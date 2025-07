Palpite Cruzeiro x Juventude - Brasileirão Série A - 20/07/2025

Assumindo a liderança do campeonato na rodada anterior, o Cruzeiro agora busca emplacar mais uma vitória e se firmar de vez no topo da tabela, enquanto o Juventude enfrenta dificuldades na parte debaixo da classificação.

Cruzeiro e Juventude se enfrentam neste domingo, no Mineirão, às 16h. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira alguns palpites, dicas de mercados e análises para Cruzeiro x Juventude.

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Resultado Final Cruzeiro 1.30 Total de Gols 1ºT para o Time da Casa Mais 0,5 1.51 Ambas Marcam NÃO 1.50

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 18/07, às 11h36.

Momento das equipes

Na última quinta-feira (17), o Cruzeiro fez grande atuação frente ao Fluminense no Maracanã, ofuscando o retorno da equipe carioca ao futebol nacional após uma histórica participação na Copa do Mundo de Clubes, conquistando mais três pontos ao derrotar os mandantes por 2x0.

Essa vitória colocou a Raposa na liderança do Brasileirão, agora com um total de 30 pontos, três a mais do que o Flamengo, que ocupa a segunda colocação.

Em um cenário bem diferente, o Juventude está lutando para evitar a queda para Série B. Apesar de ter vencido seu último confronto por 2x0 contra o Sport, o Alviverde ainda figura no Z4, na 18ª posição com 11 pontos.

Vale lembrar que o time teve partidas da 12ª e 14ª rodadas adiadas, contra Palmeiras e Vasco, respectivamente.

Expectativa para mais uma vitória do Cruzeiro

Em grande fase, o Cruzeiro vive momento espetacular no Campeonato Brasileiro e não experimenta uma derrota há três meses. A última vez que a equipe de Leonardo Jardim perdeu foi no 1x0 para o Bragantino na quinta rodada. Desde então, conquistou sete vitórias e empatou duas vezes.

Por outro lado, o Juventude, após vencer o lanterna Sport, alcançou sua primeira vitória desde a terceira rodada. Antes disso, a equipe enfrentou oito jogos, resultando em seis derrotas e dois empates.

Para este confronto, é fácil identificar um favorito; enquanto o Cruzeiro desfruta de um momento excepcional no campeonato, o Juventude não tem conseguido bons resultados, tendo vencido apenas três partidas desde o início da competição.

Além do mais, a Raposa possui um elenco tecnicamente superior e ainda conta com a vantagem de jogar em casa. Portanto, espera-se que o Cruzeiro triunfe nesta rodada.

Palpite 1 - Vitória do Cruzeiro com Odd 1.30 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Juventude nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols do time da casa no primeiro tempo

Com a segunda melhor linha de ataque do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro conseguiu balançar as redes 23 vezes em 14 partidas, o que resulta em uma média de 1,6 gols por jogo. Desse total, 65% foram anotados nos primeiros 45 minutos, evidenciando que o time celeste pressiona os oponentes desde o início dos confrontos e, na maioria das vezes, garante o resultado final ainda no primeiro tempo.

Analisando os últimos cinco jogos em que a equipe fez gols no Brasileirão, em todos eles o primeiro gol saiu antes do intervalo. Nessas partidas, foram contabilizados 14 gols, com oito deles e cinco apenas no primeiro tempo, sendo marcado pelo goleador do campeonato. Vale destacar que a Raposa conta em sua frente de ataque com Kaio Jorge, o artilheiro do competição, que já anotou impressionantes 12 gols em 14 jogos.

Portanto, acreditamos que há uma grande probabilidade de que o Cruzeiro mantenha o desempenho semelhante ao dos últimos jogos, marcando rapidamente no primeiro tempo.

Palpite 2 - Mais 0,5 Gol do Time da Casa no 1ºT com Odd 1.51 na F12 Bet.

NÃO para ambas marcam

A Raposa possui uma das defesas menos vazadas do Campeonato Brasileiro, com apenas nove gols sofridos até agora, e conta com metade dos jogos sem levar gols.

Nas últimas cinco rodadas da competição, permitiu gols adversários apenas em duas ocasiões.

Enquanto o Cruzeiro demonstra uma defesa consistente, a ineficácia do ataque do Juventude fica clara, pois o time conseguiu marcar somente três gols nas últimas cinco partidas. No total, no Brasileirão, o clube anotou apenas dez gols em 12 jogos.

O sólido desempenho defensivo do Cruzeiro se alinha com a baixa produtividade ofensiva do Alviverde. Portanto, há chances reais de que somente uma das equipes consiga balançar as redes.

Palpite 3 - Ambas Marcam (NÃO) com Odd 1.50 na F12 Bet.