Palpite Fluminense x Bahia - Brasileirão Série A - 07/12/2025

Fluminense e Bahia se enfrentam pelo Brasileirão, com as duas equipes disputando uma das vagas diretas na Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Fluminense x Bahia:

Fluminense vence, com odds de 1.75 na bet365

Mais de 2.5 gols, com odds de 2.05 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365

Em jogo equilibrado, o Fluminense vencerá o Bahia por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Fluminense e Bahia chegam ao confronto vivendo grande fase e fazendo um duelo direto por vaga na fase de grupos da Libertadores. As duas equipes evoluíram muito na reta final do campeonato, ganharam confiança e agora disputam ponto a ponto um lugar no G6.

Por isso, o Maracanã deve receber um jogo intenso, técnico e com forte componente emocional.

O Fluminense vive seu melhor momento na competição. A equipe de Zubeldía cresceu ofensivamente, ganhou velocidade com Acosta e Canobbio e passou a controlar melhor os diferentes ritmos do jogo.

A vitória fora de casa contra o Grêmio reforçou a consistência do time, que soube competir, pressionar e segurar a vantagem. No Maracanã, o Flu se sente confortável: dita o ritmo, controla o meio e impõe estilo de jogo com naturalidade.

Além disso, a confiança do elenco é alta, e o padrão coletivo está bem definido.

O Bahia também chega forte. O time de Rogério Ceni encaixou um modelo baseado em intensidade e transições rápidas, com boa execução ofensiva.

A vitória por 2 a 0 sobre o Sport manteve o Bahia firme na disputa pela vaga na Libertadores e mostrou um time seguro, determinado e com boas alternativas pelo lado do campo.

Fora de casa, o Bahia se mantém competitivo, mas ainda sofre quando o adversário pressiona por dentro — algo que o Flu costuma fazer muito bem. Ainda assim, o momento da equipe permite acreditar em jogo equilibrado.

Prováveis escalações de Fluminense x Bahia

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê, Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo.

Bahia: Ronaldo, Santi Arias, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro, Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Fluminense chega embalado e joga pela vaga direta na Libertadores

Fluminense e Bahia chegam para um confronto decisivo na reta final, separados por apenas um ponto e vivendo seus melhores momentos no campeonato.

O Flu vem de grande vitória fora de casa contra o Grêmio, mostrando intensidade, equilíbrio e maturidade tática. A equipe de Zubeldía encontrou um padrão forte, com pressão alta bem executada e velocidade nos ajustes defensivos.

O Bahia também vive um momento positivo. Rogério Ceni deu identidade ao time, que hoje é intenso, agressivo e competitivo como visitante. A vitória por 2 a 0 sobre o Sport trouxe confiança e consolidou o time na disputa direta pela vaga na Libertadores.

O Bahia finaliza bem, acelera transições e tem boa leitura ofensiva.

Palpite 1: Fluminense vence, com odds de 1.75 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Jogo com tendência de ritmo alto e boas chances de gol

O Fluminense tem jogado em alta velocidade com Acosta e Canobbio, dois jogadores que mudaram o ritmo da equipe. O time acelera as transições, ataca com mais profundidade e cria chances em sequência.

Essa dinâmica costuma deixar o jogo mais aberto, especialmente no Maracanã, onde o Flu conduz o ritmo de forma mais agressiva.

O Bahia, por sua vez, não costuma abdicar do ataque. A equipe tem movimentação forte pelos lados, infiltrações rápidas e capacidade de finalizar de média distância.

Mesmo contra adversários mais fortes, o Bahia não recua e tenta competir no ataque. Com dois times intensos, ofensivos e com modelos que privilegiam velocidade, a tendência é de jogo movimentado e com volume ofensivo alto.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.05 na bet365

Cenário favorável para gols dos dois lados

O Fluminense vive um ótimo momento ofensivo. O time finaliza com mais qualidade, faz boa circulação no último terço e tem jogadores decisivos vivendo fase inspirada. A confiança recente deixa o ataque mais leve e eficiente.

O Bahia também chega forte. A equipe marca com regularidade, explora bem a bola parada e costuma encontrar espaço quando o jogo fica acelerado.

A defesa do Flu ainda oferece pequenas brechas em transições, enquanto o Bahia também sofre para recompor quando perde a bola.

Com dois ataques em alta e duas defesas que concedem alguns espaços, o confronto tem todos os elementos para ter gols para os dois lados.