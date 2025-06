Palpite Flamengo x Espérance de Tunis - Mundial de Clubes - 16/06/2025

Dicas de apostas para Flamengo x Espérance de Tunis

Mercado Palpite Odds na Betboom Vence sem sofrer gols Flamengo vence sem sofrer gols 2.00 Ambos marcam e qualquer equipe vence Ambos os times marcam e qualquer equipe vence 2.70 Placar múltiplo 1-0, 2-0 ou 3-0 2.40

Odds sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 13/06, às 15h45

Esperamos uma vitória do Flamengo por 2-0.

Um duelo de líderes

O Flamengo chega à Copa do Mundo de Clubes como líder isolado da Série A do Brasil, com 24 pontos. O time de Filipe Luís está em uma ótima sequência de 4 vitórias consecutivas em todas as competições, consolidando-se como um dos times sul-americanos mais fortes do torneio. Além disso, o time carioca se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores em um grupo bastante equilibrado, o que reforça seu grande momento e favoritismo.

Por outro lado, o Espérance de Tunis chega à Copa do Mundo de Clubes como um dos melhores times do continente africano nos últimos 4 anos, de acordo com o ranking da FIFA. A equipe tunisiana teve uma temporada notável, conquistando tanto a Copa quanto a Liga. O tradicional time africano vem de 9 vitórias nos últimos 10 jogos e, apesar de ter sido eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões da África, é um clube que pode surpreender no grupo D.

Escalações esperadas para Flamengo x Espérance de Tunis

Escalação esperada do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz, Alex Sandro; Gerson, Allan; Luiz Araújo, De Arrascaeta, Everton; Luiz Henrique;

Escalação esperada do Espérance de Tunis: Ben Said; Benali, Tougai, Jelassi, Mohamed Amine; Guenichi, Jbeli, Ogbelu; Yan Sasse, Jabri, Belaili.

Vitória do Rubro-negro

O Flamengo montou um elenco forte para esta temporada, incorporando jogadores com experiência na Europa, como Alex Sandro, a um grupo de talentosos jogadores brasileiros que já foram convocados para a Seleção Nacional, como Gerson, Pedro e Everton. Além disso, o time conta com jogadores de seleções nacionais sul-americanas, o que fortalece ainda mais sua posição como favorito para vencer a partida.

O time brasileiro vem de 4 vitórias consecutivas em todas as competições, e nas últimas 3 vitórias, não sofreu gols, o que demonstra não apenas um grande desempenho ofensivo, mas também uma solidez defensiva que aumenta a confiança em uma vitória do Flamengo.

Palpite 1 - Flamengo vence sem sofrer gols - 2.00 na Betboom

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Flamengo x Espérance de Tunis nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols de ambos os lados

Com dois times líderes em suas respectivas ligas, há uma grande oportunidade de ver gols de ambos os lados, com uma boa odd de 2.75. O Flamengo marcou em 9 dos seus últimos 10 jogos, demonstrando uma grande capacidade goleadora. Em seu jogo mais recente, venceu o Fortaleza por 5-0, reforçando sua probabilidade de marcar.

Apesar da solidez defensiva do Flamengo, não podemos ignorar que o ES Tunis foi o time que mais gols marcou na liga, com um total de 57. Assim como o Flamengo, o time africano marcou em 9 dos seus últimos 10 jogos, tornando provável que também marque.

Palpite 2 - Ambos os times marcam e qualquer equipe vence - 2.70 na Betboom

Mútiplos placares

Devido ao grande desempenho do Flamengo nas últimas rodadas, sua capacidade goleadora e solidez defensiva, acreditamos ser muito provável os placares 1-0, 2-0 ou 3-0. O Flamengo marcou 24 gols em 11 jogos de liga, sofrendo apenas 4. Em 6 dos últimos 7 jogos, o Flamengo não sofreu gols, o que nos leva a prognosticar uma superioridade do time brasileiro.

Esses placares ocorreram em 4 dos últimos 7 jogos do Flamengo, sendo o 2-0 o resultado mais comum. Esperamos que, contra o time africano, o Flamengo possa confirmar essa tendência.

Palpite 3 - placar múltiplo 1-0, 2-0 ou 3-0 - 2.40 na Betboom