Palpite Corinthians x América de Cali - Copa Sul-Americana - 06/05/2025

Timão aposta na força como mandante, enquanto América de Cali tenta surpreender fora e manter invencibilidade.

Corinthians e América de Cali disputam, na noite desta terça-feira (6), a primeira partida do returno da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30, na Neo Química Arena, casa do Timão.

Vindo de uma boa vitória contra o Internacional, por 4 a 2 no último sábado (3), o Corinthians precisa vencer o rival para somar sete pontos na competição. Em terceiro na tabela com apenas quatro pontos disputados, a vitória é essencial para manter o sonho de classificação vivo para a equipe paulista.

Melhores dicas de apostas para Corinthians x América de Cali

Mercado de apostas Palpite Odds da Betsul Resultado Final Corinthians vence 1.63 Gols Mais de 1.5 gols 1.39 Marcador Yuri Alberto marca a qualquer momento 2.16

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 06/05 às 11h30.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Como chegam as equipes

Embalado após a goleada e o bom futebol apresentado contra o Inter, o Corinthians chega forte para o confronto contra os colombianos. No sábado, a equipe venceu o Colorado por 4 a 2, se recuperando da dolorosa derrota para o Flamengo e abrindo a era Dorival Júnior no clube.

Na Copa Sul-Americana, o Timão ainda precisa se encontrar. Em três jogos disputados, quatro pontos conquistados, com uma vitória, um empate e uma derrota, três gols marcados e três gols sofridos. Ao todo, na temporada, o Corinthians tem 31 jogos disputados, com 18 vitórias, sete empates e seis derrotas.

Adversário desta terça, o América de Cali tem números melhores na competição. Invictos, os colombianos somam cinco pontos, com uma vitória e dois empates, com quatro gols marcados e dois sofridos. Líder do campeonato na Colômbia, o América também jogou no último sábado, empatando com o Junior Barranquilla por 0 a 0.

Na atual temporada, o América de Cali já disputou 22 partidas, com 10 vitórias, nove empates e três derrotas, marcando 31 gols e sofrendo 16. A equipe não perde há três jogos.

Ao longo da história, Corinthians e América já se enfrentaram em três oportunidades, com uma vitória para cada lado e um empate, justamente no último confronto, na Copa Sul-Americana desta temporada. A única vitória do Timão contra o adversário aconteceu em novembro de 1995, por 2 a 1, no Pacaembu. A partida foi válida pelas quartas de final da Copa Conmebol.

Prováveis escalações

Corinthians : Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Hugo: Raniele (Igor Coronado), José Martínez, André Carrillo; Romero, Memphis Depay, Yuri Alberto.

: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá, Hugo: Raniele (Igor Coronado), José Martínez, André Carrillo; Romero, Memphis Depay, Yuri Alberto. América de Cali: Soto; Candelo, Pestaña, Medina, Mina; Álvarez, Carrascal; Puertas, Quintero, Vergara; Holgado.

Corinthians precisa vencer para respirar

Pressionado e fora da zona de classificação na Sul-Americana, o Corinthians precisa da vitória em casa. Na competição, apenas o primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra um dos terceiros colocados na Libertadores.

Atualmente, o Corinthians é o terceiro colocado com quatro pontos somados, um a menos que o próprio América de Cali, que é o segundo colocado, e três a menos que o líder Huracán. Empolgado, em casa e empurrado pela torcida, não há cenário melhor para a equipe vencer e entrar de vez na luta pela vaga direta na próxima fase.

Palpite 1- Corinthians vence com odds de 1.63 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x América de Cali nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Previsão de gols em Itaquera

Assim como no jogo anterior entre as equipes, a expectativa é para uma partida aberta na Neo Química Arena. Mesmo jogando em casa, o Corinthians é um time que costuma dar espaço aos adversários, principalmente nos contra-ataques.

Do lado do América, a dinâmica é a mesma. Ofensiva, a equipe chega bem ao ataque, mas não sem deixar um bom campo para o adversário correr. Com os dois times precisando da vitória e sonhando com a liderança, não é difícil prever um jogo aberto em São Paulo.

Palpite 2- Mais de 1.5 gols no jogo com odds de 1.39 na Betsul

Homem gol

Vivendo grande fase em 2025, não há momento melhor para Yuri Alberto desencantar na Sul-Americana. Ainda sem marcar gols na atual edição da competição, o atacante vem de uma atuação de almanaque contra o Internacional, marcando três gols e deixando a torcida em êxtase.

Após quatro jogos sem marcar gols, o atacante voltou com tudo e agora quer seguir com o ritmo. Na atual temporada, são 29 jogos e 11 gols marcados. Ao todo, pelo Corinthians, o jogador já fez 68 gols em 177 jogos.

Palpite 3- Yuri Alberto para marcar a qualquer momento, com odds de 2.16 na Betsul