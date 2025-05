Palpite Fluminense x Vasco - Brasileirão Série A - 24/05/2025

Fluminense busca recuperação no Brasileirão, enquanto Vasco quer embalar após vitória.

Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Maracanã. O Clássico dos Gigantes acontece pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira dicas de palpite, mercados, e análises para Fluminense x Vasco.

Mercado Palpite Odds na VBet Gol em ambos os tempos SIM 1.94 Total de escanteios Mais 9,5 1.62 Total de gols Mais 2,5 2.17

Momento das equipes

O Fluminense se prepara para o confronto contra o Vasco após assegurar sua passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil, com uma impressionante virada que terminou em 4x1 contra a Aparecidense. Em jogo movimentado, a equipe goiana abriu o placar aos 31 minutos, mas logo o Tricolor respondeu e virou o jogo ainda no primeiro tempo, com mais dois gols na segunda etapa, um deles sendo um gol contra.

No Campeonato Brasileiro, sob o comando de Renato Gaúcho, o time está há dois jogos sem vitórias, tendo perdido fora de casa por 3x2 para o Atlético-MG e, em seguida, empatado em 1x1 com o Juventude, também como visitante. Entre essas duas partidas no Brasileirão, o Fluminense obteve uma vitória na Sul-Americana, superando a Unión Española por 2x0.

O Vasco, por sua vez, garantiu sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil em um jogo emocionante que foi decidido após 18 cobranças de pênaltis. O Cruzmaltino iniciou o jogo em vantagem, porém permitiu o empate nos acréscimos do segundo tempo, levando a disputa para os pênaltis, onde o goleiro Léo Jardim se destacou ao defender três cobranças e se consagrar como o herói da noite.

Na competição nacional, o clube conseguiu uma vitória convincente por 3x0 sobre o Fortaleza, encerrando uma sequência de nove partidas sem vencer; antes desse triunfo, perdeu para o Lanús na Sul-Americana e complicou sua situação no torneio continental.

Gol nos dois tempos

Nas nove rodadas até o momento no Brasileirão, em seis ocasiões, os jogos do Vasco apresentaram gols em ambos os períodos. Analisando os últimos cinco confrontos do time em todas as competições em que participa, a equipe dirigida por Fernando Diniz teve apenas um jogo sem gols em ambos os tempos. Ademais, o Vasco registrou um total de seis gols, o que indica que o clube está ganhando mais confiança no ataque.

Por outro lado, o Fluminense, neste Campeonato Brasileiro, teve quatro partidas nas quais os times anotaram gols tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Em termos de desempenho ofensivo, o Tricolor possui boas estatísticas nos jogos mais recentes, com um total de nove gols em suas cinco últimas partidas antes do clássico de domingo, sendo que sete desses gols foram marcados na segunda etapa.

Além disso, nos três últimos clássicos entre estas equipes, foram marcados gols em ambos os tempos de cada confronto. Portanto, com base nas estatísticas de cada equipe e no histórico recente dos clássicos, é previsto que haja gols em ambas as metades da partida.

Palpite 1 - Gols em Ambos os Tempos (SIM) com odd 1.94 na VBet

Veja odds para resultado da partida

Escanteios na partida

Em jogos do Fluminense, é evidente que as apostas em escanteios têm se mostrado promissoras, visto que nos últimos sete jogos, o time contabilizou 53 escanteios e permitiu 37, sem que em nenhuma dessas partidas o número de escanteios tenha ficado abaixo de dez. É importante mencionar que, contra o Unión Española, na Copa Sul-Americana, foram batidos 14 escanteios, com nove deles ocorrendo no primeiro tempo.

Por outro lado, o Vasco apresenta uma quantidade menor de escanteios em comparação ao Fluminense, tendo cobrado apenas 29 em sete jogos, enquanto cedeu 40 escanteios, com apenas três dessas partidas registrando dez ou mais escanteios.

Nesse cenário, o Vasco tende a ceder mais escanteios e a criar menos. Apesar disso, embora os escanteios não sejam o ponto forte do Vasco, o Fluminense, principalmente atuando em casa, deverá demonstrar sua força e desenvolver jogadas, e considerando que clássicos costumam ter mais disputa por bola, é provável que haja pelo menos dez escanteios no Clássico dos Gigantes.

Palpite 2 - Mais 9,5 Escanteios com odd 1.62 na VBet

Total de Gols

Nos últimos cinco Clássico dos Gigantes, em três deles o número total de gols foi igual ou superior a três. Neste ano, na única ocasião em que se enfrentaram no campeonato estadual, a partida teve mais de 2,5 gols, resultando na vitória do Fluminense por 2x1.

No Brasileirão, o Fluminense já balançou as redes 11 vezes e sofreu a mesma quantidade de gols. De forma semelhante, o Gigante da Colina também anotou 10 gols e teve 11 finalizações sofridas. Analisando o total de gols nessas partidas, o Vasco participou da maioria de seus jogos no campeonato, com seis ocorrências de três ou mais gols. O Fluminense, por sua vez, alcançou essa marca em três ocasiões.

Portanto, levando em conta os dados das equipes e suas partidas recentes, além do fato de que o Vasco tem mostrado ser uma ameaça no ataque, tendo marcado três gols em sua última partida no Brasileirão, o mesmo número que o Fluminense fez em seu jogo anterior ao clássico, é evidente que o Fluminense também aproveitará as vulnerabilidades da defesa do Vasco. Assim, existe uma alta probabilidade de que o jogo resulte em três ou mais gols.

Palpite 3 - Mais 2,5 Gols com odd 2.17 na VBet