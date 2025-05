Palpite Flamengo x Deportivo Táchira - Copa Libertadores - 28/05/2025

Flamengo busca vitória para avançar às oitavas, enquanto Táchira joga por honra. Partida essencial nesta quarta às 21h30.

Flamengo e Deportivo Táchira fazem, na noite desta quarta-feira (28), um dos jogos mais decisivos da última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Em segundo lugar no grupo, o Flamengo precisa da vitória para avançar para a próxima fase da competição. Lanterna, o Táchira ainda não somou pontos na Libertadores em 2025.

Melhores dicas de apostas para Flamengo x Deportivo Táchira

Mercado Palpite Odds na Superbet Flamengo vence de zero Sim 1.47 Total de escanteios Mais de 10.5 1.85 Gols em ambos os tempos Sim 1.30

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 27/05 às 15h

Como chegam as equipes

Em jogo que definirá os rumos do Flamengo na temporada, o Rubro-Negro é amplamente favorito. O Táchira, por outro lado, joga já eliminado e sem chances de classificação, tanto para as oitavas de final da Libertadores, quanto para a fase de playoffs da Sul-Americana.

O Flamengo vem embalado para a partida. No domingo (25), o Rubro-Negro bateu o Palmeiras no Allianz Parque e encostou no rival, atual líder do Brasileirão. Graças ao bom resultado, a equipe pode passar o Mundial de Clubes na liderança, dependendo de uma vitória contra o Fortaleza e de um tropeço do Alviverde em sua partida.

Na Libertadores, após um momento de tensão, o Rubro-Negro respirou. Após a vitória contra a LDU, toda a responsabilidade de classificação voltou para as mãos do Flamengo, que depende apenas de si para avançar para as oitavas de final. Nesta partida contra o Táchira, inclusive, uma boa margem de gols, combinada a um tropeço do Córdoba, pode garantir a liderança do grupo.

Na temporada, o Flamengo tem excelentes números. Além de dois títulos, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, a equipe soma 33 jogos, com 21 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas. Nas últimas oito partidas, a equipe tem cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

No caso do Táchira, o jogo é, como dito anteriormente, sem peso. Já eliminada, a equipe venezuelana vem ao Maracanã para encerrar sua participação na Libertadores de maneira honrosa, e não quer fazer feio.

Em uma temporada com desempenho aquém do esperado, o Táchira, mesmo vendendo caro as derrotas enquanto mandante, não conseguiu oferecer resistência no Grupo C da Libertadores.

Na temporada, a fraca campanha no Campeonato Venezuelano, aliada às cinco derrotas na competição continental, ditam o ritmo lento do Aurinegro em 2025. Ao todo, são 23 jogos disputados no ano, com 10 vitórias, seis empates e sete derrotas.

Este será o quarto confronto entre Flamengo e Deportivo Táchira na história. Nos jogos anteriores, três vitórias do Rubro-Negro, com nove gols marcados e apenas dois sofridos.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Léo Ortiz, Evertton Araújo, Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique.

Deportivo Táchira: Camargo; Rosales, Quintero, Maidana, Boscan; Fioravanti, Calzadilla, Cova; Duarte, Cano e Saggiomo.

Flamengo é favorito

Lutando pela classificação e de olho na liderança, a expectativa é de que o Flamengo seja implacável contra o Deportivo Táchira. A tendência é, portanto, que o Rubro-Negro vença e não seja vazado, assim como da última vez em que enfrentou os venezuelanos no Maracanã.

Palpite 1 - Flamengo vence sem sofrer gols, com odds de 1.47 na Superbet

Pressão inicial pode fazer a diferença

Com um número relevante de gols marcados em escanteios, o Flamengo pode buscar essa jogada com frequência ao longo do jogo.

Palpite 2 - Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.85 na Superbet

Pra vencer e convencer

Querendo convencer a torcida no Maracanã, o Flamengo deve usar o ímpeto total para bater o Deportivo Táchira, o que provavelmente irá gerar chances e gols nos dois tempos da partida.

Palpite 3 - Jogo terá gols em ambos os tempos, com odds de 1.30 na Superbet