Palpite Flamengo x LDU - Copa Libertadores - 15/05/2025

Veja três apostas criativas para Flamengo x LDU pela Libertadores 2025.

Flamengo e LDU se enfrentam, nesta quinta-feira (15), em jogo chave pela Libertadores. A bola rola às 21h30, no Maracanã, com o Rubro-Negro tendo a missão de fazer valer o fator casa e ficar mais próximo da classificação.

A campanha do Flamengo na Libertadores é decepcionante. Com apenas uma vitória em quatro jogos disputados, o Rubro-Negro precisa se recuperar se quiser ficar com a vaga, e com uma boa atuação, de preferência.

Do outro lado, a LDU quer relembrar os tempos de glória. Calar o Maracanã, surpreender o Flamengo e garantir a vaga para as oitavas de final é o objetivo máximo dos equatorianos.

Em meio a tantos mercados tradicionais como resultado final, total de gols e ambos marcam, apostadores mais experientes, ou que buscam melhores retornos, sabem que é possível sair do óbvio com inteligência. Pensando nisso, selecionamos três mercados alternativos com bom potencial de valor para o confronto Flamengo x LDU. Confira!

Mercado Palpite Odds Escanteios Mais de 9.5 escanteios 1.70 na Betsul Casa marca em ambos os tempos Sim 1.77 na Betsul Margem de vitória Casa vence por um gol 3.92 na Betsul

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 14/05, às 23h27.

Aposta em escanteios

Jogando no Maracanã, o Flamengo costuma impor seu ritmo desde o início, forçando jogadas pelas laterais, cruzamentos e finalizações que resultam em escanteios. Em casa, a média do time rubro-negro supera os 5 escanteios por jogo, o que deixa a aposta em escanteios bastante atrativa.

Por outro lado, a LDU também pressiona quando está atrás no placar, o que pode equilibrar a conta.

Além disso, em jogos decisivos como este, é comum que os times apostem em bolas paradas. A LDU sabe que precisa pontuar para seguir viva na competição, e isso deve deixá-la mais agressiva.

Palpite 1- Mais de 9.5 escanteios no jogo, com odds de 1.70 na Betsul.

Flamengo marca gols em ambos os tempos

Necessitando do resultado e pressionado na Libertadores, a expectativa é de que o Flamengo domine e tome a iniciativa da partida. Com uma equipe conhecida por marcar muitos gols, a tendência é de que o Rubro-Negro marque gols no primeiro e no segundo tempo da partida.

Palpite 2- Flamengo marca em ambos os tempos, com odds de 1.77 na Betsul.

Flamengo vence por um gol de diferença

Apesar do favoritismo, não se espera um jogo fácil para o Flamengo. A LDU é uma equipe que costuma endurecer os confrontos e já mostrou, no jogo de ida, que pode competir em alto nível. Por isso, uma boa aposta está na margem de vitória.

Apostar na vitória do Flamengo por exatamente um gol de diferença combina bem com o histórico recente do time em jogos decisivos da Libertadores. São vitórias apertadas, controladas, mas sem grandes goleadas.

Palpite 3- Flamengo vence por um gol de diferença, com odds de 3.92 na Betsul.

Confrontos recentes entre Flamengo x LDU

Flamengo e LDU já se enfrentaram em cinco oportunidades na história, com duas vitórias do Rubro-Negro, dois empates e uma vitória dos equatorianos. Nos últimos dois confrontos, dois empates, por 2 a 2, em 2021, e 0 a 0, nesta temporada.