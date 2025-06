Palpite Inter de Milão x Fluminense - Mundial de Clubes - 30/06/2025

Três palpites para Inter de Milão x Fluminense no jogo das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, incluindo um valor competitivo no resultado ao intervalo/final.

Nosso especialista em apostas acredita que o Inter de Milão pode garantir sua vaga nas quartas de final do torneio com uma vitória no tempo regulamentar.

Dicas de apostas para Inter de Milão x Fluminense

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Resultado 1x2 Inter de Milão para vencer 1.73 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 2.06 Resultado ao Intervalo/Final Empate/Inter de Milão 4.70

As odds estão sujeiras a mudanças. Última alteração feita dia 27/06/25, às 15h51.

O Inter de Milão deve vencer o Fluminense por 2-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Inter conquistou o primeiro lugar no Grupo E da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória tardia por 2-0 sobre o River Plate. Este resultado deu ao time argentino o indesejado recorde de não conseguir marcar contra equipes europeias em nenhuma edição do torneio.

Os Nerazzurri não foram os mesmos desde aquela pesada derrota por 5-0 para o PSG na final da Liga dos Campeões da UEFA. O novo técnico, Cristian Chivu, ainda está tentando moldar a equipe, mas eles não têm jogado em sua melhor forma.

No entanto, nada disso importa no futebol de mata-mata - eles só precisam levar 90 minutos de cada vez. Eles entram neste confronto como grandes favoritos contra o Fluminense.

Dois empates e uma vitória solitária foram suficientes para o time brasileiro se classificar para a fase de mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Eles se contentaram com um empate sem gols em seu jogo mais recente contra o Mamelodi Sundowns, totalmente cientes de que um ponto seria suficiente.

No entanto, enfrentar os finalistas da Liga dos Campeões da UEFA será um desafio maior, e eles não podem simplesmente se defender e absorver a pressão como fizeram contra os campeões sul-africanos. Superar os campeões do Scudetto 20 vezes será uma batalha árdua.

Escalações esperadas para Inter de Milão x Fluminense

Escalação esperada do Inter de Milão: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asilani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Esposito;

Escalação esperada do Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Hércules, Martinelli; Arias, PH Ganso, Serna; Cano.

Caminho difícil para os brasileiros

O Opta Analyst deu ao Inter 85% de chance de chegar às quartas de final, o que indica a qualidade histórica do time italiano. Sua única derrota nos últimos 10 jogos foi para o PSG, o que será uma preocupação para o Fluminense.

No entanto, o time de Renato Gaúcho também tem tido um bom desempenho recentemente, perdendo apenas uma vez nos últimos 10 jogos em todas as competições (6 vitórias, 3 empates). No entanto, a qualidade dos adversários na Série A brasileira é bem diferente do que os aguarda.

Como a única vitória do Fluminense foi contra o time coreano Ulsan, eles podem ter dificuldades contra os italianos. Vale notar que o Inter perdeu apenas cinco dos seus 38 jogos na Série A na última temporada (13%), mostrando que são difíceis de superar.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter de Milão x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma esperança para o Fluminense

Apesar das evidências sugerirem que o Fluminense sairá da Carolina do Norte direto para casa, eles são mais do que capazes de causar problemas aos Nerazzurri. O Inter não teve tudo a seu favor contra o River Plate na última partida, o que indica que estão um pouco instáveis.

Mesmo com um jogador a mais, os italianos tiveram que esperar pelo último quarto do jogo para marcar seu primeiro gol. Eles concederam 10 chutes, com dois no alvo e uma grande chance. Os homens de Renato Gaúcho podem ganhar confiança com isso, sabendo que podem marcar pelo menos um gol.

O Tricolor manteve apenas dois jogos sem sofrer gols nos últimos 10 jogos (20%), ambos durante a Copa do Mundo de Clubes. Enquanto isso, o jogo sem sofrer gols do Inter contra o River foi apenas o segundo nos últimos seis jogos, algo que o Fluminense pode capitalizar.

Registros semelhantes ao intervalo

O Inter pode superar o Fluminense no apito final, mas seus jogos recentes mostram que precisam de um tempo para encontrar seu ritmo. O Inter não liderou no intervalo em nenhum dos três jogos desta edição da Copa do Mundo de Clubes (2 empates, 1 derrota).

Curiosamente, o mesmo pode ser dito para o Tricolor. Eles também não conseguiram registrar uma vitória no intervalo nesta edição da competição (1 derrota, 2 empates).

Ambos os lados superaram seus déficits no primeiro tempo para vencer seus respectivos jogos, mas apenas o Inter reverteu um empate no primeiro tempo em uma vitória no tempo regulamentar.

Isso também se reflete em sua campanha doméstica, já que 42% de seus jogos na Série A terminaram empatados no intervalo. O recorde do Fluminense não está longe disso, com 45% dos jogos da liga terminando empatados no intervalo, o que é um resultado provável na noite de segunda-feira.