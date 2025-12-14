Palpite Crystal Palace x Manchester City - Premier League - 14/12/2025

Nosso especialista está apostando em uma vitória do City. No entanto, não será fácil no Selhurst Park na manhã de domingo.

Dicas de apostas para Crystal Palace x Manchester City:

Manchester City vence, com odds de 1.88 na Betano;

Ambas as equipes marcam, com odds de 1.60 na Betano;

Phil Foden marca ou assiste, com odds de 2.10 na Betano.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Crystal Palace 1-2 Man City;

O Crystal Palace conquistou a terceira vitória consecutiva na noite de quinta-feira ao vencer confortavelmente o Shelbourne na Conference League. No entanto, eles enfrentarão um desafio muito maior neste fim de semana.

O time de Oliver Glasner perdeu apenas duas vezes nos últimos 10 jogos em todas as competições, então não se intimidarão com o Manchester City.

Por outro lado, os Cityzens estão em uma sequência de vitórias própria. Eles conquistaram quatro vitórias consecutivas e venceram o Real Madrid na noite de quarta-feira. Além disso, têm marcado muitos gols e serão um verdadeiro desafio no Selhurst Park.

O time de Pep Guardiola está agora a uma curta distância do Arsenal no topo da tabela.

Escalações esperadas para Crystal Palace x Manchester City

Escalação esperada do Crystal Palace: Henderson, Richards, Guehi, Lacroix, Clyne, Wharton, Lerma, Mitchell, Nketiah, Pino, Mateta;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Gonzalez, Reijnders, Foden, Haaland, Doku.

Uma escolha entre dois times em boa forma

Este jogo tem o potencial de ser um dos melhores do fim de semana, dado o bom desempenho de Crystal Palace e Manchester City. Nos confrontos europeus no meio da semana, ambos conquistaram vitórias sobre Shelbourne e Real Madrid, respectivamente.

Apenas duas posições os separam na Premier League. No entanto, o time de Pep Guardiola está cinco pontos à frente dos Eagles. Eles têm um elenco muito mais forte no papel.

Rodri e Mateo Kovacic continuam fora do City. John Stones é a única outra preocupação com lesões em um time do City muito perigoso. Enquanto isso, o Palace ficará sem Daniel Munoz por tempo indeterminado, pois ele passará por cirurgia.

Jean-Philippe Mateta pode retornar após ter sido poupado contra o Shelbourne. Nenhum dos lados tem uma longa lista de ausentes, o que pode estar ligado à sua excelente forma.

Os anfitriões certamente lutarão em casa e não podem ser descartados. No entanto, o City deve sair vitorioso. Eles têm a qualidade e a profundidade para superar o Palace em Londres, especialmente com tantos jogadores agora em forma e disponíveis.

Dica de aposta 1 para Crystal Palace x Manchester City: Manchester City vence, com odds de 1.88 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Crystal Palace x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ameaças de gol em ambos os lados

Muito do sucesso do Palace nesta temporada se deve aos seus esforços defensivos. No entanto, eles também são capazes de marcar regularmente. Eles falharam em marcar apenas uma vez nos últimos 10 jogos.

Marcaram 2+ em seis ocasiões durante essa sequência. Quanto ao City, eles marcaram 14 em quatro jogos, então não há dúvidas sobre sua forma diante do gol.

Embora ambas as equipes não marquem frequentemente no mesmo jogo, este confronto pode ser uma exceção. O City continua encontrando o caminho para o gol. No entanto, eles têm apenas duas folhas limpas nos últimos 11 jogos, então isso é algo que Glasner estará ansioso para explorar.

O recorde defensivo do Palace é excelente. Apenas o Arsenal sofreu menos gols, mas os gigantes de Manchester têm uma ameaça de ataque impressionante. É um confronto em que ambas as equipes devem dar um golpe ou dois.

Dica de aposta 2 para Crystal Palace x Manchester City: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.60 na Betano.

O fantástico Foden

Com a Copa do Mundo quase chegando, Phil Foden parece estar recuperando sua forma após um período relativamente difícil. Pelos seus altos padrões, o jogador de 25 anos não teve os melhores momentos em 2024/25. Ele registrou nove gols e assistências na Premier League. Nesta temporada, ele já está a apenas um de igualar essa marca.

Foden está em excelente forma agora. Ele conquistou seis gols/assistências em suas últimas três partidas na liga e está transbordando de confiança. Embora Erling Haaland sempre seja visto como a maior ameaça de gol, ninguém fez mais pelo City do que Foden nas partidas recentes.

É por isso que estamos apostando que ele participará da ação novamente no Selhurst Park. Ele definitivamente manterá os anfitriões em alerta. O internacional inglês estará desesperado para manter sua excelente sequência. Ele brilhará novamente neste fim de semana.