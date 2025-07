Palpite Chelsea x PSG - Mundial de Clubes - 13/07/2025

Apresentamos três palpites de especialistas para Chelsea x PSG, o enfrentamento de gigantes europeus pela final do Mundial de Clubes no domingo, 13 de julho.

O Chelsea tem se destacado ao chegar até aqui, mas o PSG é um time consideravelmente mais forte. Portanto, espera-se que os comandados de Luis Enrique saiam vitoriosos.

Dicas de apostas para Chelsea x PSG

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Total de Gols do PSG PSG para marcar mais de 2,5 gols 1.63 Resultado do Primeiro Tempo PSG para vencer o primeiro tempo 2.07 Artilheiro a qualquer momento Ousmane Dembélé 2.20

Esperamos uma vitória do PSG por 3-1 sobre o Chelsea nesta partida.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Chelsea tem sido muito bem-sucedido recentemente. Além de vencer 13 de seus últimos 15 jogos, eles entraram no torneio como campeões da Conference League. Os comandados de Enzo Maresca parecem estar em forma, mas não enfrentaram um caminho desafiador até a final.

O Paris Saint-Germain é atualmente o melhor time do mundo e este jogo oferece uma oportunidade para confirmar esse status. Eles venceram 10 de seus últimos 11 jogos, mantendo sete partidas sem sofrer gols, e são um espetáculo de se ver. A derrota para o Botafogo na fase de grupos foi surpreendente, mas o desempenho subsequente foi impecável, com 12 gols marcados e nenhum sofrido.

Escalações esperadas para Chelsea x PSG

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Palmer, Nkunku, João Pedro, Neto;

Sanchez, James, Chalobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Palmer, Nkunku, João Pedro, Neto; Escalação esperada do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

PSG Imparável

O PSG marcou dois ou mais gols contra Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Real Madrid nos últimos meses. Eles marcaram mais de 2,5 gols em sete dos últimos 10 jogos e têm um talento ofensivo impressionante. O Chelsea terá dificuldade em contê-los no MetLife Stadium.

O elenco de Enrique não contará com Willian Pacho e Lucas Hernández após suas expulsões contra o Bayern de Munique. No entanto, isso não causou muita preocupação no último jogo contra o Real Madrid, quando marcaram quatro gols e mantiveram a defesa intacta. Eles marcaram 10 gols sem resposta nos estágios eliminatórios do Mundial de Clubes.

Enquanto isso, os Blues terão Levi Colwill e Liam Delap de volta após suas respectivas suspensões, mas isso não facilita a tarefa deles. A linha defensiva de Maresca terá muito trabalho para tentar parar os jogadores Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia.

Palpite - 1 PSG para marcar mais de 2,5 gols, com odds de 1.63 na F12 Bet

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Chelsea x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fogos de artifício desde o início

Como Xabi Alonso descobriu recentemente, os gigantes franceses tendem a começar os jogos com muita força. Eles marcaram quatro gols nos primeiros 20 minutos dos jogos neste torneio e 10 no primeiro tempo das partidas. Seus adversários ingleses terão que estar focados desde o início do jogo.

Embora o Chelsea tenha se tornado recentemente difícil de vencer, alguns times conseguiram marcar contra eles. O Flamengo marcou três vezes contra eles, enquanto Benfica e Palmeiras marcaram uma vez. Portanto, o PSG certamente pode romper a defesa deles.

Faz mais de uma década que os Blues venceram o Les Rouge-et-Bleu, e é improvável que isso mude neste fim de semana. Eles terão que começar forte se quiserem ter uma chance.

Palpite 2 - PSG para vencer o primeiro tempo, com odds de 2.07 na F12 Bet

Dembélé liderando a linha

O que Dembélé se tornou sob o comando de Enrique é nada menos que espetacular e ele tem sido uma parte enorme da temporada notável do PSG. Uma lesão limitou seu tempo em campo nos Estados Unidos, mas ele está de volta em ótima forma.

O francês marcou novamente após retornar à escalação inicial contra o Real Madrid, tendo também balançado as redes anteriormente contra o Bayern. Seu gol na semifinal foi o 35º da campanha e sua 51ª contribuição direta para gol na temporada 2024/25. O desafiante ao Ballon d'Or está atualmente em forma excepcional.

Seria uma surpresa se ele não marcasse e o Chelsea terá muito trabalho. Além disso, um duplo poderia colocá-lo em igualdade na corrida pela Chuteira de Ouro.

Palpite 3 - Ousmane Dembélé como artilheiro a qualquer momento, com odds de 2.20 na F12 Bet