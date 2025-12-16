Palpite Guadalajara x Barcelona - Copa do Rei - 16/12/2025

O Guadalajara participará da Copa do Rei pela primeira vez, mas provavelmente enfrentará dificuldades contra os visitantes no Estádio Pedro Escartín.

Melhores palpites para para Guadalajara x Barcelona:

Mais de 3,5 gols, com odds de 1.72 na Betano;

Margem de vitória de quatro ou mais gols, com odds de 2.87 na Betano;

Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.66 na Betano.

Palpite de placar: Guadalajara 0-4 Barcelona.

Nossa análise: momento das equipes

Este confronto verá Guadalajara entrar na fase principal da Copa do Rei pela primeira vez. No entanto, eles enfrentarão um início difícil.

O Guadalajara foi promovido apenas para a terceira divisão do futebol espanhol nesta temporada e, atualmente, está em quarto lugar de baixo para cima em sua divisão.

Eles perderam por 3-1 para o Real Madrid Castilla no fim de semana, mas haviam derrotado o Osasuna B na semana anterior.

Enquanto isso, o Barcelona está em ótima forma antes deste jogo. Eles venceram cinco partidas consecutivas em todas as competições e, no momento, estão sete pontos à frente no topo da La Liga.

Mesmo com um XI bastante alterado, espera-se que derrotem facilmente seus oponentes da terceira divisão.

Prováveis escalações para Guadalajara x Barcelona

Guadalajara: Zarco, Gallardo, Rodríguez, Ablanque, Martínez, Mayo, Rojo, Amigo, Tavares, Neskes, Caropitche;

Barcelona: Szczesny, Eric, Cubarsí, Christensen, Jofre, Casadó, De Jong, Roony, Fermín, Dro, Ferran.

Gols em Guadalajara

O Barcelona tem marcado muitos gols recentemente. Apenas o Chelsea, que os surpreendeu com uma vitória por 3-0, impediu-os de marcar nesta temporada. Portanto, é provável que Guadalajara enfrente dificuldades.

Hansi Flick provavelmente fará muitas mudanças no time que venceu o Osasuna no fim de semana.

No entanto, eles têm mais do que qualidade suficiente em profundidade e entrarão nesta partida com confiança, já que marcaram 15 vezes nos últimos cinco jogos.

Enquanto isso, os anfitriões têm o pior recorde defensivo em sua liga, tendo sofrido 24 gols em 16 partidas.

Quem liderar a linha para o Blaugrana verá este jogo como uma grande oportunidade para aumentar sua contagem para 2025/26. O Estádio Pedro Escartín está preparado para ver muitos gols.

Palpite 1 para Guadalajara x Barcelona: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.72 na Betano.

Uma diferença de classe

Flick quase certamente descansará vários de seus principais jogadores para este confronto da Copa do Rei, mas ele possui boas opções para substituí-los.

Os jogadores escolhidos para começar estarão ansiosos para provar que merecem jogar mais regularmente no futuro. E há uma chance real de que o Barça marque muitos gols.

A defesa do Guadalajara tem dificuldades contra ataques de terceira divisão, então enfrentar os líderes da La Liga é uma tarefa muito mais difícil.

Pere Martí e seus homens provavelmente estão cientes de que não são esperados para vencer, então certamente não haverá pressão sobre eles na tarde de terça-feira.

No entanto, a principal preocupação para os anfitriões é que os jogadores do Barcelona jogarão duro para impressionar seu treinador. Dado isso, espera-se um placar elevado a favor do time visitante.

Palpite 2 para Guadalajara x Barcelona: Margem de vitória de quatro ou mais gols, com odds de 2.87 na Betano.

O Guadalajara com dificuldades no ataque

Os anfitriões estão em 17º na Primera Federación – Grupo 1, em grande parte devido ao número de gols que sofreram.

No entanto, seu ataque também não tem sido muito produtivo. Vale a pena notar que os Morados marcaram em todos os seus últimos cinco jogos, mas só marcaram 2+ gols cinco vezes em toda a temporada.

Dada a qualidade de seus adversários anteriores, é difícil vê-los marcando contra o Barça. Os homens de Flick não foram impenetráveis em 2025/26, já que mantiveram apenas cinco jogos sem sofrer gols.

No entanto, o contexto é importante. Eles impediram o Osasuna de marcar no sábado e estarão confiantes de fazer o mesmo em Guadalajara.

O Barça fará grandes mudanças para este confronto para gerenciar um período agitado, mas ainda pode escalar um time forte.

Defensivamente, eles confiarão em si mesmos para manter o zero no placar, independentemente de quem começar em seu XI.