Palpite Ceará x Palmeiras - Brasileirão Série A - 07/12/2025

Ceará recebe o Palmeiras e precisa da vitória para escapar do rebaixamento. Alviverde apenas cumpre tabela no Castelão.
Melhores palpites de apostas para Ceará x Palmeiras:
- Vitória do Ceará, com odds de 2.37 na bet365
- Para Pedro Raul marcar a qualquer momento, com odds de 2.75 na bet365
- Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365
Em jogo emocionante, o Ceará deve vencer o Palmeiras por 2 a 1.
Nossa análise: Momento das equipes
A partida vale muito para o Ceará. O Vozão enfrenta o Palmeiras, neste domingo (7), às 16h, pela última rodada do Brasileirão, e chega pressionado para vencer.
Caso não conquiste os três pontos, o time cearense corre o risco de entrar no Z-4 e cair para a Série B. Já o Alviverde, agora sem chances de título, apenas cumpre tabela.
O Ceará, 15º colocado com 43 pontos, vem de derrota para o Flamengo, no Rio, e vê a zona da degola muito próxima. O time perdeu pontos preciosos em partidas que pareciam mais simples e agora tem de vencer o vice-campeão.
Curiosamente, por outro lado, uma vitória neste confronto pode classificar o time para a Copa Sul-Americana.
O Palmeiras chega à última rodada apenas cumprindo tabela. O time de Abel Ferreira amargou o vice-campeonato Brasileiro e também o vice da Libertadores.
A equipe já não pode ser ultrapassada pelo Cruzeiro e vai permanecer na segunda posição independentemente do resultado. Por isso, o duelo com o Ceará é mera formalidade.
Na rodada anterior, o Verdão venceu o desmotivado Atlético-MG, em Belo Horizonte, por 3 a 0.
Ceará e Palmeiras já se enfrentaram 36 vezes em jogos oficiais, com ampla vantagem do Verdão. São 22 vitórias dos paulistas, dez empates e apenas quatro triunfos do Vozão.
Prováveis escalações de Ceará e Palmeiras
- Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul
- Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Mauricio), Flaco López e Vitor Roque
Ceará enfrenta um Palmeiras quase de férias
O Ceará tem uma motivação muito mais forte do que a do Palmeiras para este confronto. O Vozão sabe que a vitória é fundamental, já que os outros times na disputa contra o rebaixamento podem somar pontos. Até mesmo um empate pode complicar a vida dos cearenses.
O Vozão vem se mostrando competitivo, apesar das limitações. A torcida deve lotar o Castelão e empurrar o time em busca do resultado positivo.
Do outro lado, o Alviverde chega apenas para cumprir tabela e encerrar sua participação no campeonato.
O técnico Abel Ferreira evita falar em terra arrasada após uma temporada sem títulos, mas a motivação do grupo já não parece a mesma depois de resultados frustrantes.
Vitória do Ceará
Odds para resultado da partida
Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Artilheiro precisa decidir a favor do Vozão
É Pedro Raul e mais dez. O centroavante terá a responsabilidade de colocar a bola na rede e manter o Ceará na elite. Com dez gols no campeonato, ele é a grande esperança do Vozão contra o Palmeiras.
Pedro Raul teve uma passagem apagada pelo Corinthians, arquirrival do Palmeiras, mas já marcou contra o Verdão atuando por três equipes diferentes: Botafogo (2020), Goiás (2022) e Vasco (2023).
Será que ele vai novamente aprontar contra o Verdão? Experiente, o camisa 9, com seus 1.93 m de altura, tem faro de gol apurado e costuma aparecer muito bem no jogo aéreo, além de trabalhar bem para municiar os companheiros em situações de gol.
Pedro Raul marcar a qualquer momento
Chance de jogo aberto no Castelão
Ceará e Palmeiras devem fazer um jogo agitado, com muita correria e finalizações. O Verdão já não tem mais nada a perder e pode se lançar ao ataque para buscar a vitória, como foi contra o Atlético-MG, na rodada anterior.
O Vozão não tem alternativa e precisa ir em busca de gols. A equipe da casa sabe da obrigação de conquistar a vitória e terá de tomar a iniciativa.
Apesar de o Palmeiras ser melhor tecnicamente, o time cearense pode igualar o jogo na vontade, pressionando os vice-campeões no campo de defesa.
O confronto entre as equipes no primeiro turno teve gols de ambos os lados. O Verdão venceu por 2 a 1 no Allianz Parque.
Ambos marcam (SIM)