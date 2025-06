Palpite Confiança x Bahia - Copa do Nordeste - 04/06/2025

Confiança busca vitória crucial para avançar, enquanto Bahia, já classificado, defende invencibilidade. Partida nesta quarta às 19h.

Confiança e Bahia se enfrentam, nesta quarta-feira (4), às 19h, no Estádio Batistão, em Sergipe. A partida será válida pela Copa do Nordeste.

Em caso de vitória, o Confiança assume o quarto lugar e chega aos 10 pontos. O Bahia, por outro lado, tem 13 pontos e já está garantido nas quartas de final.

Como chegam as equipes

Em um jogo que pode mudar a parte de cima do Grupo B da Copa do Nordeste, Confiança e Bahia fazem um confronto interessante, nesta quarta-feira (2), no Batistão. Líder, o Bahia tem 13 pontos e já está classificado para as quartas de final. Com sete pontos, o Confiança confia na força da torcida e na vitória para chegar aos 10, passar o Náutico e entrar na zona de classificação para a próxima fase.

Atualmente na Série C, o Confiança faz uma temporada com números equilibrados, mesmo que não viva uma boa fase na competição. Na última partida disputada, o Dragão venceu o Brusque por 4 a 1 e chegou a sua segunda vitória em oito jogos. Antes disso, foram quatro derrotas em seis jogos disputados até então.

Ao todo, o Confiança fez 28 jogos em 2025, com 14 vitórias, seis empates e oito derrotas. Na Copa do Nordeste, com uma campanha honesta, são cinco partidas, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Com o maior investimento de sua história, o Bahia vive, no atual momento, certa instabilidade. Eliminado da Libertadores, o Esquadrão de Aço jogará a Copa Sul-Americana na próxima metade da temporada. Na última partida, a equipe recebeu o São Paulo e venceu por 2 a 1, dando mais tranquilidade antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

Nos últimos 10 jogos, até um pouco de equilíbrio foi visto, com cinco triunfos e cinco derrotas. Ao todo, em 2025, o Bahia soma 41 partidas, com 22 triunfos, 11 empates e oito derrotas. Ainda invicto na Copa do Nordeste, o Esquadrão entra em campo para defender a invencibilidade, já que a vaga já está garantida.

Este será o jogo de número 18 entre Confiança e Bahia. Até este momento, são 13 triunfos do Bahia, dois empates e duas vitórias do Confiança. No último encontro entre os dois, triunfo dos baianos por 1 a 0, na Copa do Nordeste de 2020.

Prováveis escalações:

Felipe; Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio, Geovane e Vitinho; Ronald Camarão, Thiago Santos e Breyner Camilo.

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Rezende e Borduchi; Kayky, Erick, Acevedo, Nestor e Cauly; Lucho Rodriguez.

Pra vencer e convencer

Mesmo com a possibilidade de usar um time alternativo, o Bahia ainda é favorito para sair com o triunfo no Batistão. Já classificado, o Esquadrão de Aço jogará sem peso e deve sair com um bom resultado.

Só a vitória interessa

Para os donos da casa, apenas a vitória interessa. Com sete pontos, o Confiança precisa de um bom resultado para avançar às quartas de final da Copa do Nordeste. Para isso, terá que quebrar uma escrita que dura 19 anos: o Dragão não vence o Bahia desde a Série C de 2006.

Bahia defende invencibilidade

Mais forte e sem muita responsabilidade, o Bahia pode segurar o resultado e cozinhar o jogo, já que a classificação está garantida.

