Palpite Flamengo x Botafogo - Brasileirão - 18/05/2025

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Maracanã.

O clássico será disputado em partida válida pela 9ª rodada d Série A do Campeonato Brasileiro. Confira dicas de apostas, mercados e análises para Flamengo x Botafogo.

Mercado Palpite Odds Resultado Final Flamengo 1.61 na Vbet Total de Cartões Mais 5,5 1.65 na Vbet Ambas Marcam Sim 2.20 na Vbet

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 16/05, às 15h45.



Um pouco sobre o momento das equipes

Ocupando a segunda posição no Campeonato Brasileiro com 17 pontos, o Flamengo continua na disputa pela primeira colocação, estando a apenas dois pontos do Palmeiras, que lidera. No seu último jogo na competição, conseguiu uma vitória apertada contra o Bahia, com um gol marcado por Arrascaeta aos 8 minutos do primeiro tempo.

Durante a semana, o time Rubro-Negro disputou uma partida pela Libertadores e saiu vitorioso ao vencer a LDU por 2 a 0, um resultado que mantém as suas chances de avançar para as oitavas de final, dependendo apenas de seus próprios resultados para conseguir isso.

No que diz respeito a competições internacionais, o Botafogo também triunfou na Libertadores, superando o Estudiantes por 3 a 2. Contudo, o time está fora da zona de classificação para a próxima fase, embora tenha os mesmos nove pontos que o segundo colocado, Estudiantes, levando desvantagem no saldo de gols, e agora busca a classificação na última rodada. Retornando ao Campeonato Brasileiro, a equipe liderada por Renato Paiva obteve um excelente resultado, vencendo o Internacional por 4 a 0, após ter sofrido uma derrota anterior de 1 a 0 para o Bahia.

Vitória do Flamengo

Jogando com o mando de campo, o Flamengo tem sido um adversário difícil, já que em 2025 venceu nove das 14 partidas que disputou em casa. Por outro lado, o Botafogo tem encontrado dificuldades em obter resultados fora de casa, conquistando apenas duas vitórias em 13 jogos como visitante nesta temporada.

No que diz respeito ao Brasileirão, as três vitórias em oito partidas foram todas conquistadas em seu estádio, enquanto nas quatro ocasiões que jogou fora, sofreu três derrotas e empatou uma. Em relação aos dois clássicos disputados este ano, o Flamengo se saiu vitorioso em ambas as ocasiões, primeiro na decisão da Supercopa do Brasil, vencendo seu adversário por 3x0, e em seguida por 1x0 na sétima rodada da Taça Guanabara.

A última conquista do Botafogo sobre o Flamengo foi no segundo turno do Brasileirão de 2024, com um eletrizante 4x1. Considerando o bom desempenho do Flamengo em casa e o desempenho fraco do Botafogo como visitante, além do retrospecto recente entre as equipes, acreditamos em uma vitória do Mengão no Clássico da Rivalidade.



Palpite 1 - Vitória do Flamengo com odd 1.61 na VBet.

Cartões na partida

Flamengo e Botafogo têm números instáveis em relação a cartões. Nos últimos cinco jogos de cada equipe, foram dez e oito cartões recebidos, respectivamente.

No entanto, na maioria desses jogos, as duas equipes não tomaram mais que um cartão, com exceção de dois jogos. O Mengão nos jogos contra o Cruzeiro e depois com o Central Córdoba tomou quatro e três cartões, respectivamente. No caso do Botafogo, nos jogos entre Bahia e Carabobo, levando quatro e dois cartões. Porém, contra o Internacional, o clube botafoguense não teve nenhum cartão anotado.

Entretanto, em clássicos, esses números de cartões tendem a subir. Em cinco clássicos disputados este ano, o Botafogo tomou 17 cartões e o Flamengo recebeu 24 em nove clássicos. Nas duas disputas entre os rivais este ano, foram 16 cartões no total, sendo nove para os rubro-negros e sete para os alvinegros, incluindo um vermelho.

Assim sendo, embora os últimos jogos das equipes não tenham sido marcados por um alto índice de cartões, considerando que em clássicos esse número tende a subir, acreditamos que nesta partida pode sair no mínimo seis cartões.

Palpite 2 - Mais 5,5 Cartões com odd 1.65 na VBet.

Botafogo vive bom momento ofensivo

A defesa do Flamengo foi superada apenas quatro vezes neste Campeonato Brasileiro, o que indica uma boa performance defensiva da equipe. No entanto, nos últimos quatro confrontos, permitiu três gols, incluindo dois na derrota por 2x1 contra o Cruzeiro.

Por outro lado, o Botafogo está em um excelente momento no ataque, tendo feito 13 gols em suas últimas cinco partidas, destacando-se a goleada de 4x0 contra o Capital na Copa do Brasil e, em seguida, sobre o Internacional no Brasileirão.

Considerando os dados do Campeonato Brasileiro, o Fogão já marcou em dez ocasiões e levou cinco gols. Apesar da competência defensiva do Flamengo, o ataque do Botafogo está em uma fase excelente, criando possibilidades de marcar neste duelo. Por isso, o palpite em ambas marcam pode ser uma boa escolha.



Palpite 3 - Ambas Marcam (SIM) com odd 2.20 na VBet.