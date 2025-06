Palpite ES Tunis x Chelsea - Mundial de Clubes - 24/06/2025

Obtenha três palpites e dicas de apostas para ES Tunis x Chelsea do nosso especialista em futebol antes do jogo final da fase de grupos.

O Chelsea ainda é uma aposta de valor enquanto busca garantir a classificação contra uma equipe tunisiana difícil, apesar das dificuldades recentes e da suspensão de um jogador-chave.

Dicas de apostas para ES Tunis x Chelsea

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado e Ambas equipes não marcam Chelsea para vencer e ambas as equipes não marcarem 3.20 Jogador - Marcar a qualquer momento Pedro Neto para marcar a qualquer momento 3.40 Tempo com Mais Gols 2º Tempo 2.10

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 23/06/2025, às 15h58.

Chelsea vencerá por 2-0 para terminar em segundo no Grupo D.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Chelsea se prepara para enfrentar os campeões tunisianos ES Tunis em um confronto decisivo do Grupo D na Copa do Mundo de Clubes 2025. A equipe inglesa não jogou tão bem quanto o esperado até agora. Eles perderam para o Flamengo, do Brasil, e venceram por pouco o LAFC.

Nicolas Jackson ficará de fora deste jogo, tendo recebido um cartão vermelho contra o Flamengo. Isso dá a Liam Delap outra chance de impressionar e garantir um lugar na equipe titular. O ex-jogador estrela do Ipswich teve uma temporada de estreia espetacular na Premier League 2024/25, mas pareceu um pouco inseguro em suas breves aparições no torneio.

Quanto ao ES Tunis, eles estão satisfeitos por ainda terem uma chance de chegar à fase eliminatória em seu último jogo do grupo. A vitória sobre o LAFC foi merecida, e eles têm sido difíceis de serem quebrados, tendo sofrido apenas dois gols para o Flamengo.

Grande parte das esperanças do ES Tunis repousará na forma de Youcef Belaili, que provavelmente criará chances para atacantes como Rodrigo Rodrigues.

Escalações esperadas para ES Tunis x Chelsea

Escalação esperada do ES Tunis: Ben Said; Meriah, Ben Ali, Ben Hamida, Tougai, Mokwana, Guenichi, Ogbelu, Konate, Belaili, Rodrigo;

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez; James, Cucurella, Colwill, Chalobah, Caicedo, Fernandez, Madueke, Neto, Palmer, Delap.

Blues para vencer sem sofrer gols OU Blues para manter os tunisianos à distância

Dada a forma instável do Chelsea no torneio, não seria sábio apostar na vitória dos homens de Enzo Maresca a odds tão baixas.

Pode ser melhor apostar na vitória com um clean sheet. Embora os Blues tenham sofrido três gols até agora no Grupo D, todos foram marcados pelo Flamengo quando o Chelsea tinha dez homens.

Eles conseguiram um clean sheet na vitória sobre o LAFC. A probabilidade de apenas 31,25% de vencer com um clean sheet faz desta a aposta de valor das nossas previsões para ES Tunis x Chelsea.

Dica de aposta 1 para ES Tunis x Chelsea (se apostas combinadas estiverem disponíveis): Chelsea para vencer e ambas as equipes não marcarem, com odds de 3.20 na Superbet

O Chelsea manteve um clean sheet em sua vitória por 2-0 sobre o LAFC. Eles foram raramente ameaçados, e a linha de frente do ES Tunis encontrará a defesa titular muito difícil de ser rompida.

A probabilidade dos Blues sofrerem gols aumentou de acordo com os mercados de apostas, mas isso pode ser porque sofreram três para o Flamengo em seu jogo anterior do Grupo D.

As circunstâncias atenuantes de jogar a última meia hora com dez homens não devem ser ignoradas. As estrelas do ES Tunis, Rodrigo e Belaili, não enfrentaram defensores do calibre do Chelsea frequentemente, se é que o fizeram, nesta temporada.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto ES Tunis x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Neto subvalorizado no mercado

O atacante português Pedro Neto marcou dois dos três gols dos Blues na Copa do Mundo de Clubes 2025. No entanto, ele ainda tem apenas 29,41% de chance de marcar a qualquer momento contra os tunisianos.

Dada sua forma e confiança em frente ao gol, essa aposta parece muito atraente. Liam Delap tem odds para marcar a qualquer momento, o que deve ser evitado, pois ele ainda está se ajustando ao estilo e sistema do Chelsea.

Com a estrutura da equipe de Enzo Maresca permitindo que seus camisas dez joguem com liberdade, é melhor apostar em Neto para marcar do que em jogadores como Noni Madueke e Andrey Santos.

Tunisianos para jogar um primeiro tempo apertado

Como muitas equipes de clubes africanos, jogos com poucos gols têm sido a norma para o ES Tunis até agora na Copa do Mundo de Clubes 2025. Apenas três gols foram marcados em seus dois primeiros jogos do grupo.

Dada a importância deste jogo, eles certamente evitarão ficar atrás no placar cedo, o que tornaria a vitória muito mais difícil.

É por isso que os apostadores devem apostar que o segundo tempo terá mais gols do que o primeiro período em odds contra. Qualquer que seja o placar nos segundos 45 minutos, o ES Tunis precisará avançar com mais jogadores, já que devem vencer para ter uma chance de se classificar.