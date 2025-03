Palpite Holanda x Espanha - Liga das Nações - 20/03/2025

Confira as previsões para Holanda x Espanha na Liga das Nações. Especialista aposta em vitória apertada da Espanha.

Veja nossas previsões para a partida entre Holanda x Espanha, além dos melhores mercados para apostar.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado Vitória da Espanha 2.40 Total de gols Mais de 0.5 gols da Espanha no segundo tempo 1.28 Ambas as equipes marcam Mais gols no segundo tempo 1.24

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 17/03/2025 às 3 pm.

Um pouco de contexto

Este é um grande jogo na reformulada Liga das Nações, com o vencedor desta eliminatória avançando para as finais em junho.

Nesta disputa de quartas de final, o vencedor avançará para o tradicional confronto de quatro equipes no verão, e um gigante europeu será eliminado.

A Holanda chegou a este estágio de maneira pouco convincente, terminando como vice-líder distante da Alemanha no Grupo A3. Eles venceram apenas um dos últimos cinco jogos do grupo e sofreram sete gols, o terceiro maior entre os que avançaram.

Em contraste, a campeã europeia Espanha dominou o Grupo A4, vencendo cinco dos seis jogos. Eles venceram os últimos cinco consecutivos e conquistaram a vitória em 14 dos últimos 15 jogos internacionais, enquanto buscam defender o título da Liga das Nações.

Escalações prováveis para Holanda x Espanha

Escalação esperada da Holanda : Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Hato, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Brobbey, Simons

: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Hato, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Brobbey, Simons Escalação esperada da Espanha: Simon, Mingueza, Cubarsi, Asencio, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Ruiz, Lamal, Williams, Torres

Espanha chega com vantagem

Nenhuma equipe no futebol internacional tem sido tão formidável quanto a Espanha nos últimos dois anos. Desde a derrota por 2-0 para a Escócia em março de 2023, a Espanha perdeu apenas uma das últimas 25 partidas internacionais, vencendo 22 delas.

Eles conquistaram o título da Euro 2024 nesse período e se mostraram uma força quase imparável. Mesmo a única derrota foi em um amistoso contra a Colômbia, quando um time bastante alterado foi escalado. Eles também não tiveram problemas em jogar fora de casa na Liga das Nações, estando invictos em nove viagens na competição.

Na verdade, venceram oito dos últimos nove jogos na Liga das Nações e são os atuais campeões da competição. Eles chegam a este confronto como a equipe que acumulou o maior número de pontos (16) entre os times da Liga A da Liga das Nações. A Holanda garantiu apenas nove, então há uma clara diferença de qualidade entre essas equipes.

Palpite 1 - Vitória da Espanha com odds de 2.40 na Betano

O que esperar do ataque espanhol

Certamente, há um poder de fogo considerável na linha de frente da Espanha, com muitas opções no banco. Luis de la Fuente convocou 10 atacantes para sua equipe para este par de jogos contra a Holanda. À medida que o jogo avança, ele poderá recorrer ao banco para trazer jogadores frescos contra uma defesa holandesa cansada.

Isso é algo que fizeram com grande sucesso, já que oito dos últimos 11 gols da Espanha na Liga das Nações aconteceram depois do intervalo. Esses oito gols vieram em quatro jogos, dando-lhes uma média de dois gols no segundo tempo por jogo.

Para quem está disposto a arriscar, pode apostar em mais de 1.5 gols da Espanha no segundo tempo por 2.22 na Betano, mas mais de 0.5 é uma aposta muito mais segura. Isso porque a Espanha marcou após o intervalo em oito dos últimos 10 jogos internacionais.

Palpite 2 - Mais de 0.5 gols da Espanha no segundo tempo com odds de 1.28 na Betano

Segundo tempo animado

Este é certamente um dos confrontos de destaque nas quartas de final da Liga das Nações, mas os neutros podem ter que ser pacientes para ver alguma ação. Os últimos quatro jogos da Espanha na Liga das Nações tiveram o segundo tempo como o mais emocionante.

Um dos outros dois jogos foi um empate sem gols, mas mesmo assim a Espanha acumulou 1.24 xG após o intervalo, representando 83% do total da partida, o que mostra que tendem a aumentar o ritmo após o intervalo. O único jogo restante dos seis na fase de grupos também teve dois gols no segundo tempo, então a ação tardia parece provável. No último encontro competitivo entre essas equipes, o segundo tempo superou o primeiro em quatro gols a dois.

Palpite 3 - Mais gols no segundo tempo com odds de 1.24 na Betano