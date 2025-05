Palpite Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores - 07/05/2025

Palmeiras aposta em histórico positivo no Paraguai, enquanto Cerro Porteño busca vitória inédita como mandante.

Cerro Porteño e Palmeiras disputam, nesta quarta-feira (7), mais uma partida da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção. Líder isolado do grupo, o Verdão não quer perder o ritmo e a sequência de vitórias. Em segundo, o Cerro precisa vencer para desgarrar do Bolívar e encostar no rival brasileiro.

Melhores dicas de apostas para Cerro Porteño x Palmeiras

Mercado Palpite Odd na bet365 Resultado final Vitória do Palmeiras 1.90 Resultado final Vitória do Cerro Porteño 4.33 Vitor Roque marca Vitor Roque 2.40

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 07/05, às 9h40.

Como chegam as equipes

Na zona de classificação do Grupo G da Libertadores, Cerro Porteño e Palmeiras se separam por cinco pontos. Com nove e 100% de aproveitamento, o Verdão é o líder, enquanto a equipe paraguaia tem quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

O Palmeiras vem muito bem na temporada. No fim de semana, pelo Brasileirão, a equipe superou, fora de casa, o Vasco, por 1 a 0, e assumiu a liderança do campeonato. Antes pressionado, após a perda do título paulista, o time de Abel Ferreira agora passa por um momento de calmaria e pode planejar, com calma, seus próximos passos.

Apesar da campanha honesta na Libertadores, o Cerro Porteño tem feito uma temporada aquém das experiências. Em 24 jogos disputados, são 13 vitórias, cinco empates e seis derrotas, com o quarto lugar na classificação. Na última partida, a equipe perdeu o clássico para o Olímpia, em casa, por 2 a 1.

No confronto contra o próprio Palmeiras, a equipe perdeu por 1 a 0. Nos últimos cinco jogos que disputou, o Cerro venceu três, empatou um e perdeu um.

Ao longo da história, Cerro e Palmeiras já se enfrentaram em 15 oportunidades, com nove vitórias do Verdão, quatro empates e apenas dois triunfos dos paraguaios. Jogando como visitante, o Palmeiras tem um fato curioso: sempre venceu o rival, com quatro vitórias e três empates em sete jogos disputados.

No último encontro entre as duas equipes, pela Libertadores desta temporada, vitória do Palmeiras por 1 a 0. O Alviverde não perde para a equipe do Paraguai desde 2018.

Prováveis escalações:

Cerro Porteño: Gatito Fernández, Alan Benítez, Matías Pérez, Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Guillermo Benítez, Piris da Motta, Federico Carrizo, Jonathan Torres, Cecilio Domínguez, Juan Iturbe.

Palmeiras: Weverton; Giay (Mayke), Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga, Estêvão, Felipe Anderson (Facundo Torres), Vitor Roque.

Alviverde imponente

Na atual temporada, o Palmeiras faz um dos seus melhores inícios de Libertadores sob o comando de Abel Ferreira. Mesmo com a derrota no Campeonato Paulista, o Verdão não deixou transparecer a pressão quando o assunto é a competição continental. Em três jogos, três vitórias e nove pontos conquistados.

Além disso, a equipe jamais perdeu para o Cerro como visitante, em sete partidas disputadas até hoje.

Palpite 1- Palmeiras vence, com odds de 1.90 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Cerro Porteño x Palmeiras nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Paraguaios querem vencer

Por jamais terem vencido o rival brasileiro em casa, os paraguaios do Cerro Porteño entram com uma motivação a mais na partida desta quarta-feira. A equipe está a cinco pontos do Verdão, e uma vitória no Nueva Olla lotado pode encaminhar a classificação e fazer a equipe colar no rival.

Jogando como mandante na atual temporada, o Cerro tem oito vitórias, três empates e duas derrotas em 13 jogos disputados, mas ainda não perdeu em seus domínios na Libertadores.

Palpite 2 - Cerro Porteño vence, com odds 4.33 na bet365

Vitor Roque quer brilhar

Após desencantar, Vitor Roque quer dar sequência ao bom momento e voltar a marcar, dessa vez pela Libertadores. No último domingo (4), o jovem atacante jogou bem e garantiu a vitória do Palmeiras contra o Vasco, em Brasília. Novamente titular, a expectativa é de que Roque busque o gol mais uma vez.

Palpite 3 - Vitor Roque para marcar a qualquer momento, com odds de 2.40 na bet365