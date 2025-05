Palpite Fluminense x Sport - Brasileirão Série A - 03/05/2025

Fluminense mantém favoritismo em casa contra adversário desafiador, com menos chances de muitos gols.

Fluminense e Sport jogam, neste sábado (3), pela sétima rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Com um bom início de campeonato, o Fluminense entra em campo de olho nas primeiras posições da tabela. O adversário é o Sport, que ainda não venceu na competição e precisa espantar a má fase. O Tricolor ainda não perdeu como mandante na atual edição do Brasileirão.

Melhores dicas de apostas para Fluminense x Sport

Mercado Palpites Odds na VBet Fluminense vence Sim 1.26 Menos de 1.5 gols no jogo Sim 2.87 Everaldo para marcar Sim 2.43

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 02/05, às 12h02.

Como chegam as equipes

Após um início conturbado de campeonato e a demissão de Mano Menezes, o Fluminense teve um instante de calmaria, que cessou após a derrota para o Botafogo, no Nilton Santos. Apesar da vitória contra a Aparecidense, por 1 a 0, na Copa do Brasil, a equipe de Renato Gaúcho deixou o campo sob vaias e voltou a sentir a pressão do início da temporada.

Atualmente na quinta posição no Brasileirão e com 10 pontos somados, o Tricolor quer vencer para colar de vez no pelotão de cima da tabela. A equipe tem três vitórias, um empate e duas derrotas em seis jogos no torneio.

No que diz respeito ao Sport, o início de temporada é ruim. Após a conquista do Campeonato Pernambucano, o Rubro-Negro não se encontrou no Brasileirão. Até o momento, são seis jogos, com dois empates e quatro derrotas.

Apesar de mostrar padrão de jogo e criar chances, a equipe tem encontrado dificuldades para marcar gols e esbarra em erros defensivos. Isso, somado, deixa o Sport na lanterna do campeonato. Pressionado, Pepa precisa entregar mais que boas atuações para se manter no cargo de técnico do Leão da Ilha.

Em relação ao confronto direto entre Fluminense e Sport, 48 jogos já foram disputados, com 20 vitórias do Tricolor, 13 empates e 15 triunfos do Rubro-Negro.

No Maracanã, o Flu também leva vantagem, com 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas nos últimos 26 jogos. No último encontro, em novembro de 2021, vitória do Tricolor por 1 a 0 como mandante.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio, Samuel, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Keno e Cano.

Fábio, Samuel, Ignácio, Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Ganso; Arias, Keno e Cano. Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Du Queiroz e Lucas Lima; Barletta, Lenny Lobato e Gonçalo Paciência.

Fluminense tem favoritismo no Maracanã

Ainda sem perder no Maracanã pelo Brasileirão nesta temporada, o Fluminense carrega, nesta partida, o peso do favoritismo. Até o momento, foram três jogos disputados no estádio, com duas vitórias, contra Santos e RB Bragantino, e um empate contra o Vitória.

Além disso, cabe ressaltar que o Sport não vence o Tricolor no estádio desde 2017. Na ocasião, a partida aconteceu pela 37ª rodada do Brasileirão, e terminou em 2 a 1 para o Leão da Ilha. Essa vitória é, inclusive, a única da equipe como visitante contra o Fluminense na era dos pontos corridos.

Palpite 1 - vitória do Fluminense com odds de 1.26 na VBet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Sport nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo de poucos gols

Nos últimos encontros entre Fluminense e Sport com mando do Tricolor, a tônica tem sido apenas uma: poucos gols marcados pelos dois times. Nos últimos três encontros, pelos Brasileiros de 2018, 2020 e 2021, duas vitórias do Flu por 1 a 0 e um empate por 0 a 0.

Apesar de ter levado gols em todos os jogos do Brasileirão nesta temporada, o Flu acredita na solidez defensiva de seus zagueiros e na dificuldade do Sport em balançar as redes. Enquanto o Tricolor marcou seis gols e levou seis, o Rubro-Negro marcou apenas três e sofreu oito gols no campeonato.

Palpite 2 - Menos de 1.5 gols no jogo, com odds de 2.87 na VBet

Everaldo busca espaço

Recém-chegado ao Fluminense, Everaldo começou bem a trajetória com a camisa Tricolor. Na atual temporada, o jogador, que veio do Bahia, já marcou três gols em 17 jogos disputados, mesmo como reserva na maior parte do tempo.

Antes de chegar ao Tricolor, Everaldo teve boa passagem pelo Bahia. Em 118 jogos pelo Esquadrão de Aço, foram 31 gols e 11 assistências. Contra o rival Sport, são seis jogos e duas vitórias, mas ainda sem gols marcados. A esperança da torcida do Fluminense é que essa escrita caia na partida deste sábado (3).

Palpite 3 - Everaldo marca a qualquer momento, com odds de 2.43 na VBet