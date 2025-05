Palpite Fluminense x Unión Española - Sul-Americana - 14/05/2025

Fluminense e Unión Española se enfrentam, nesta quarta-feira (14), pela Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Ainda sonhando com a primeira posição, o Fluminense precisa vencer o Unión, que é o lanterna do grupo. Com sete pontos, o Tricolor, neste momento, está caminhando para a fase de playoffs da competição.

Melhores dicas de apostas para Fluminense x Unión Española

Mercado Palpite Odds Resultado final Fluminense vence 1.28 na Betano Mais/menos gols Mais de 1.5 gols no jogo 1.23 na Betano Jogador a marcar Everaldo marca a qualquer momento 1.83 na Betano

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 14/5, às 16h

Como chegam as equipes

Após um bom início na competição, o Fluminense derrapou na Copa Sul-Americana. Na última rodada, o Tricolor subiu a montanha para encarar o San José e acabou derrotado, o que resultou na queda para a segunda posição. Agora, o Flu tem sete pontos, dois a menos que o Once Caldas.

Apesar de não ser um desastre, a temporada do Fluminense não é das melhores. Em 30 jogos disputados, o Tricolor venceu 14, empatou nove e perdeu sete, marcando 14 gols e sofrendo 24. A equipe começou a temporada com Mano Menezes no comando, mas, agora, tem Renato Gaúcho na área técnica.

Nos últimos quatro jogos, o Fluminense venceu dois e perdeu dois, incluindo a dolorida derrota para o Atlético-MG, no domingo, pelo Brasileirão. Após abrir o placar, ceder o empate e empatar novamente nos acréscimos, o Flu viu Igor Gomes dar números finais à partida.

Do lado chileno, o momento é ruim. Em 14º no campeonato nacional, o Unión Española, apesar de ter vencido seu último jogo, disputado neste domingo (11), tem números fracos na temporada. Em 19 jogos disputados, a equipe teve quatro vitórias, quatro empates e 11 derrotas em 2025. A equipe marcou 23 gols e sofreu 28.

Na Sul-Americana, competição em que é lanterna do grupo, o Unión ainda não venceu. Em quatro jogos, são três empates e duas derrotas, sendo um desses empates contra o Fluminense, em casa.

Esta será apenas a segunda partida entre Fluminense e Unión Española na história. A primeira, já nesta Sul-Americana, terminou empatada por 1 a 1, em Santiago. Na ocasião, os chinelos abriram o placar com Pablo Aránguiz, mas cederam o empate nos acréscimos, sofrendo um gol de Nonato.

Prováveis escalações:

Fluminense: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Manoel, Thiago Santos e Vagno; Bernal, Nonato e Lezcano; Kevin Serna, Keno e Everaldo

Unión Española: Torgnascioli; Vidal, Jáuregui, Suárez e Uribe; Montes, Espinoza e Véjar; Marín, Díaz e Aránguiz

Fluminense é favorito

Jogando em casa e com um time claramente superior, a expectativa é de que o Fluminense vença o Unión Española com tranquilidade no Maracanã. Com a necessidade de vitória para se classificar em primeiro, o Tricolor deve ir pra cima do adversário.

Palpite 1- Fluminense vence, com odds de 1.28 na Betano.

Expectativa de gols no Maracanã

Empurrado pela torcida e precisando da vitória, o Flu deve tentar um resultado largo contra o Unión Española. Com o décimo melhor ataque da competição em 2025, o time venceu por 5 a 0 no último jogo que disputou pela Sul-Americana no Maracanã, e a torcida quer que isso se repita.

Palpite 2- Fluminense marca mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.23 na Betano.

Everaldo é a chave

Substituto de Germán Cano no Fluminense, Everaldo é a esperança de gols do Tricolor neste confronto. Na Sul-Americana, o jogador marcou duas vezes em trás jogos disputados, enquanto tem sete gols em 25 partidas de 2025.

Palpite 3- Everaldo marca a qualquer momento, com odds de 1.83 na Betano.