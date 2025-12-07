Palpite Ceará x Palmeiras - Brasileirão Série A - 07/12/2025

Ceará recebe o Palmeiras e precisa da vitória para escapar do rebaixamento. Alviverde apenas cumpre tabela no Castelão.

Melhores palpites de apostas para Ceará x Palmeiras:

Vitória do Ceará, com odds de 2.37 na bet365

Para Pedro Raul marcar a qualquer momento, com odds de 2.75 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365

Em jogo emocionante, o Ceará deve vencer o Palmeiras por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

A partida vale muito para o Ceará. O Vozão enfrenta o Palmeiras, neste domingo (7), às 16h, pela última rodada do Brasileirão, e chega pressionado para vencer.

Caso não conquiste os três pontos, o time cearense corre o risco de entrar no Z-4 e cair para a Série B. Já o Alviverde, agora sem chances de título, apenas cumpre tabela.

O Ceará, 15º colocado com 43 pontos, vem de derrota para o Flamengo, no Rio, e vê a zona da degola muito próxima. O time perdeu pontos preciosos em partidas que pareciam mais simples e agora tem de vencer o vice-campeão.

Curiosamente, por outro lado, uma vitória neste confronto pode classificar o time para a Copa Sul-Americana.

O Palmeiras chega à última rodada apenas cumprindo tabela. O time de Abel Ferreira amargou o vice-campeonato Brasileiro e também o vice da Libertadores.

A equipe já não pode ser ultrapassada pelo Cruzeiro e vai permanecer na segunda posição independentemente do resultado. Por isso, o duelo com o Ceará é mera formalidade.

Na rodada anterior, o Verdão venceu o desmotivado Atlético-MG, em Belo Horizonte, por 3 a 0.

Ceará e Palmeiras já se enfrentaram 36 vezes em jogos oficiais, com ampla vantagem do Verdão. São 22 vitórias dos paulistas, dez empates e apenas quatro triunfos do Vozão.

Prováveis escalações de Ceará e Palmeiras

Ceará: Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul

Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Zanocelo e Lucas Mugni, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan e Sosa (Mauricio), Flaco López e Vitor Roque

Ceará enfrenta um Palmeiras quase de férias

O Ceará tem uma motivação muito mais forte do que a do Palmeiras para este confronto. O Vozão sabe que a vitória é fundamental, já que os outros times na disputa contra o rebaixamento podem somar pontos. Até mesmo um empate pode complicar a vida dos cearenses.

O Vozão vem se mostrando competitivo, apesar das limitações. A torcida deve lotar o Castelão e empurrar o time em busca do resultado positivo.

Do outro lado, o Alviverde chega apenas para cumprir tabela e encerrar sua participação no campeonato.

O técnico Abel Ferreira evita falar em terra arrasada após uma temporada sem títulos, mas a motivação do grupo já não parece a mesma depois de resultados frustrantes.

Palpite 1: Vitória do Ceará, com odds de 2.37 na bet365

Artilheiro precisa decidir a favor do Vozão

É Pedro Raul e mais dez. O centroavante terá a responsabilidade de colocar a bola na rede e manter o Ceará na elite. Com dez gols no campeonato, ele é a grande esperança do Vozão contra o Palmeiras.

Pedro Raul teve uma passagem apagada pelo Corinthians, arquirrival do Palmeiras, mas já marcou contra o Verdão atuando por três equipes diferentes: Botafogo (2020), Goiás (2022) e Vasco (2023).

Será que ele vai novamente aprontar contra o Verdão? Experiente, o camisa 9, com seus 1.93 m de altura, tem faro de gol apurado e costuma aparecer muito bem no jogo aéreo, além de trabalhar bem para municiar os companheiros em situações de gol.

Palpite 2: Para Pedro Raul marcar a qualquer momento, com odds de 2.75 na bet365

Chance de jogo aberto no Castelão

Ceará e Palmeiras devem fazer um jogo agitado, com muita correria e finalizações. O Verdão já não tem mais nada a perder e pode se lançar ao ataque para buscar a vitória, como foi contra o Atlético-MG, na rodada anterior.

O Vozão não tem alternativa e precisa ir em busca de gols. A equipe da casa sabe da obrigação de conquistar a vitória e terá de tomar a iniciativa.

Apesar de o Palmeiras ser melhor tecnicamente, o time cearense pode igualar o jogo na vontade, pressionando os vice-campeões no campo de defesa.

O confronto entre as equipes no primeiro turno teve gols de ambos os lados. O Verdão venceu por 2 a 1 no Allianz Parque.