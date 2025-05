Palpite Grêmio x Godoy Cruz - Sul-Americana - 13/05/2025

Grêmio e Godoy Cruz disputam, nesta terça-feira (13), mais uma partida da Copa Sul-Americana.

Valendo a liderança do grupo, a bola rola às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Próximos na tabela de classificação do Grupo D, Grêmio e Godoy Cruz disputam, diretamente, a vaga para as oitavas de final da competição. Uma vitória para qualquer um dos lados encaminha a primeira posição.

Melhores dicas de apostas para Grêmio x Godoy Cruz

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds Resultado final Grêmio vence 1.70 na Sportingbet Ambos marcam Sim 2.25 na Sportingbet Jogador a marcar Braithwaite marca a qualquer momento 2.15 na Sportingbet

As odds estão sujeitas a alterações. Última alteração 13/5, às 15h50.

Como chegam as equipes

Separados por apenas dois pontos no Grupo D da Sul-Americana, Grêmio e Godoy Cruz disputam, diretamente, a primeira posição na classificação. Com oito pontos, o Imortal quer vencer, assumir a ponta e espantar a pressão da torcida.

Os argentinos, por outro lado, querem surpreender no sul e encaminhar a vaga direta, sem a necessidade de playoffs.

A atual temporada do Grêmio é, no mínimo, equilibrada. Mesmo aquém da expectativa e já com mudança no comando técnico, o Imortal fez uma campanha sólida no Gauchão e tem boas chances na Sul-Americana. No Brasileirão e na Copa do Brasil, a equipe tem enfrentado uma demora para engrenar.

Em 27 jogos disputados em 2025, o Grêmio venceu 10, empatou 10 e perdeu sete, marcando 42 gols e sofrendo 31. O atual momento não é bom, com a equipe tendo vencido apenas uma partida nos últimos sete jogos disputados. Apesar disso, apenas uma derrota aconteceu nesse período, para o CSA, na Copa do Brasil.

O Godoy Cruz, mesmo não sendo um dos expoentes do futebol na argentino, vem crescendo nos últimos anos. Na atual edição da Sul-Americana, assim como Grêmio, também não perdeu, com três vitórias e um empate em quatro jogos disputados. No Campeonato Argentino, porém, o time ainda não se encontrou, com apenas três vitórias em 16 jogos.

Ao todo, a equipe disputou 21 jogos nesta temporada, com seis vitórias, nove empates e seis derrotas. Neste período, foram 15 gols marcados e 21 sofridos, algo que requer atenção.

Este será o quarto encontro entre Grêmio e Godoy Cruz na história, com duas vitórias do Imortal, ambas na Libertadores de 2017, e um empate, na Sul-Americana desta temporada.

Prováveis escalações:

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Dodi, Kike Olivera, Cristaldo e Amuzu; Braithwaite.

Godoy Cruz: Petroli; Jara, Mendoza, Rasmussen e Meli; Fernández, Altamira, Pozzo e Poggi; Dupuy e Andino (Barrea).

Grêmio quer vencer

Com a liderança do grupo como objetivo, o único caminho do Grêmio para chegar a isso é a vitória. Em casa, a equipe tem a obrigação de conseguir o resultado positivo, e acredita na invencibilidade contra o adversário para conquistar o feito. O Imortal jamais perdeu para o Godoy Cruz.

Palpite 1- Grêmio vence, com odds de 1.70 na Sportingbet.

Ambos marcam na Arena

Com o jogo valendo a liderança do grupo na Sul-Americana, a expectativa é para um confronto aberto e franco entre as equipes. Como todo jogo entre brasileiros e argentinos, ninguém quer perder, e dessa vez não será diferente.

Palpite 2- Ambos marcam na partida, com 2.25 na Sportingbet.

Artilheiro dinamarquês

Vivendo a melhor fase da carreira, Martin Braithwaite quer seguir fazendo gols pelo Grêmio. Em 20 jogos disputados em 2025, o jogador já marcou 10 gols, e não quer vacilar na Sul-Americana.

Palpite 3- Braithwaite marca a qualquer momento, com odds de 2.15 na Sportingbet.