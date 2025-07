Palpite Cruzeiro x Ceará - Brasileirão Série A - 27/07/2025

Cruzeiro e Ceará se enfrentam neste domingo (27), às 16h, no Mineirão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogando em casa, o Cruzeiro busca garantir uma vitória para não deixar a liderança escapar.

Confira algumas dicas de mercados e análises para Cruzeiro x Ceará

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Resultado Final Cruzeiro 1.47 Ambas Marcam NÃO 1.51 Cruzeiro: Gol 1ºT Mais 0,5 1.68

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 25/07, às 00h15.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro tropeçou na última rodada e ficou no empate sem gols com o Corinthians, em duelo disputado na Neo Química Arena.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos 34 pontos e viu o Flamengo diminuir a diferença na tabela. Agora, apenas um ponto separa o líder celeste do vice-líder rubro-negro.

Já o Ceará amargou mais uma derrota, desta vez por 2x0 para o Mirassol.

O revés marcou o terceiro jogo seguido sem vitória do Vozão, que vive momento instável na competição. Com apenas 18 pontos conquistados, o clube ocupa atualmente a 12ª colocação na tabela.

Cruzeiro favorito na partida

O duelo entre Cruzeiro e Ceará tem tudo para terminar com vitória dos mandantes. Líder do Brasileirão e vivendo grande fase, a Raposa entra em campo com favoritismo absoluto, especialmente por atuar em casa, onde mantém alto desempenho.

Taticamente organizado, o time de Leonardo Jardim alia solidez defensiva com um ataque eficiente.

O Ceará, por outro lado, tem campanha fraca como visitante: em sete jogos fora, venceu apenas uma vez, justamente contra o Fortaleza, que está na penúltima colocação e vive péssimo momento.

Com a fragilidade ofensiva do Vozão e a consistência do Cruzeiro, acreditamos que o palpite para uma vitória cruzeirense seja uma boa opção.

Palpite 1 - Vitória do Cruzeiro com Odd 1.47 na F12 Bet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruzeiro x Ceará nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas Marcam (NÃO)

O confronto entre Cruzeiro e Ceará indica chances reais para a probabilidade de gols para apenas uma das equipes. Isso porque o Ceará enfrenta uma crise no setor ofensivo, acumulando três jogos dos últimos quatro sem balançar as redes; em números totais pelo Brasileirão, são seis partidas sem marcar gols.

A equipe tem dificuldades na criação e finalização, o que compromete seu desempenho no ataque.

Em contrapartida, o Cruzeiro vive ótimo momento ofensivo, com dez gols marcados nos últimos quatro jogos e com média de 1,7 gols por partida na competição. Além disso, a defesa celeste é sólida, tendo sofrido apenas nove gols até aqui.

Jogando em casa e com maior volume de jogo, o Cruzeiro tem potencial para dominar as ações, enquanto o Ceará, com baixa efetividade ofensiva, pode passar mais uma rodada em branco. Assim, o cenário favorece o palpite para essa odd.

Palpite 2 - Ambas Marcam (NÃO) com Odd 1.51 na F12 Bet.

Para o Cruzeiro marcar no primeiro tempo

O ataque celeste vive fase afiada e nos últimos três jogos em que balançou as redes, metade dos dez gols foram marcados antes do intervalo, mostrando que o time costuma entrar ligado desde o apito inicial.

Além disso, o time conta com Kaio Jorge, artilheiro do campeonato, que tem sido decisivo e não costuma desperdiçar as oportunidades que aparecem cedo no jogo.

Por sua vez, o Ceará dá pistas de fragilidade defensiva nas etapas iniciais. Nas duas partidas mais recentes em que foi vazado, os três gols sofridos aconteceram todos ainda no primeiro tempo, o que reforça a tendência de que o Vozão tem dificuldades em manter solidez defensiva nos minutos iniciais.

Assim, é possível esperar no mínimo um gol do time mandante logo no primeiro tempo.

Palpite 3 - Mais 0,5 Gol do Cruzeiro no 1ºT com Odd 1.68 na F12 Bet.