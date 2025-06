Palpite Chelsea x LAFC - Mundial de Clubes - 16/06/2025

Apresentamos três palpites interessantes para Chelsea x LAFC pelo Mundial de Clubes em 16 de junho de 2025, incluindo aposta em um festival de gols.

Nosso especialista em apostas prevê que o Chelsea dominará a posse de bola e superará o LAFC na tarde de segunda-feira.

Dicas de apostas para Chelsea x LAFC

Mercado Palpite Odds na Betboom 1x2 Chelsea 1.28 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 1.85 Total de gols Mais de 3.5 gols 2.21

O Chelsea deve vencer por 4-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Chelsea considera a última temporada um sucesso. Os Blues terminaram em quarto lugar na Premier League, garantindo vaga na Liga dos Campeões e encerraram a temporada com o troféu da Liga Conferência Europa.

Agora, o time de Enzo Maresca tem a chance de mais glória em sua terceira participação no Mundial de Clubes. Eles já chegaram à final duas vezes antes, vencendo uma vez em 2021.

O Chelsea começa sua campanha no Mundial de Clubes contra o time "da casa", LAFC, no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. O Black and Gold entrou nesta competição no último momento, após vencer uma partida de repescagem contra o time mexicano, Club América.

Após se colocarem no Grupo D, os comandados de Steve Cherundolo não estarão lá apenas para participar. Com uma forte mistura de juventude e experiência na equipe, e já no meio da campanha da liga, não há sinais de desaceleração.

Como destaque da segunda-feira, este jogo promete ser emocionante, repleto de várias opções valiosas de apostas.

Escalações esperadas para Chelsea x LAFC

Escalação esperada do Chelsea: Jörgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Fernández, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson;

Escalação esperada do LAFC: Lloris; Palencia, Marlon, Segura, Hollingshead; Jesus, Yeboah, Tillman, Delgado, Bouanga, Ebobisse.

Experiência dá vantagem ao Chelsea

O Chelsea entra nesta partida de bom humor após a vitória convincente por 4-1 sobre o Real Betis na final da copa. Maresca reforçou a linha de ataque da equipe com a adição de Liam Delap, mas estarão sem Jadon Sancho após seu retorno ao Man Utd.

Os Blues sofreram apenas duas derrotas nos últimos 10 jogos. Eles estão confiantes de que podem dominar a posse de bola na noite de segunda-feira e ditar o jogo. No entanto, o LAFC também está confiante, entrando nesta partida após uma sequência invicta de 10 jogos em todas as competições (4 vitórias, 6 empates).

O que realmente diferencia o Chelsea nesta partida é seu pedigree. Com um elenco repleto de talentos de classe mundial, eles devem garantir uma vitória confortável contra o time da MLS.

Dica de aposta 1 para Chelsea x LAFC: 1x2 - Chelsea, com odds de 1.28 na Betboom

Fraquezas defensivas duais

Apesar do poder de ataque do Chelsea, sua defesa continua vulnerável. Os Blues sofreram 43 gols em 38 partidas da Premier League na última temporada, o que significa uma média de 1,13 gols por jogo. Além disso, 58% de seus jogos viram ambas as equipes marcarem.

Há circunstâncias semelhantes envolvendo o LAFC, já que o Black and Gold já marcou 30 gols na MLS, com uma média de 1,88 gols por jogo. No entanto, eles sofreram 23 em 16 partidas, o que destaca seus problemas defensivos.

Os comandados de Cherundolo viram ambas as equipes balançarem as redes em cada uma de suas últimas quatro partidas. Ao longo da temporada da MLS, 75% dos jogos fora de casa do LAFC, longe do BMO Stadium, viram ambas as equipes marcarem.

O LAFC conseguiu apenas dois jogos sem sofrer gols em suas últimas 12 partidas, o que oferece mais esperança ao time da Premier League. Eles também marcaram pelo menos dois gols em seus últimos 11 jogos.

Com ambas as equipes dependendo fortemente de seus respectivos ataques, os gols podem ser prováveis.

Dica de aposta 2 para Chelsea x LAFC: BTTS - Sim, com odds de 1.85 na Betboom

Sinais apontam para ataques em chamas

Com base na ideia de que os gols podem dominar esta partida, a questão é: quantos? O Chelsea registrou duas vitórias por 4-1 em seus últimos sete jogos, com três partidas nessa sequência produzindo mais de quatro gols.

No entanto, é a forma recente do LAFC que deve motivar Cole Palmer e companhia na noite de segunda-feira. O LAFC viu mais de quatro gols marcados em seis de seus últimos nove jogos, representando 67% dessas partidas.

Com o Black and Gold sofrendo 18 vezes em suas últimas doze partidas, os Blues provavelmente capitalizarão em uma defesa que não é tão sólida quanto a que estão acostumados toda semana.