Palpite Inter de Milão x River Plate - Mundial de Clubes - 25/06/2025

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Inter Milan vs River Plate por Copa Mundial de Clubes el 26/06/25.

Nosso especialista em apostas espera uma vitória do Inter no Lumen Field, mas o forte time do River será um adversário desafiador.

Dicas de apostas para Inter de Milão x River Plate

Mercado Palpite Odds na Betboom Resultado 1x2 Inter de Milão para vencer 2.27 Total de Gols Menos de 2,5 gols 1.78 Jogador - Marcar ou Assistir Lautaro Martínez para marcar ou assistir 2.05

As odds estão sujeitas a mudanças. Última atualização feita dia 24/06/2025, às 16h30.

Esperamos uma vitória apertada de 1-0 para o Inter de Milão sobre o River Plate.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Inter quase teve uma temporada fantástica, lutando em todas as frentes na Itália, mas acabou sem conquistar troféus. Eles perderam a Série A, foram derrotados pelos rivais na Coppa Italia e foram dominados pelo Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões. Embora entrem neste jogo com apenas uma derrota em oito partidas, não têm sido convincentes nos EUA.

Enquanto isso, o River Plate já deveria ter avançado para as eliminatórias da competição, mas perdeu chances de marcar contra o Monterrey. Eles não perderam um jogo em 90 minutos desde o início de março, mas isso pode mudar em Seattle. Três grandes suspensões podem enfraquecê-los significativamente.

Escalações esperadas para Inter de Milão x River Plate

Escalação esperada do Inter de Milão: Sommer, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Martínez;

Escalação esperada do River Plate: Armani, Montiel, Martínez Quarta, Díaz, Acuña, Fernández, Kranevitter, Aliendro, Mastantuono, Colidio, Meza.

Inter para aproveitar a vantagem

No papel, o Inter é o time mais forte, entrando no Mundial de Clubes como vice-campeão da UCL. No entanto, times sul-americanos já causaram surpresas na competição, e o River estará ansioso para fazê-lo novamente. A preocupação deles é não estarem em plena força.

Kevin Castaño foi suspenso devido a um cartão vermelho no Rose Bowl, enquanto Enzo Pérez e Giuliano Galoppo estão na mesma situação após suas advertências. Isso fará com que Marcelo Gallardo mude completamente sua escalação, o que os italianos podem aproveitar. Ambos os lados têm um recorde quase idêntico no Grupo E, e este jogo decidirá quem vence o grupo.

Os Nerazzurri ainda não se recuperaram do jogo contra o PSG. No entanto, com os Millonarios enfraquecidos, os gigantes da Série A devem sair por cima.

Dica de aposta 1 para Inter de Milão x River Plate: Inter de Milão para vencer, com odds de 2.27 na Betboom

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter de Milão x River Plate nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um jogo travado

É improvável que ambos os lados comecem de forma agressiva em Washington, enquanto competem pela liderança. O Inter passou apertado pelo Urawa Red Diamonds, e ambos os lados empataram com menos de 2,5 gols contra os mexicanos do Monterrey. Os argentinos sabem que só precisam de um ponto para terminar em primeiro e podem jogar dessa forma.

No final, com jogadores como Lautaro Martínez em seu arsenal, o lado europeu deve conseguir marcar pelo menos uma vez. Dois gols ou menos foram marcados em três dos últimos três jogos do River, e o mesmo aconteceu em metade dos últimos seis jogos do Inter.

Claro, um jogo com muitos gols não é impossível, mas o contexto sugere um jogo apertado. O fato de que o Monterrey pode ultrapassá-los com uma grande vitória sobre os japoneses adiciona um pouco de intriga.

Dica de aposta 2 para Inter de Milão x River Plate: Menos de 2,5 gols, com odds de 1.78 na Betboom

Artilheiro dos Nerazzurri

Quando o Inter de Milão precisa de um gol, geralmente é um jogador específico que o consegue. Martínez marcou 24 gols nesta temporada e manteve sua forma sob o novo técnico Cristian Chivu, com dois em dois nos EUA. Ele marcou um gol vital contra os mexicanos e abriu o placar contra o Urawa Reds.

Além disso, ele não é apenas um artilheiro, pois o argentino já deu sete assistências ao longo de 2024/25 e deve ser a maior ameaça completa do Inter. O River só manteve dois jogos sem sofrer gols nos últimos 10 jogos, então ele verá uma chance de aumentar sua contagem na campanha. Ele tem uma chance externa para a Chuteira de Ouro se seu time conseguir permanecer no torneio.