Flamengo estreia na Copa Intercontinental 2025 nesta quarta (10), contra o Cruz Azul, sonhando em conquistar o mundo novamente.

Melhores palpites de apostas para Cruz Azul x Flamengo

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Cruz Azul x Flamengo

Intervalo/Final de jogo - Flamengo - Flamengo, com odds de 2.37 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365

Mais de 2.5 gols, com odds de 2.05 na bet365

Em jogo aberto, o Flamengo deve vencer o Cruz Azul por 3 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Chegou a hora do Flamengo estrear na Copa Intercontinental 2025. O Rubro-Negro enfrenta o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), às 14h, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

O Derby das Américas, equivalente às quartas de final do torneio, colocará frente a frente o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions da Concacaf.

O Flamengo chega embalado após conquistar os títulos da Libertadores e do Brasileirão. O Cruz Azul também é um time de respeito, mas foi eliminado na semifinal do Campeonato Mexicano, no sábado (6), após empate em 1 a 1 com o Tigres.

La Máquina, como é conhecido, terá um desfalque de peso para este confronto: o zagueiro Jesús "Chiquete" Orozco, que sofreu uma lesão na última partida.

Quem vencer este duelo vai enfrentar o Pyramids, do Egito, que eliminou o Al-Ahli, da Arábia Saudita. A partida vale uma vaga na decisão contra o PSG, da França.

Cruz Azul e Flamengo nunca se enfrentaram oficialmente, mas já disputaram três amistosos, que terminaram com vitórias dos mexicanos, na década de 80.

Prováveis escalações de Cruz Azul e Flamengo

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira e Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez e Omar Campos; José Paradela, Ignacio Rivero e Gabriel Fernández.

Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira e Gonzalo Piovi; Jorge Sánchez, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez e Omar Campos; José Paradela, Ignacio Rivero e Gabriel Fernández. Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Flamengo chega com forte favoritismo para o duelo

O Rubro-Negro é favorito para vencer o Derby das Américas e avançar na Copa Intercontinental. Por isso, uma boa pedida é apostar que o Fla vença já no intervalo e também ao fim da partida.

O time de Filipe Luís chega na ponta dos cascos para o torneio, confiante de que pode enfrentar o PSG na decisão. O Rubro-Negro, inclusive, teve tempo para descansar após as conquistas recentes e chega menos desgastado do que os mexicanos, que jogaram sábado.

Contra o Mirassol, o Flamengo atuou com garotos e alguns profissionais que não vêm recebendo oportunidades. Tudo para que o elenco principal tivesse tempo de descanso suficiente para chegar bem neste confronto.

Palpite 1: Intervalo/Final de jogo - Flamengo - Flamengo, com odds de 2.37 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cruz Azul x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tendência de jogo aberto

Cruz Azul e Flamengo têm o sonho de chegarem à final da Copa Intercontinental e vão fazer de tudo para balançar a rede. Por isso, é muito provável que tenhamos um jogo aberto, com boa chance de “ambos marcam”.

Trata-se de um duelo de duas equipes muito qualificadas. Afinal, estamos falando dos campeões da Champions da Concacaf e da Libertadores.

Outro fator interessante que pode pesar para o jogo ter gols de ambos lados é que as equipes pouco se conhecem. Sem disputar a Libertadores há anos, os mexicanos são verdadeiras incógnitas.

No ano passado, o Pachuca surpreendeu e bateu o Botafogo, o então campeão sul-americano, por 3 a 0, com grande atuação.

Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365

O poderoso ataque do Flamengo

O Flamengo fez incríveis 78 gols no Brasileirão. O time rubro-negro quer fechar a temporada com chave de ouro e vai com tudo para cima do Cruz Azul. Por isso, há uma boa chance de que este jogo tenha mais de 2.5 gols.

Na Copa do Mundo de Clubes de 2019, o Flamengo estreou com vitória de 3 a 1 sobre o Al-Hilal. Já na edição de 2022, o Rubro-Negro voltou a enfrentar os árabes, mas acabou derrotado por 3 a 2.

Ou seja, foram duas partidas com muitos gols, o que pode se repetir neste confronto de quarta-feira.

O estilo de jogo do Flamengo é muito ofensivo e contribui para apostas do tipo. Filipe Luís quer chocar o mundo e colocar o Rubro-Negro novamente no topo.