Palpite Huracán x Corinthians - Copa Sul-Americana - 27/05/2025

Corinthians precisa da vitória em Buenos Aires, enquanto Huracán busca consolidar liderança no grupo.

Huracán e Corinthians se enfrentam, na noite desta terça-feira (27), pela Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30, no Estádio El Palácio, em Buenos Aires, na Argentina.

A partida vale muito para o Corinthians, que precisa da vitória para alcançar a classificação. O Huracán é o líder do grupo e já está virtualmente classificado para as oitavas de final da competição.

Melhores dicas de apostas para Huracán x Corinthians

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betano Total de cartões Mais de 5.5 2.00 Total de gols Menos de 2.5 1.55 Resultado Final Huracán vence 3.45

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 26/05, às 15h.

Como chegam as equipes

Disputando diretamente a vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, Huracán e Corinthians fazem um dos jogos mais interessantes da competição nesta terça-feira (27).

Com 11 pontos, o Huracán precisa de apenas um empate para avançar com tranquilidade, enquanto o mesmo resultado pode eliminar o Timão, já que o América de Cali, também vivo na competição, recebe o eliminado Racing-URU.

Vivendo um momento mágico, o Huracán deve ter casa cheia para receber o Corinthians. No último sábado (24), a equipe bateu o Independiente nos pênaltis e avançou até a final do Campeonato Argentino. A decisão ocorrerá no dia 01/06, contra o Platense.

Na Copa Sul-Americana, a campanha da equipe argentina é muito sólida. Em cinco jogos, foram três vitórias e dois empates, com 10 gols marcados e apenas dois sofridos. Os bons resultados credenciam a equipe ao favoritismo pela vaga. Na temporada, a equipe tem 25 jogos, com 13 vitórias, nove empates e apenas três derrotas.

Quem também vive uma boa fase é o Corinthians, que parece ter reencontrado seu bom futebol sob o comando de Dorival Júnior. Em plena recuperação, o Timão arrancou um empate contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e já soma quatro jogos sem perder.

Na Copa Sul-Americana, a tarefa é árdua. Para conseguir a classificação, o Corinthians precisa da vitória e, mesmo que ainda seja possível alcançar a liderança, seria necessária uma goleada para chegar a isso. O saldo de gols do Huracán é oito, enquanto o do Corinthians é um.

Apesar do começo turbulento na Sul-Americana, o Corinthians tem bons números em 2025. Ao todo, são 37 jogos, com 21 vitórias, nove empates e sete derrotas.

Este será apenas o segundo jogo entre Huracán e Corinthians na história. Na primeira partida, disputada na Neo Química Arena, vitória dos argentinos por 2 a 1.

Prováveis escalações:

Huracán: Galindez; Guidara, Fabio Pereyra, Pellegrino, Ibañez; Ojeda, Leonel Pérez, Mazzantti, Leonardo Gil, Alanís; Tissera.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo, Maycon e Igor Coronado (Garro); Talles Magno (Memphis) e Yuri Alberto (Romero).

Jogo tenso

Com a expectativa de jogo nervoso, como é comum em confrontos Brasil x Argentina, Huracán x Corinthians deve ter um número considerável de cartões.

Palpite 1 - Mais de 5.5 cartões no jogo, com odds de 2.00 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Huracán x Corinthians nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Estratégia é a base do sucesso

Já classificado, o Huracán não deve se expor muito na partida. Já o Corinthians, precisando da vitória, jogará a vida, principalmente se souber que o América de Cali abriu o placar contra o Racing-URU.

Palpite 2 - Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.55 na Betano

Embalado e sem peso

Tranquilo na disputa e com o apoio da torcida, o Huracán pode aproveitar o nervosismo e o histórico do Corinthians, que não vence em território argentino desde 2018, para despachar o rival da Copa Sul-Americana.

Palpite 3 - Huracán vence, com odds de 3.45 na Betano