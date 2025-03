Palpite Croácia x França - Liga das Nações - 20/03/2025

No primeiro de dois jogos, Croácia e França buscam vaga nas semifinais da Liga das Nações, com Les Bleus sendo os favoritos em ambos.

Veja nossas previsões para a partida entre Croácia x França, além dos melhores mercados para apostar.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado Vitória da França 2.15 Total de gols Mais de 2,5 gols 2.00 Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam 1.77

As odds estão sujeitas a alteração. A última atualização foi feita dia 17/03/2025 às 11 am.

Um pouco de contexto

A Croácia não vive grande fase, sem vitórias nos últimos três jogos. Recentes empates decepcionantes e uma derrota surpreendente para a Escócia não ajudam nas expectativas.

A França, por outro lado, está em boa forma, com uma vitória convincente de 3-1 em Milão. Kylian Mbappé retorna e, junto a Ousmane Dembélé, formam um ataque poderoso. Invictos nos últimos cinco jogos desde setembro de 2024, são favoritos.

Escalações prováveis para Croácia x França

Escalação esperada da Croácia : Livakovic, Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, L. Sucic, Kramaric, Baturina, Ivanovic

: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, L. Sucic, Kramaric, Baturina, Ivanovic Escalação esperada da França: Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Zaire-Emery, Camavinga, Dembele, Mbappe, Barcola

Artilharia francesa

O futebol pode não ser decidido no papel, mas olhando para o elenco da França - especialmente no ataque - eles têm uma riqueza de talentos. Dembélé está em excelente forma, Mbappé é um dos melhores do mundo, e muitos outros também podem marcar. Mesmo que a Croácia consiga vencê-los, ainda se espera que os franceses marquem mais.

Os homens de Didier Deschamps marcaram nove gols em quatro jogos nos períodos de outubro/novembro, e isso foi sem sua principal estrela. Com o astro do Real Madrid de volta ao time, eles serão ainda mais perigosos. Escolher um onze inicial deve ser uma tarefa difícil para o treinador dos Les Bleus, dado o incrível talento à sua disposição.

Vale lembrar que os croatas saíram vitoriosos na última vez, vencendo por 1-0 em 2022. No entanto, quase três anos depois, com mais experiência, a equipe de Zlatko Dalić não é a mesma força.

Palpite 1 - Vitória da França com odds de 2.15 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Croácia x França nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os anfitriões podem marcar

Apesar da atual forma da Croácia estar longe de ser ideal, uma constante ao longo do último ano é a capacidade deles de marcar gols. Desde o início de 2024, eles só não marcaram em três jogos, mesmo em derrotas. Eles marcaram seis gols nos seus últimos quatro jogos.

Eles são difíceis de serem vencidos em casa. Apenas uma equipe conseguiu vencê-los em seu solo desde o início da campanha 2022/23, e estão invictos em sete jogos. Os franceses são os favoritos, mas não terão vida fácil em Split.

Com base nesses fatores, as odds mostram a França com 2.77 para manter a meta intacta, enquanto os anfitriões têm odds de 3.85 para fazer o mesmo. Dada a forma atual e o histórico das equipes, é provável que vejamos gols neste confronto.

Palpite 2 - Mais de 2,5 gols com odds de 2.00 na Superbet

Ambas as equipes marcam

Nos últimos 10 jogos, ambas as equipes marcaram em sete ocasiões. Isso indica que é provável que ambos os lados marquem novamente, o que explica a cotação de 1.77 para a opção "Ambas as equipes marcam" neste confronto, já que possuem ataques perigosos.

Nos últimos 12 meses, os jogos da França resultaram em 33 gols, enquanto os da Croácia registraram 37 gols. Considerando o histórico recente de gols e a forma dos jogadores envolvidos, é possível entender por que a aposta "mais de 2.5 gols" está cotada a 1.90.

Palpite 3 - Ambas as equipes marcam com odds de 1.77 na Superbet