Palpite Corinthians x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 23/07/2025

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A partida será válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Vivendo fases distintas no Brasileirão, Corinthians e Cruzeiro se reencontram na competição. Vindo de derrota, o Timão quer achar a regularidade necessária para brigar por posições na parte alta da tabela. Já a Raposa, em ritmo de música, quer continuar a boa fase e disparar na liderança.

Melhores dicas de apostas para Corinthians x Cruzeiro

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Superbet Ambos marcam Sim 2.15 Total de gols Mais de 1.5 1.55 Marcador Kaio Jorge 3.10

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Em uma partida que movimenta grandes torcidas no Brasil, Corinthians e Cruzeiro nunca é um confronto sem brilho. Desta vez, o Timão entra em campo em busca da regularidade, algo que ainda não alcançou desde a chegada de Dorival Júnior. O Cruzeiro, por sua vez, vive sua melhor fase na década com Leonardo Jardim, e não quer deixar o sonho acabar. Muito em jogo nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena.

Em 10º no Brasileirão, o Corinthians precisa encaixar uma boa sequência de resultados. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, a equipe perdeu dois, empatou dois e venceu apenas um. No último confronto, contra o São Paulo, foi dominado e não conseguiu se impor, algo que incomodou a torcida. Na competição, a equipe soma 19 pontos em 15 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Apesar do título do Paulistão no início do ano, a temporada de 2025 não tem sido tão boa para o Timão. Eliminada na Sul-Americana, a equipe disputou 43 jogos no ano, com 22 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. A falta de padrão tático e de uma sequência de vitórias tem irritado os torcedores.

Pelos lados de Minas Gerais, o Cruzeiro vive seu melhor momento desde a Copa do Brasil de 2018, com 33 pontos em 15 jogos, a Raposa tem 10 vitórias, três empates e apenas duas derrotas no Brasileirão, se consolidando como uma das candidatas ao título do torneio. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e um empate. No último jogo, com atuação de gala de Gabigol e Kaio Jorge, a equipe goleou o Juventude por 4 a 0 e levou a torcida ao delírio.

Assim como o Corinthians, o Cruzeiro também acabou eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana, mas deixou claro que não iria priorizar a competição. Ao todo, em 2025, a equipe tem 33 partidas disputadas, com 16 vitórias, nove empates e oito derrotas.

Corinthians e Cruzeiro já se enfrentaram em 87 oportunidades, com 35 vitórias do Timão, 21 empates e 31 triunfos da Raposa. No último encontro, no Brasileirão da última temporada, vitória do Corinthians por 2 a 1.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Breno Bidon, José Martínez, André Carrillo e Garro; Romero e Memphis Depay.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

Promessa de gols

Jogar em Itaquera contra o Corinthians não é tarefa fácil, nem mesmo para a melhor defesa do Brasileirão, como é o caso do Cruzeiro. Para o Timão, não vai ser simples parar o potente ataque da Raposa. Nestas circunstâncias, é provável que ambos marquem gols no jogo desta quarta-feira (23).

Palpite 1- ambos marcam na partida, com odds de 2.15 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com ataques potentes

Com ataques que resolvem, Corinthians e Cruzeiro vêm a campo em busca da vitória e com os times completos. Por conta disso, a expectativa é para um número considerável de gols no jogo.

Palpite 2- Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.55 na Superbet.

Artilheiro motivado

Com 12 gols em 14 jogos no Brasileirão, Kaio Jorge foi revelado pelo Santos, rival do Corinthians, mas ainda não marcou gols contra o rival. Motivação é o que não falta para o goleador do Cruzeiro balançar as redes na Neo Química Arena.

Palpite 3- Kaio Jorge marca a qualquer momento, com odds de 3.10 na Superbet.