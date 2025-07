Palpite Fortaleza x Bragantino - Brasileirão Série A - 26/07/2025

O Fortaleza recebe o Bragantino neste sábado (26), às 18h30, no Castelão. A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Bragantino precisa voltar a vencer para continuar no G4, enquanto o Fortaleza busca uma vitória após dois meses sem vencer.

Confia algumas análises e dicas de apostas para Fortaleza x Bragantino

Mercado Palpite Odds na bet365 Ambas Marcam SIM 1.95 Total de Gols Mais 2,5 2.30 Bragantino: Chutes ao Gol Menos 4,5 1.85

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 24/07, as 21h45.

Como chegam as equipes

Após uma série de cinco partidas sem pontuar no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza conseguiu, mesmo que de forma limitada, garantir um ponto ao empatar em 1x1 com o Bahia, na 15ª rodada.

Lembrando que o time não participou da rodada anterior em um jogo remarcado que deveria ter ocorrido contra o Atlético-MG. O Leão permanece na penúltima posição da tabela, agora acumulando 11 pontos.

Já o Bragantino, atualmente em quarto lugar com 27 pontos, não triunfa há três jogos, desde sua vitória sobre o Corinthians por 2x1.

Em seu mais recente jogo, foi superado em casa pelo Flamengo com um placar de 2x1. Anteriormente, perdeu por 1x0 para o Vitória, que está lutando contra o rebaixamento.

Para ambas as equipes marcarem

Embora o Fortaleza tenha apenas 13 gols neste Campeonato Brasileiro, resultando em menos de um gol por partida, nas suas três partidas recentes, a equipe conseguiu balançar as redes em duas ocasiões, marcando três gols no total; ao mesmo tempo, sofreu gols em todas essas três partidas, totalizando cinco. Em números gerais na competição, foram 20 gols sofridos.

O Bragantino, em comparação, possui um desempenho ofensivo maior que o seu oponente desta partida, com 19 gols anotados até agora; nas últimas sete partidas, conseguiu marcar em cinco delas.

Contudo, a equipe também apresenta vulnerabilidades na defesa, sofrendo 17 gols desde o início do campeonato. Nos últimos cinco confrontos, não conseguiu manter a zaga sem ser vazada em nenhum, com um total de nove gols sofridos.

Assim, levando em conta que os dois times enfrentam dificuldades na defesa e, ao mesmo tempo, têm conseguido marcar em suas últimas partidas, o mercado para ambas as equipes marcarem pode ser interessante.

Palpite 1 - Ambas Marcam (SIM) com Odd 1.95 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fortaleza x Bragantino nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols na partida

O Fortaleza, nos últimos cinco confrontos, registrou em três deles o total de gols acima dos 2,5. Essa estatística também ocorreu nas últimas cinco partidas do Bragantino, porém com quatro desses jogos terminando com três ou mais gols.

Com a previsão de que ambas as equipes consigam marcar neste duelo e, considerando que os dois times necessitam de uma vitória após um período sem triunfos, além do histórico de gols recentes de ambos, o confronto entre as duas equipes apresenta um cenário propício para uma partida com muitos gols.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com Odd 2.30 na bet365.

Chutes ao gol para o Bragantino

Ao examinar as últimas sete partidas do Bragantino, percebe-se que apenas em duas situações a equipe conseguiu realizar mais de quatro finalizações ao gol. Esse total de tentativas coincide com a quantidade de chutes certos permitidos pela defesa do Fortaleza também nos sete jogos recentes, onde o Tricolor, em somente duas ocasiões, teve mais de 4,5 chutes a gol.

Uma dessas ocasiões ocorreu no jogo contra o Flamengo, onde foi derrotado por 5x0 e sofreu um total de 13 finalizações certas, enquanto que na partida contra o Cruzeiro, aceitou oito chutes ao alvo.

Assim, é provável que o Bragantino mantenha a mesma tendência observada recentemente e registre menos de cinco chutes a gol.

Palpite 3 - Bragantino: Menos 4,5 Chutes ao Gol com Odd 1.85 na bet365.