Palpite Fluminense x Borussia Dortmund - Mundial de Clubes - 17/06/2025

Temos três palpites para Fluminense x Borussia Dortmund na estreia do Mundial de Clubes em 17 de junho de 2025, incluindo um goleador confiável.

Nosso especialista em apostas prevê que o Dortmund dominará este confronto e garantirá três pontos.

Dicas de apostas para Fluminense x Borussia Dortmund

Mercado Palpite Odds na Betboom 1x2 Borussia Dortmund 1.53 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1.82 Goleador a qualquer momento Serhou Guirassy 1.91

As odds estão sujeitas a mudança. Última atualização feita dia 13/06, às 16h

Esperamos que o Dortmund vença por 3-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Borussia Dortmund fará sua estreia no Mundial de Clubes, tendo se qualificado ao chegar à final da Liga dos Campeões da UEFA 2024. Sua forma doméstica não tem sido das melhores, já que venceram a Bundesliga pela última vez em 2012. No entanto, terminaram a temporada recente em alta e ficaram entre os quatro primeiros. Além disso, Niko Kovac incentivará seus jogadores a manterem o ímpeto nesta competição. Eles são os grandes favoritos para vencer o Grupo F, e seu primeiro teste começa na noite de terça-feira.

O Dortmund enfrentará o time brasileiro Fluminense em sua partida de estreia, visando conquistar três pontos e começar bem rumo à fase de mata-mata. Esta será a segunda aparição do time da Série A do Brasileiro no CWC. Sua primeira aparição foi após a vitória na Copa Libertadores de 2023. Embora tenham chegado à final, foram dominados por 4-0 pelo Manchester City.

Permanecem preocupações sobre como o time de Renato Gaúcho se sairá no cenário internacional. Após a vitória continental de 2023, eles não conseguiram defender seu título e nem se qualificaram para a edição deste ano. No entanto, como a Série A do Brasileiro começou recentemente, eles estarão em melhor forma do que seus colegas europeus, que vêm de uma temporada difícil.

Escalações esperadas para Fluminense x Borussia Dortmund

Escalação esperada do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Thiago Santos, Martinelli, Nonato; Arias, Serna, Everaldo;

Escalação esperada do Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.

A forma do Dortmund pode sobrecarregar o Fluminense

Não seria um erro apostar na vitória do Dortmund nesta partida, já que venceram cinco seguidas no final de sua campanha na liga. Considerando a vitória por 3-1 sobre o Barcelona na Liga dos Campeões, eles ganharam seis partidas consecutivas. Na verdade, sua única derrota nas últimas 10 partidas foi contra os catalães na primeira mão das quartas de final.

O Fluminense está em forma semelhante, tendo perdido duas vezes, vencido sete e empatado uma vez nos últimos 10 jogos. No entanto, enfrentar uma oposição superior pode ser um problema para eles. Segurar os alemães pode ser muito difícil, apesar de terem o Capitão Fantástico Thiago Silva em suas fileiras.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Fluminense x Borussia Dortmund nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Eficiente apesar das lesões

A crise de lesões na linha de frente do Flu é uma grande preocupação. Germán Cano, Keno e Agustín Canobbio estão fora devido a lesões. Embora tenham contribuído para 12 dos 15 gols da equipe na liga nesta temporada, o Tricolor tem se saído bem sem eles no time. Os brasileiros marcaram pelo menos duas vezes em cada um dos seus últimos quatro jogos. A última vez que não marcaram foi no início de maio, há sete jogos.

Ambas as equipes marcaram em 80% dos jogos da liga em casa do Fluminense. Portanto, é provável que isso se repita na terça-feira. Enquanto isso, o Dortmund sofreu gols em três dos seus últimos cinco jogos. No entanto, não há dúvidas sobre o ataque de Kovac, já que são o terceiro maior artilheiro da Alemanha. Vale notar que 68% dos jogos da liga deles viram ambas as equipes marcarem.

Forma quente de Guirassy

Serhou Guirassy é um jogador de destaque no ataque do Borussia Dortmund. O atacante da Guiné se transferiu do Stuttgart para o Dortmund na última temporada e se tornou um herói da Muralha Amarela. Ele marcou 21 gols na Bundesliga em 30 aparições, apenas cinco a menos que o vencedor da Chuteira de Ouro, Harry Kane. Os gols de Guirassy representam 30% do total do Dortmund na liga, destacando sua importância para Kovac.

Além disso, ele está em boa forma, tendo marcado em cada uma de suas últimas cinco partidas pelo clube. Na verdade, Guirassy marcou seis gols nos últimos cinco jogos. Portanto, é provável que ele esteja na súmula na terça-feira e seja um candidato à Chuteira de Ouro se o Dortmund conseguir avançar na competição.