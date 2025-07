Palpite Independiente del Valle x Vasco - Copa Sul-Americana - 15/07/2025

A expectativa é de gols e muitos escanteios, com os equatorianos buscando pressionar desde o início.

Independiente del Valle e Vasco se enfrentam, nesta terça-feira (15), às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU). A partida será válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

Para as duas equipes, a vitória é só o que interessa para encaminhar a vaga para as oitavas de final da competição.

Melhores dicas de apostas para Independiente del Valle x Vasco

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na BetBoom Resultado final Independiente del Valle vence 1.65 Total de gols Mais de 1.5 1.35 Total de escanteios Mais de 8.5 1.56

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 15/07, às 10h14.

Como chegam as equipes

Independiente del Valle e Vasco chegam com apenas um objetivo nesta partida de playoffs da Sul-Americana: a classificação. Enquanto os equatorianos vieram da Libertadores, os brasileiros suaram para conquistar a segunda posição em seu grupo da Sula e garantir a chance de lutar por uma vaga nas oitavas de final.

Na Libertadores, o Independiente del Valle foi aquém das expectativas atribuídas à equipe, que vem fazendo bastante sucesso nos últimos anos.

Em seis jogos disputados, apenas duas vitórias foram conquistadas, com dois empates e duas derrotas. Os rivais do grupo eram Barcelona-EQU, River Plate e Universitário.

Como aliada, a altitude de Quito foi diretamente responsável pelas duas vitórias da equipe na competição. Como mandante, inclusive, o Independiente perdeu apenas um de seus 12 jogos na temporada. Foi diante do Emelec, em maio. Foram outros seis empates e cinco vitórias.

Do lado vascaíno, a desconfiança da torcida é grande. Mesmo com a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco não conseguiu voltar bem e acabou perdendo o clássico para o Botafogo, disputado no último sábado (12), em Brasília.

Muito além do placar de 2 a 0, o Gigante da Colina mostrou um futebol apático e sem intensidade, o que já tem sido uma marca negativa na temporada.

Em segundo em seu grupo na Sul-Americana, o Vasco tem campanha idêntica a do Independiente del Valle. Em seis jogos, duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com oito gols feitos e oito gols sofridos. Nos últimos 11 jogos, a equipe soma sete derrotas, três vitórias e um empate. Como visitante, os números são ainda piores, com apenas quatro vitórias em 18 jogos.

Este será o primeiro encontro entre Independiente del Valle e Vasco na história do futebol. Contra times do Equador, o retrospecto do Cruz-Maltino é positivo, com cinco vitórias e duas derrotas em sete jogos disputados. Para o Independiente del Valle, enfrentar times brasileiros não é novidade.

Em 27 jogos, a equipe tem 12 vitórias, quatro empates e 11 derrotas. O jogo mais marcante entre as equipes foi, sem dúvida, a final da Recopa Sul-Americana de 2023 contra o Flamengo, quando a equipe foi campeã no Maracanã.

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Carabajal, Richard Schunke, Cortez; Alcivar; Briones, Cazares, Darwin Guagua, Emerson Pata; Claudio Spinelli.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Maurício Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Alex Teixeira; Rayan, Vegetti, Nuno Moreira.

Equatorianos são favoritos

Jogando em casa e com a altitude ao lado, o Independiente del Valle é o grande favorito para vencer o Vasco na Copa Sul-Americana. Em uma fase melhor que a do time brasileiro, a equipe deve aproveitar o fator casa para encaminhar a vaga.

Palpite 1 - Independiente del Valle vence, com odds de 1.65 na BetBoom

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Independiente del Valle x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols na montanha

Na altitude de Quito, o Independiente del Valle vai querer deixar o caminho mais tranquilo logo no início da partida. Por conta disso, a expectativa é de que a equipe do Equador pressione e tente resolver o confronto logo na partida de ida.

Palpite 2 - Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.35 na BetBoom.

Bola na área é a solução

Em jogos acima do nível do mar, a bola na área é um bom caminho para buscar gols. Ciente disso, a equipe dona da casa não vai poupar esforços para encontrar maneiras de conquistar escanteios para furar a defesa do Vasco.

Palpite 3 - Mais de 8.5 escanteios, com odds de 1.56 na BetBoom.