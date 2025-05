Palpite Ceará x Sport - Brasileirão - 17/05/2025

Ceará e Sport disputam, neste sábado (17), mais uma partida do Brasileirão.

Com os times distantes na tabela, a bola rola às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Mandante da partida, o Ceará começou bem o Brasileirão e ocupa a 6ª colocação, enquanto o Sport amarga a lanterna do torneio.

Melhores dicas de apostas para Ceará x Sport

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds Resultado final Ceará vence 1.90 na bet365 Jogador a marcar Pedro Raul 2.60 na bet365 Escanteios Mais de 10 na partida 1.90 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 16/05, às 13h

Como chegam as equipes

Separados por dez pontos na tabela do Brasileirão, Ceará e Sport tiveram inícios completamente distintos na competição. Subindo juntos da Série B na última temporada, a expectativa dos dois times era de fazer um campeonato sólido em 2025.

Para o Ceará, o planejamento deu certo. Atual sexto colocado do Brasileirão, o Vozão soma 12 pontos na tabela, com três vitórias, três empates e duas derrotas em oito jogos disputados. Sob o comando de Léo Condé, o time encontrou padrão de jogo e confia no faro de gol de Pedro Raul para seguir bem.

Em 2025, os números do Ceará são bons. Ao todo, a equipe tem 26 jogos disputados, com 15 vitórias, seis empates e cinco derrotas. A equipe vem de um empate por 0 a 0 contra o Santos na última partida.

O Sport, apesar de ter começado a temporada com o título estadual e boas contratações, não conseguiu repetir o desempenho no Brasileirão. Na lanterna da competição, a equipe, que já trocou de técnico, ainda não venceu e soma apenas dois pontos. São dois empates e seis derrotas em oito jogos disputados.

O início ruim no Brasileirão já começou a refletir nos números da temporada. Em 30 jogos, o Leão tem 12 vitórias, seis empates e 12 derrotas. No último confronto, derrota por 4 a 0, em casa, para o Cruzeiro.

Este será o jogo de número 47 entre Ceará e Sport. Até o momento, são 20 vitórias do Vozão, 11 empates e 15 triunfos do Leão da Ilha. Jogando em casa, como é o caso do jogo deste sábado, a vantagem é do Ceará, com 12 vitórias, oito empates e apenas quatro derrotas em 24 jogos.

O Vozão não vence o rival desde 2023, pela Série B. No último encontro, vitória do Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro.

Prováveis escalações:

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, João Silva, Chico e Igor Cariús; Du Queiroz, Christian Rivera e Sérgio Oliveira; Chrystian Barletta, Carlos Alberto e Pablo.

Ceará é favorito e defende escrita

Favorito para vencer a partida, o Ceará é um time mais arrumado que o Sport neste momento do campeonato. Em casa, a equipe ainda defende uma escrita histórica, com mais de 20 anos sem derrotas para o rival. A última vez em que o Sport venceu o Ceará como visitante aconteceu na Série B de 2004, por 2 a 1.

Palpite 1- Ceará vence, com odds de 1.90 na bet365.

Pedro Raul com sede de gols

Com bons números na temporada, Pedro Raul vive uma seca de gols nos últimos jogos. Sem marcar desde o confronto contra o Vasco, há cinco partidas, o jogador quer interromper a marca negativa contra o Sport. Ao todo, são nove gols em 15 jogos pelo Ceará.

Palpite 2- Pedro Raul marca a qualquer momento, com odds de 2.60 na bet365.

Bola na área é a solução

As duas equipes são conhecidas por buscar o jogo aéreo com frequência. Pelo Ceará, Pedro Raul é o alvo, enquanto Pablo é o principal nome pelo lado do Sport. Portanto, a expectativa é de que os escanteios sejam uma arma para os dois lados neste confronto.

Palpite 3- Mais de 10 escanteios na partida, com odds de 1.90 na bet365.