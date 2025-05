Palpite Cruzeiro x Atlético-MG- Brasileirão - 18/05/2025

Cruzeiro e Atlético-MG escrevem, às 20h30 deste domingo (18), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), mais um dos capítulos do Brasileirão 2025.

Com uma história que dispensa comentários, o confronto é igualmente importante para ambos os lados, e a expectativa das duas torcidas é apenas uma: a vitória contra o maior rival.

Melhores dicas de apostas para Cruzeiro x Atlético-MG

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds Total de Gols Mais de 1.5 1.51 na Superbet Total de Escanteios Mais de 7.5 1.26 na Superbet Total de cartões Mais de 4.5 cartões 1.16 na Superbet

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização no dia 16/5, às 16h.

Odds de 50 para apostar em Cruzeiro x Atlético-MG

A Novibet está com uma oferta especial de odd para o clássico. Para participar, basta fazer uma aposta simples no time que você acha que vai ganhar a partida (resultado final), usando as odds que estão no site. Se o seu time vencer, os ganhos serão multiplicados por 50.

Porém, preste atenção nas regras da promoção: a aposta precisa ser no mercado de "vencedor", e não em "Super Odds". O valor máximo da aposta é de R$1. Por fim, apostas feitas em Super Odds não valem para essa promoção.

Ir para Novibet

Como chegam as equipes

Desde o início da temporada, os clássicos entre Cruzeiro e Atlético-MG ficam, com toda a certeza, marcados nos calendários dos torcedores. Segundo confronto entre as equipes no ano, o clássico, desta vez pelo Brasileirão, pode fazer diferença na tabela e no dia a dia das equipes. Com vitórias no meio da semana, os rivais só pensam em vencer e dar sequência à boa fase que vivem.

No lado azul de Minas Gerais, a campanha no Brasileirão é excelente, principalmente após o começo complicado da temporada. Com 16 pontos, o Cruzeiro conseguiu engatar um bom momento sob o comando de Leonardo Jardim, e isso se reflete em campo. Nos últimos três jogos, duas vitórias e um empate, e o principal: bom futebol.

Antes da chegada de Leonardo Jardim, a Raposa viveu momentos complicados. No Campeonato Mineiro, a equipe acabou eliminada precocemente, além de ter sido derrotada pelo Atlético-MG no único confronto do ano. Agora, a vontade é de dar a volta por cima. Ao todo, são 24 jogos na temporada, com 10 vitórias, seis empates e oito derrotas.

Para o Galo, os números são melhores que o desempenho. Mesmo com o time conquistando o título do Campeonato Mineiro, a torcida não tem dado trégua, e pede melhores apresentações em campo, algo que aconteceu nas últimas duas vitórias, contra Fluminense e Caracas. Neste momento, o Atlético-MG tem 12 pontos na tabela do Brasileirão, ocupando o sétimo lugar.

No ano, os números são bons. Ao todo, o Galo tem 28 jogos em 2025, com 14 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. Com a vitória no meio da semana, a equipe encaminhou sua classificação na Copa Sul-Americana, ao contrário do rival, já eliminado na primeira fase.

Este será o jogo de número 394 disputado entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa venceu 130 vezes, contra 156 triunfos do Galo e 107 empates. Nos últimos cinco encontros, três vitórias do Atlético-MG e dois empates.

Prováveis escalações:

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Júnior Santos, Rony e Hulk.

Esperança de gols

Tônica dos últimos confrontos, a expectativa é de que a partida seja recheada de gols. Nos últimos cinco jogos, em apenas um a partida terminou com menos de dois gols. Isso aconteceu no Brasileirão da última temporada, no empate por 0 a 0 no Mineirão.

Palpite 1- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.51 na Superbet.

Bola na área é alternativa

Com as duas equipes querendo a vitória, várias alternativas serão buscadas para furar a defesa adversária. Uma delas será a utilização de escanteios, que foi uma arma para as duas equipes nos últimos jogos.

Palpite 2- Mais de 7.5 escanteios no jogo, com odds de 1.22 na Superbet.

Jogo tenso no Mineirão

Como de praxe nos clássicos, a expectativa é de que seja um jogo pegado entre Cruzeiro e Atlético-MG. Portanto, os números de faltas podem ser altos, assim como os de cartões. No último clássico, por exemplo, a partida teve cinco cartões e uma expulsão.

Palpite 3- Mais de 4.5 cartões no jogo, com odds de 1.16 na Superbet.