; Felipe Anderson, Rios, Moreno, Piquerez; Estevão, Mauricio, Vitor Roque.

Vitória do Palmeiras

Após dois jogos, não há dúvida de que o Palmeiras tem sido a equipe do grupo A que deixou as melhores impressões futebolísticas neste Mundial de Clubes. Com um funcionamento sério e muito bem estruturado, o time de Abel Ferreira tem se mostrado sólido na defesa e muito veloz no ataque, o que lhe permitiu impor-se frente aos adversários.

Por outro lado, o Inter Miami, apesar de ter conseguido uma vitória importante, não mostra grande fluidez no seu jogo e depende muito dos lampejos que Lionel Messi e Luis Suárez possam proporcionar. Foi superado em jogo contra o Al Ahly e contra o Porto, o que torna complicado imaginar um cenário em que o Inter possa vencer o gigante do Brasil.

Palpite 1 - Palmeiras vence, com odds de 2.15 na Superbet

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter Miami x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dica de aposta 2 para Inter Miami x Palmeiras: Inter Miami:

Apesar de ter marcado 2 gols contra o Porto, a capacidade ofensiva do Inter Miami não é muito ampla, tendo conseguido apenas 6 chutes a gol e uma média de gols esperados abaixo de 1, o que deixa claro que, apesar da importância de Messi e Suárez no ataque, o Inter é um time que ataca e gera pouco.

Por outro lado, o Palmeiras demonstrou grande solidez defensiva, mantendo o gol limpo em ambos os jogos. A linha de três defensores mostrou-se altamente eficaz e, somando-se aos alas com amplo alcance, o time brasileiro monta, em certos momentos, uma linha de 5 bastante difícil de ser superada.

Com um Inter Miami de poucas oportunidades de gol por partida e um Palmeiras eficaz na defesa, vemos como altamente possível que o time americano não marque gol durante o jogo.

Palpite 2 - Menos de 0,5 gols, com odds de 2.10 na Superbet

Placar do 1º tempo

Não tem sido fácil para ambos os times superarem seus adversários no primeiro tempo, por isso não vimos gols de nenhum dos dois times no início dos jogos.

De fato, os inícios de jogo do Inter Miami têm sido bastante difíceis, pois contra o Al Ahly não conseguiu se impor e foi dominado em vários momentos do primeiro tempo, e contra o Porto já estava perdendo aos 8 minutos, estando muito perto de perder por uma vantagem maior.

Por parte do Palmeiras, embora tenha tentado impor seu jogo desde o início, teve dificuldades para concretizar suas ações, principalmente contra o Porto, e também contra o time árabe teve um primeiro tempo apagado, o que nos leva a acreditar que o primeiro tempo não terá gols.

Palpite 3 - Placar exato primeiro tempo: 0-0, com odds de 2.22 na Superbet