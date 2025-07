Palpite Fluminense x Chelsea - Mundial de Clubes - 08/07/2025

Oferecemos três palpites realistas para Fluminense x Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes em 8 de julho de 2025, destacando o valor de um artilheiro.

Nosso especialista em apostas sugere que o Chelsea vencerá por uma margem estreita contra os brasileiros, que podem causar alguns problemas aos ingleses.

Dicas de apostas para Fluminense x Chelsea

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Resultado 1x2 Chelsea para vencer 1.68 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 2.02 Artilheiro a qualquer momento Cole Palmer 2.30

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 07/07, às 15h40

Esperamos que o Chelsea vença por 2-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Fluminense tem se destacado nas etapas iniciais do Mundial de Clubes, aumentando suas chances de chegar à final em duas grandes competições seguidas. No entanto, eles estarão atentos à oposição inglesa, já que o Manchester City os derrotou em uma final anteriormente.

Depois que os brasileiros abriram o placar cedo contra o Al Hilal nas quartas de final, o clube saudita conseguiu se recuperar na partida, mas o Fluminense acabou prevalecendo para garantir uma vaga entre os quatro finalistas. Eles estão invictos nesta competição e não serão fáceis de derrotar.

Enquanto isso, o Chelsea avançou com sucesso no Mundial de Clubes. Embora o desempenho não tenha sido exatamente como esperavam, estão agora a um passo da final e da glória global. No entanto, eles mostraram algumas fraquezas que o Fluminense pode explorar.

Vale a pena notar que o time brasileiro estará sem o artilheiro das quartas de final, Martinelli, e o defensor Juan Freytes devido a suspensão. Além disso, os Blues estão sem Liam Delap e Levi Colwill, o que torna um jogo já emocionante ainda mais interessante.

Escalações esperadas para Fluminense x Chelsea

Escalação esperada do Fluminense: Fábio; Ignacio, Thiago Silva, Guga, Renê; Hércules; Nonato, Bernal; Cano, Arias, Everaldo;

Escalação esperada do Chelsea: Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo; Dewsbury-Hall, Fernández; Neto, Palmer, Jackson.

Mighty Blues rumo à final

O Fluminense não terá medo de enfrentar os vencedores da UEFA Europa Conference League, especialmente depois de derrotarem a Inter de Milão nas oitavas de final da competição. Além disso, o Tricolor está em uma sequência de 11 jogos invicto em todas as competições, vencendo oito e empatando três.

No entanto, superar uma equipe em forma tão forte quanto o Chelsea pode ser uma tarefa difícil. Embora os Blues já tenham perdido para uma equipe brasileira no Mundial de Clubes, eles são uma equipe muito superior, considerando o tamanho e a qualidade do time.

As Power Rankings da Opta colocam o Chelsea 123 lugares acima de seus colegas semifinalistas, que estão em 134º, enquanto o time de West London está em 11º. Essa grande diferença de avaliação sugere que o Flu encontrará dificuldades para superar o time de Enzo Maresca na noite de terça-feira.

Além disso, os Blues chegaram a esta fase do Mundial de Clubes ao vencer outra equipe brasileira, o Palmeiras. Eles saberão o que esperar e estarão preparados para uma batalha difícil.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Fluminense x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma mancha no jogo sem sofrer gols

Apesar de o Chelsea ser o favorito para garantir sua vaga na final do Mundial de Clubes, eles mostraram vulnerabilidade no torneio. Ambos os lados marcaram em cada um de seus dois jogos de mata-mata.

A qualidade do Flu é evidente. Eles têm poder de fogo suficiente para marcar na terça-feira, mesmo sem Martinelli. O fato de sete artilheiros diferentes terem encontrado a rede oito vezes na competição mostra que todos podem contribuir para marcar.

É isso que esperamos ver na noite de terça-feira, já que o Chelsea manteve apenas dois jogos sem sofrer gols nos últimos cinco jogos. Robert Sánchez, goleiro do Chelsea, está sempre propenso a erros, algo que o Tricolor pode aproveitar também.

Embora o time de Maresca possa chegar à final, não será fácil, como viram contra o LAFC e o Esperance anteriormente no Mundial de Clubes.

Palmer para voltar a marcar

Embora ele não tenha marcado há algum tempo, o gol de Cole Palmer contra o Palmeiras nas quartas de final não deve ser subestimado. Aquele gol aos 16 minutos encerrou uma seca de oito jogos sem marcar tanto pelo clube quanto pela seleção, e pode motivá-lo para os dois jogos finais.

Palmer é capaz de acertar o alvo em cenários improváveis e também cobra pênaltis. Seu gol mais recente certamente gerará crença e confiança nele novamente, tornando-o uma ameaça significativa na noite de terça-feira.

Ele foi o artilheiro do clube na Premier League na última temporada com 15 gols, o que representou quase um quarto dos gols totais dos Blues na campanha. Se ele finalmente encontrou seu faro de gol novamente, ele pode ser o responsável por romper a defesa do Fluminense.