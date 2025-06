Palpite Flamengo x Bayern de Munique - Mundial de Clubes - 29/06/2025

Nosso especialista em previsões compartilha três previsões para Flamengo x Bayern de Munique no confronto da Copa do Mundo de Clubes no domingo, 29 de junho.

Temos previsões para Flamengo x Bayern de Munique neste confronto da Copa do Mundo de Clubes. Nosso especialista espera que o Bayern de Munique passe com facilidade pelo time brasileiro.

Melhores apostas para Flamengo x Bayern de Munique

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado 1x2 Bayern de Munique para vencer 1.60 Último Gol Último gol do Bayern de Munique a ser marcado entre os 76 e 90 minutos 2.62 Marcar em Ambos os Tempos Bayern de Munique para marcar em ambos os tempos 2.40

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 27/06, às 14h26.

Espera-se que o Bayern de Munique vença o Flamengo por 3-1.

Nossa análise: Forma de ambas as equipes

A Copa do Mundo de Clubes chegou à fase de oitavas de final, e os vencedores do Grupo D enfrentam os vice-campeões do Grupo C neste confronto.

O Flamengo era considerado azarão para vencer o Grupo C, que incluía o Chelsea, mas os brasileiros surpreenderam muitos ao conquistarem o primeiro lugar. O Bayern, por outro lado, era o grande favorito para vencer o Grupo D, mas acabou em segundo lugar após uma derrota na terceira rodada para o Benfica.

O Flamengo era um tanto misterioso ao entrar na Copa do Mundo de Clubes, mas conseguiu estender sua sequência invicta para 11 jogos. Essa sequência será testada aqui, mas permanecer na Flórida para este jogo eliminatório favorece os brasileiros.

O Bayern terá que viajar mais de 700 milhas ao sul da Carolina do Sul para este jogo e vem de uma derrota. No entanto, essa derrota ocorreu com um time bastante rotacionado, e os campeões alemães provavelmente não se deterão nisso enquanto buscam um terceiro título da Copa do Mundo de Clubes.

Escalações prováveis para Flamengo x Bayern de Munique

Escalação esperada do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, E. Araújo, Allan, L. Araújo, Henrique, Everton, Pedro

Escalação esperada do Bayern de Munique: Neuer, Boey, Tah, Upamecano, Guerreiro, Kimmich, Musiala, Palhinha, Olise, Kane, Gnabry

Bayern volta ao caminho das vitórias

Os apostadores podem estar relutantes em apoiar o Bayern após sua atuação na terceira rodada, mas o time inicial rotacionado explica parcialmente o resultado. Com a expectativa de retorno de Harry Kane, Michael Olise e companhia, podemos esperar ver um Bayern de Munique bem diferente - semelhante ao que vimos nas rodadas 1 e 2.

O Bayern foi imparável contra o Auckland City e o Boca Juniors com sua formação mais forte, e devemos esperar mais do mesmo aqui. Antes da derrota para o Benfica, eles haviam vencido seis dos últimos sete jogos e estavam lentamente se estabelecendo.

Cinco dessas seis vitórias foram acompanhadas de um jogo sem sofrer gols, o que demonstra o quão dominante o Bayern pode ser em sua melhor forma. Isso provavelmente será demais para o Flamengo, que ainda não enfrentou um time desse calibre no torneio.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Bayern de Munique nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Bayern se destaca nos estágios finais

O Bayern entra neste confronto bem descansado, e isso provavelmente fará diferença nos estágios finais. Este é um período em que eles costumam se destacar. O time de Vincent Kompany marcou após o 80º minuto em seis jogos consecutivos antes da derrota para o Benfica.

No geral, eles marcaram após o 75º minuto em sete dos últimos nove jogos, então apostar em um gol tardio do Bayern parece ser uma aposta atraente. Com as opções de ataque que têm no banco, não seria surpresa ver os gigantes bávaros marcarem novamente no final aqui.

Dado o alto risco, o jogo pode ser cauteloso no início e abrir mais tarde. Isso pode favorecer o Bayern, já que sua qualidade pode permitir que eles capitalizem e punam o Flamengo nos estágios finais.

Muitos gols do Bayern

Gols nunca foram realmente um problema para o Bayern, como demonstraram ao massacrar o Auckland City por 10-0 na primeira rodada. Os times de Kompany geralmente são unidades ofensivas sólidas, e agora que ele está gerenciando jogadores de nível de elite, os gols estão fluindo ainda mais.

Antes da derrota para o Benfica, eles haviam marcado pelo menos duas vezes em nove jogos consecutivos, e surgiu um padrão interessante nesses jogos. Seis dos últimos sete jogos viram o Bayern marcar antes e depois do intervalo, então essa aposta vem com odds bastante generosas.

O Flamengo raramente sofre múltiplos gols e raramente enfrenta adversários do calibre do Bayern. No entanto, em cinco dos últimos seis jogos em que sofreram dois ou mais gols, um veio de cada lado do intervalo. O Bayern provavelmente marcará duas vezes aqui, e com a tendência do Flamengo de sofrer gols de ambos os lados do intervalo, essa aposta parece muito bem cotada.