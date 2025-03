Palpite Fortaleza x Fluminense - Brasileirão - 29/03/2025

Fortaleza lida com crise após derrotas recentes, enquanto o Fluminense busca evitar erros do passado.

Veja os melhores mercados e palpites para apostar em Fortaleza x Fluminense.

Mercado Palpite Odds na Betsul Escanteios Mais de 10.5 escanteios 2.22 Cartões Mais de 5.5 cartões 1.95 Gols Ambos os times marcam 1.95

Odds sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 28/03/2025.

Fortaleza quer se afastar da possibilidade de crise na temporada

A perda do título estadual para o Ceará causou alguns problemas complicados para a equipe cearense. Na Copa do Nordeste, alguns dias depois da final estadual, o time foi superado em casa pelo CRB. Sorte que o resultado não atrapalhou os objetivos da equipe de, pelo menos nesse momento, garantir a vaga para a próxima fase do torneio.

Para piorar, a equipe terá um compromisso complicado diante do Fluminense, pelo Brasileirão, e precisará não repetir os mesmos erros para não começar de maneira negativa a competição nacional.

A situação fica ainda mais delicada quando observamos que, após o Fluminense, o próximo adversário da equipe é o Racing, que na temporada passada despachou com autoridade o Cruzeiro na Copa Sul-Americana e que em 2026 venceu com muita facilidade o Botafogo. O time argentino faz uma temporada espetacular e aparece como candidato a incomodar os seus adversários na Libertadores.

Já o Fluminense quer a vitória para não repetir os erros do passado e voltar para a Libertadores, além de não precisar ficar brigando contra o rebaixamento em determinado momento do Brasileirão, como foi na temporada passada.

Escalações Prováveis para Fortaleza x Fluminense

Escalação esperada da Fortaleza: João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gastón Ávilla e Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Matheus Rosseto e Lucas Sasha; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Escalação esperada do Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Martinelli, Otávio, Arias, Serna e Canobbio; Cano. Técnico: Mano Menezes.

Mais de 10,5 escanteios

Nesse duelo, uma linha que aparece com muito valor é a de mais de 10.5 escanteios, ainda mais pelos objetivos dos times neste início de competição. Tanto Fortaleza quanto Fluminense devem ir em busca do resultado e, por suas características ofensivas, devem optar por bolas áreas para conseguir abrir o marcador logo cedo.

Nos últimos 6 confrontos entre os times, em todos eles tivemos a linha de mais de 10,5 escanteios sendo quebrada. Observando as opções ofensivas do time, percebemos que o Fluminense possui Germán Cano e o Fortaleza deve entrar com Lucero, dois jogadores que são centroavantes de área e que costumam ser perigosos de cabeça. Por esse motivo, os times devem optar por muitos cruzamentos, favorecendo o alto índice de escanteios.

Palpite 1 - Mais de 10,5 escanteios com odd 2.22 na Betsul

Mais de 5,5 cartões

Na atual temporada o Fortaleza apresenta um cenário de muitos cartões nos seus jogos. Nos seus últimos 6 jogos, em pelo menos 5 deles o time acabou quebrando a marca de 4.5 cartões. Diante do Fluminense e precisando do resultado, essa linha também deverá ser batida, mesmo que os números apontem para a linha de 4.5 cartões.

Em confrontos diretos os times não costumam quebrar a linha de 4,5 cartões, mas é preciso destacar que os dois times estão pressionados para conseguir o resultado e devem apresentar muitos problemas para manter o foco no jogo, favorecendo um alto número de faltas.

Outro ponto importante para ficar de olho é que o árbitro do jogo, Rodrigo José Pereira de Lima, possui uma média de quase 6 cartões amarelos apresentados por jogo, o que aponta uma grande possibilidade de termos um número considerado de punições.

Palpite 2 - Mais de 5,5 cartões com odd 1.95 na Betsul

Ambos os times marcam

Uma aposta arriscada, mas que possui altas chances de acontecer é em ambos marcam. Em confrontos diretos entre os times recentemente, tivemos em pelo menos 5 oportunidades a quebra dessa linha.

Além disso, o Fortaleza sofreu gol em 7 partidas, sendo que em pelo menos 5 oportunidades o jogo terminou com a linha de ambos marcando sendo quebrada. Enquanto isso, o Fluminense, visitante para esse confronto, sofreu gol em pelo menos 4 jogos recentemente e sofreu pelo menos 2 gols nas duas partidas que fez contra o Flamengo e no duelo diante do Vasco.

Inclusive, a título de curiosidade, o empate em 0 x 0 diante do Flamengo foi a única vez que o time não sofreu gol recentemente de um time grande, já que anteriormente tinha perdido para o Botafogo por 2 x 1.

Palpite 3 - Ambos os times marcam com odd 1.95 na Betsul