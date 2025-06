Palpite FC Porto x Al Ahly - Mundial de Clubes - 23/06/2025

Três palpites de especialistas para FC Porto x Al Ahly em um confronto decisivo do Mundial de Clubes em 23 de junho de 2025.

Nosso especialista em apostas espera que o FC Porto conquiste os três pontos quando enfrentar o Al Ahly na segunda-feira.

Dicas de apostas para FC Porto x Al Ahly

Mercado Palpite Odds na Betsul Resultado 1x2 FC Porto para vencer 1.65 Ambas equipes marcam Não 2.09 Margem de Vitória FC Porto para vencer por um gol 3.85

As odds estão sujeitas a mudanças. A última alteração foi feita dia 20/06/2025, às 17h27.

O FC Porto deve vencer por 1-0.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Antes do Mundial de Clubes de 2025, o Opta Analyst deu ao FC Porto uma chance de 60,5% de chegar à fase eliminatória e uma chance de 37,3% de liderar o Grupo A. No entanto, após a derrota devastadora para o Inter Miami na noite de quinta-feira, esses cenários parecem improváveis.

Com todo o grupo permanecendo sem gols antes da segunda rodada de jogos, o cenário estava montado para um encontro emocionante — e não decepcionou. Agora, o Porto deve vencer a qualquer custo quando enfrentar o Al Ahly Cairo no MetLife Stadium em Nova Jersey na manhã de terça-feira.

O Al Ahly enfrenta uma situação semelhante após uma derrota por 2-0 para o Palmeiras. Os egípcios precisam de três pontos para ter chance de se classificar, assim como o Porto.

Curiosamente, ambas as equipes precisam que os times que as derrotaram — Inter Miami e Palmeiras — vençam seus jogos. Isso significa que, quando o confronto direto entrar em jogo no final, o vencedor deste jogo terá chance de qualificação.

Escalações esperadas para FC Porto x Al Ahly

Escalação esperada do FC Porto: Cláudio Ramos; Fernandes, Pedro, Marcano; João Mário, Varela, Veiga, Moura; Vieira, Mora, Samu;

Escalação esperada do Al Ahly: El Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Dari, Attiyat Allah; Ben Romdhane, Ateya; Zizo, Fathy, Trezeguet; Abou Ali.

Os números contam uma história

Ambos os clubes entram nesta partida após uma sequência de três jogos sem vencer em todas as competições, incluindo amistosos. As duas equipes são difíceis de separar no papel, mas a experiência e a reputação do FC Porto não podem ser ignoradas.

A equipe portuguesa não foi dominante em sua última partida, mesmo após abrir o placar contra o Inter Miami. No entanto, continuaram pressionando por um empate até o apito final.

Seu xG de 1,65 em comparação com 0,72 de Miami é um testemunho de seu compromisso em voltar ao jogo, mas acabaram falhando. Em comparação, o xG do Al Ahly contra o Palmeiras foi de apenas 0,22. Os comandados de José Riveiro tiveram apenas dois chutes no alvo e não criaram grandes chances.

Esses números contam uma história: se houver um vencedor nesta partida crucial, é provável que seja o FC Porto.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto FC Porto x Al Ahly nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Seca de gols continua

O dia de abertura do Grupo A foi uma grande decepção — ambos os jogos terminaram em empates sem gols. Os gols estão claramente em falta neste grupo, o que é particularmente preocupante para o Al Ahly.

Os 12 vezes campeões da Liga dos Campeões da CAF ainda não encontraram o fundo das redes na competição. Três dos últimos quatro jogos em que participaram produziram gols em apenas um lado ou nenhum.

Enquanto isso, o Porto manteve quatro jogos sem sofrer gols nas últimas cinco partidas, incluindo um amistoso contra outra equipe africana, o Wydad. Considerando o fraco desempenho do Al Ahly no ataque na última vez, os comandados de Martín Anselmi podem muito bem manter o zero no placar na terça-feira.

Margens estreitas decidem o confronto

Mesmo que o Porto conquiste os três pontos contra o Al Ahly, suas atuações na competição até agora sugerem que não dominarão o jogo. Apesar de terem 14 chutes a gol, conseguiram apenas duas grandes chances contra Miami.

Das suas 22 vitórias na liga na última temporada, dividiram igualmente suas margens de vitória mais comuns em vitórias por um e dois gols, registrando sete de cada. Os Dragões provavelmente superarão o Al Ahly na manhã de terça-feira, e um gol deve ser suficiente.

Os Diabos Vermelhos não perdem muitos jogos na Premier League Egípcia; perderam apenas um em toda a temporada, e foi por três gols. No entanto, considerando a falta de gols nesta competição, perder por um único gol não parece improvável.